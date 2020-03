Suzuki Jimny độ “bán tải tí hon” hơn 500 triệu đồng

Mẫu xe Suzuki Jimny mới được hãng xe Nhật Bản đưa vào thị trường từ tháng 9/2018, tạo nên sự quan tâm đặc biệt với những người thích SUV nhỏ. Mẫu xe này thậm chí còn được người phương Tây ví von là “SUV bỏ túi” bởi kiểu dáng hình hộp và sở hữu những màu sơn trẻ trung, vui nhộn. Để hóa giải yếu điểm chở đồ, mới đây một đại lý Suzuki ở New Zealand đã tung ra một phiên bản đặc biệt của Jimny, có khả năng mang vác đồ hiệu quả hơn hẳn. Thực tế đó chính là một bản hoán cải sang bán tải từ phiên bản Suzuki Jimny JL 2019. Ngoại hình của chiếc bán tải Suzuki Jimny có sự khác biệt ở nửa còn lại của chiếc xe, hay nói đúng hơn là nó được biến đổi từ SUV mini sang bán tải cabin đơn (hai chỗ ngồi). Về cơ bản, có thể tưởng tượng những người thợ đã cắt đôi chiếc Jimny làm đôi và nhét vào nửa còn lại một thùng chở hàng bằng kim loại.

Việc cắt gọt này khiến chiếc xe phải hi sinh cụm ghế đôi phía sau, và một vách chắn được dựng lên ngay sát tựa lưng hàng ghế đầu. Cách bố trí này khiến người sử dụng sẽ không có nhiều không gian để đồ, gần như chỉ để được một vài đồ cá nhân và cũng không thể ngả lưng ghế thêm được góc nghiêng nào nữa. Sau khi chuyển đổi, khoảng sáng gầm cũng như tính năng truyền động 2 cầu của Suzuki Jimny vẫn giữ nguyên. Xe dùng động cơ 4 xi-lanh1.5L cho công suất cực đại 102 mã lực, cùng hộp số sàn 5 cấp. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì mà bộ mâm đúc đa chấu, đèn LED nguyên bản lại bị loại bỏ, thay thế vào là những trang bị thấp cấp hơn như mâm sắt, đèn Halogen. Chiếc xe vẫn giữ các trang bị cũ như hỗ trợ phanh tự động, phanh ABS, khóa cửa trung tâm, cửa sổ chỉnh điện… Hiện đại lý chào giá xe Suzuki Jimny bán tải nhỏ xinh này là 37.996 đô la New Zealand (tương đương 512 triệu đồng), đắt hơn 12.000 đô la New Zealand (trên 160 triệu đồng) so với một chiếc Jimny LX tiêu chuẩn, vậy nên rõ ràng là chi phí chuyển đổi không hề rẻ.

Video: Ra mắt SUV cỡ nhỏ Suzuki Jimny mới.

