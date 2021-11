Suzuki Ertiga Sport 2021 giá rẻ đã cề đại lý trước ngày ra mắt

Indonesia hiện là thị trường xe MPV lớn nhất tại khu vực Đông Nam Á. Do đó, để duy trì sức cạnh tranh tại thị trường này, hãng Suzuki chuẩn bị tung ra phiên bản giới hạn mới mang tên Suzuki Ertiga Sport 2021 mới. Dự kiến, mẫu xe MPV Suzuki Ertiga Sport 2021 sẽ chính thức trình làng trong triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) khai mạc vào ngày 10/11 tới đây. Tuy nhiên, trước thời điểm đó, mẫu MPV giới hạn số lượng này đã xuất hiện tại đại lý ở Indonesia. Qua những hình ảnh chụp tại đại lý, có thể thấy Suzuki Ertiga Sport 2021 được bổ sung một số phụ kiện ngoại thất theo phong cách thể thao hơn. Cụ thể, mẫu xe này có thêm những chi tiết ngoại thất màu đen như ốp gương ngoại thất, cánh gió mui và nóc. Bên cạnh đó là những điểm nhấn màu đỏ ở cánh lướt gió trước, cánh lướt gió bên sườn, ốp gương ngoại thất và bộ khuếch tán gió đằng sau. Chưa hết, Suzuki Ertiga Sport 2021 còn được trang bị bộ vành hợp kim phối 2 màu theo phong cách thể thao. Trong khi đó, trên cửa có thêm đề-can màu đen như dấu hiệu nhận biết cho phiên bản đặc biệt. Đó là chưa kể đến logo "Suzuki Sport" xuất hiện khắp nơi như trên cản trước, cản sau, cánh gió mui, cánh lướt gió bên sườn và cửa cốp. Bước vào bên trong Suzuki Ertiga Sport 2021, người dùng sẽ thấy không gian nội thất được phủ tông màu đen chủ đạo. Ghế của xe được bọc da với chỉ khâu màu đỏ tương phản. Thêm vào đó là gương chiếu hậu kỹ thuật số, tích hợp camera hành trình mới. Dự kiến, động cơ của Suzuki Ertiga Sport 2021 không có gì thay đổi. Xe vẫn dùng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L với công suất tối đa 103 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 138 Nm tại tua máy 4.400 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số tự động 4 cấp. Hiện chưa rõ Suzuki Ertiga Sport 2021 có được nâng cấp về trang bị an toàn so với bản thường hay không. Trong khi đó, Suzuki Ertiga bản thường có những trang bị an toàn như 2 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống cân bằng điện tử, cảnh báo tốc độ cao, camera lùi và cảm biến đỗ xe phía sau.Giá xe Suzuki Ertiga 2021 phiên bản giới hạn mới hiện vẫn chưa được công bố. Chỉ biết rằng, hãng Suzuki sẽ sản xuất đúng 150 chiếc Ertiga Sport mới để phục vụ thị trường Indonesia. Video: Chi tiết Suzuki Ertiga Sport tại Việt Nam.

