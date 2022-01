Suzuki Carry - “Happy Truck" Việt và hành trình chia sẻ yêu thương

Được cải tiến để trở thành gian hàng lưu động đặc trưng của Acecook, chiếc xe tải Suzuki Carry Pro như khoác tấm áo mới, trở thành “Happy Truck” – Chuyến xe Hạnh phúc mang những sản phẩm Acecook thơm ngon đến các phố xá đông đúc nơi đô thị và đến cả những miền quê xa xôi trên lãnh thổ Việt Nam.

Gây ấn tượng khi phục vụ hàng ngàn lượt khách tại Triển lãm ô tô Việt Nam (VMS) 2019, chiếc xe Suzuki Happy Truck tiếp tục hành trình mang những sản phẩm thơm ngon đến các sự kiện lớn như tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ và sân vận động Thống Nhất (TP.HCM) dành cho những tình yêu bóng đá hay tại sự kiện Japan Festival mang những sản phẩm Nhật đến người tiêu dùng tại TP.HCM.

Suzuki Carry Pro đồng hành cùng Acecook Việt Nam trên những Chuyến xe Hạnh phúc suốt hơn 2 năm.

Không dừng lại ở đó, Suzuki Carry Pro còn đồng hành cùng Acecook và sản phẩm Hảo Hảo trong hoạt động thiện nguyện mang tên “Sẻ chia hương vị yêu thương”, cùng Happy Truck vận chuyển những món quà ý nghĩa đến trẻ em vùng cao Tây Bắc.

“Là một trong những công ty đầu ngành trên thị trường FMCG, chúng tôi luôn cố gắng nghiên cứu và liên tục mang đến người tiêu dùng những sản phẩm mới an toàn, chất lượng và an tâm. Với mục tiêu như vậy, mỗi chuyến xe Happy Truck chính là phương thức nhanh nhất đại diện cho Acecook mang những sản phẩm mới dễ dàng tương tác trực tiếp với người tiêu dùng, không chỉ tiện lợi mà còn an toàn vệ sinh,” ông Kajiwara Shinsuke – Trưởng phòng Marketing của Acecook Việt Nam chia sẻ lý do Acecook bắt đầu triển khai Happy Truck.

- Khi lựa chọn Xe tải, Acecook đã ưu tiên điều gì nhất? Tại sao Acecook chọn Suzuki Carry Pro làm Happy Truck và tiếp tục sử dụng Suzuki Carry Pro?

- Các hoạt động bán hàng lưu động của chúng tôi thường diễn ra ở các thành phố lớn, nơi mà lưu lượng giao thông đông đúc và yêu cầu về di chuyển cho các phương tiện xe tải. Ngoài ra, chúng tôi cũng có những dự án diễn ra tại các tỉnh miền núi như Lai Châu, Điện Biên,… nên việc trang bị xe bán hàng lưu động nhỏ gọn, an toàn mà vẫn đảm bảo hiệu suất của động cơ trong quá trình hoạt động là các tiêu chí mà chúng tôi đặt ra khi lựa chọn nhãn hiệu xe để thiết kế Happy Truck, và đến thời điểm hiện tại Suzuki Carry Pro là sự lựa chọn tốt nhất của chúng tôi.

Suzuki Carry Pro có thể cải tiến thành các gian hàng hoặc sử dụng để làm biển quảng cáo lưu động.

- Acecook có gặp khó khăn gì trong các hoạt động của mình không?

- Ngoài sử dụng tại các thành phố lớn, Happy Truck cũng được đề xuất sử dụng cho các hoạt động tại các tỉnh vùng cao (Lai Châu, Hưng Yên,..) và tỉnh lân cận khác, chúng tôi cũng e ngại sẽ gặp những vấn đề vận hành khi sử dụng xe đường dài hay các khu vực nông thôn nơi có những con đường nhỏ hẹp. Và thật may mắn, các dự án sử dụng Happy Truck của chúng tôi đã diễn ra thành công và mang lại hiệu quả cao và đạt được những mục tiêu mà chúng tôi đặt ra.

- Cuối cùng, ông muốn chia sẻ điều gì đến bạn đọc không?

- Thông qua những chương trình phát mẫu, thử mẫu, cũng như bán hàng lưu động, kết hợp với việc truyền tải thông điệp của các sản phẩm Acecook (phát phim quảng cáo, âm thanh quảng cáo của sản phẩm), chuyến xe Happy Truck với tone màu đỏ, trắng đồng nhất với CI của Công ty, mong muốn không chỉ mang các sản phẩm ngon, chất lượng mà còn đưa thương hiệu Acecook đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.

Không chỉ có thể thiết kế thành gian hàng thực phẩm lưu động, Suzuki Carry Pro còn có thể cải tiến thành các gian hàng cà phê, gian hàng quần áo… hoặc sử dụng để làm biển quảng cáo lưu động. Những ý tưởng kinh doanh với gian hàng lưu động trên chiếc Suzuki Super Carry Pro được cho là độc đáo, dễ triển khai với số vốn đầu tư hợp lý. Bạn có thể mua xe qua hình thức trả góp hàng tháng nếu như nguồn tài chính đang hạn hẹp. Cụ thể, khách hàng chỉ cần trả trước 57,4 triệu* là có thể sở hữu xe và trả góp hàng tháng khoảng 3,8 triệu đồng.

Suzuki Carry Pro đáp ứng đủ các tiêu chí nhỏ gọn, an toàn mà vẫn đảm bảo hiệu suất của động cơ trong quá trình hoạt động.

Suzuki Carry Pro với động cơ bền bỉ, khung sườn được sơn tĩnh điện, sàn thùng bằng thép tấm mạ kẽm chống rỉ sét và ăn mòn, sẽ là gian hàng lưu động lý tưởng, dù là trong điều kiện môi trường khắc nghiệt nhất.

Mừng năm mới 2022, Suzuki dành ưu đãi hấp dẫn gồm hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và 03 năm Bảo hiểm vật chất cho khách hàng mua Carry Pro từ 7/1 – 31/1/2022.