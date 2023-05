SUV Kia EV9 bước chân vào kỷ nguyên “xe chạy bằng phần mềm”

Kia EV9 2024 mới sẽ là mẫu xe đầu tiên của tập đoàn ôtô Hyundai cung cấp các dịch vụ và tính năng kỹ thuật số thông qua Kia Connect Store. Hyundai đặt mục tiêu tất cả các mẫu xe của hãng sẽ trở thành SDV (xe sử dụng phần mềm quản lý) vào năm 2025. Trên thực tế, Tập đoàn ô tô Hyundai đã công bố lộ trình tương lai cho SDV tại sự kiện Unlock the Software Age. Tập đoàn Hyundai đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ trở thành một trong ba nhà sản xuất xe điện đứng đầu về doanh số. Theo một cuộc phỏng vấn, Hyundai cho rằng công nghệ có thể khiến khách hàng di chuyển an toàn và thoải mái hơn. Hơn nữa, việc nâng cấp phần mềm có thể cải thiện các chức năng và hiệu suất của xe, do đó mang lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng thông qua trải nghiệm cá nhân hóa. Các nâng cấp này có thể được làm online thông qua hệ thống của Kia. Sau khi mua gói nâng cấp, hệ thống sẽ tự động kích hoạt các tùy chọn nâng cấp trên chiếc xe của chủ sở hữu mà không cần phải đem ra đại lý. Sự ra đời của Kia EV9 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Kia sang kỷ nguyên SDV. Không giống như người tiền nhiệm, khả năng cập nhật phần mềm OTA của EV9 cho phép sửa đổi và cải tiến các tính năng tiện lợi mà không cần phải can thiệp vào phần cứng của xe. Ngoài ra, nhiều người tiêu dùng cũng tỏ ra bất ngờ với việc hãng xe Kia đang biến chiếc xe của mình như một “phần mềm máy tính” hiện đại. “Tất cả những gì bạn cần làm là truy cập Kia Connect và có thể mua nhiều tính năng khác nhau như hỗ trợ đỗ xe từ xa Smark 2, hoặc trợ lý “hoa tiêu” hỗ trợ lái xe trên đường cao tốc (HDV) cung cấp khả năng lái tự động cấp độ 3 có điều kiện. Một tùy chọn khác là Lighting Patter giúp bạn có thể tùy biến chế độ hiển thị cho hai cụm đèn nhỏ phía trước xe” một nhân viên Kia cho hay. Việc giải trí trên xe ôtô cũng là một phần quan trọng của trải nghiệm khách hàng. Sau khi khảo sát và lắng nghe ý kiến từ người dùng, tập đoàn ôtô Hyundai cũng cung cấp các dịch vụ liên quan đến giải trí, chẳng hạn như phim ảnh, trò chơi và truyền hình để giúp khách hàng của họ cảm giác như có thể “sống trên chiếc xe”. Theo thông tin rò rỉ, mức giá xe Kia EV9 2024 thấp nhất là 56.000 USD và cao nhất 73.000 USD tại thị trường Mỹ. Nếu chi thêm số tiền 4.800 USD, khách hàng Mỹ có thể trang bị hệ thống hỗ trợ lái tự động tùy chọn cho xe. Video: Chi tiết mẫu xe SUV Kia EV9 2024 mới.

