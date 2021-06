SUV hạng sang Genesis GV80 2021 bị “tố” không an toàn

Đơn kiện có nhắc đến việc hãng Hyundai từng phải dừng giao những chiếc Genesis GV80 máy dầu cho khách hàng Hàn Quốc vì động cơ bị rung vào hồi đầu tháng 6 năm ngoái. Trong thông báo gửi đến khách đặt mua xe, hãng Hyundai đã thừa nhận có vấn đề với động cơ của những chiếc Genesis GV80 dùng máy dầu 6 xi-lanh thẳng hàng nằm dọc mới, dành riêng cho mẫu SUV hạng sang này.



Theo Hyundai, các kỹ sư của hãng nhận định rằng nguyên nhân dẫn đến hiện tượng rung là do tích tụ carbon khi động cơ chạy ở chế độ vòng tua máy thấp trong thời gian dài. Vào thời điểm đó, hãng Hyundai đã khẳng định vấn đề này không ảnh hưởng gì đến an toàn và đang tìm giải pháp.

Đến ngày 13/8/2020, những chiếc Genesis GV80 máy dầu mới tiếp tục được giao cho khách hàng tại Hàn Quốc sau khi hãng Hyundai tiến hành nâng cấp động cơ. Tuy nhiên, đơn kiện của cô Feinstein cho rằng hãng Hyundai "chưa bao giờ giải quyết được tình trạng thiếu ổn định của xe".

Ngoài ra, công ty luật đại diện cho nữ tiến sỹ còn nhắc đến vụ tai nạn của tay golf huyền thoại Tiger Wood vào hồi tháng 2 đầu năm nay. Theo công ty luật này, chiếc Genesis GV80 do Tiger Wood lái đã lao ra khỏi đường và bị tai nạn. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát bang California đã kết luận là Tiger Wood lái xe ở vận tốc gần 130 km/h ở khu vực chỉ cho phép chạy tối đa 72 km/h nên không kịp xử lý tại một khúc cua.

Chẳng bao lâu sau vụ tai nạn của Tiger Wood, Viện Bảo hiểm An toàn Giao thông Đường bộ Mỹ (IIHS) đã trao danh hiệu Top Safety Pick Plus cao nhất cho Genesis GV80 2021. Danh hiệu này chứng tỏ mẫu SUV hạng sang đã đáp ứng mọi tiêu chuẩn về an toàn của IIHS.