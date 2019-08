"Soi" xe giá rẻ Vinfas Fadil độ đầu tiên tại Sài Gòn

Đây có thể xem là 1 trong những chiếc xe Vinfast Fadil độ đầu tiên ở Việt Nam. Chủ xe đã quyết định thay đổi phong cách của chiếc xe để thể hiện cá tính của riêng mình với bộ mâm thể thao mới cùng bộ đèn pha bi-xenon giúp cải thiện ánh sáng halogen nguyên bản của chiếc xe này. Bộ mâm mới trang bị trên mẫu xe giá rẻ Vinfast Fadil có kích thước 15 inch giống nguyên bản, sử dụng lại bộ lốp có thông số “zin” nên không ảnh hưởng gì tới khả năng đăng kiểm cũng như pháp lý khi lưu thông. Tuy vậy, bộ mâm mới nhờ có thông số J lớn hơn nên khi lắp vào lốp sẽ cho cảm giác bệ vệ hơn, bánh xe cũng sẽ được đưa ra ngoài hơn so với nguyên bản, nhờ vậy mà trông chiếc xe trở nên thể thao và hầm hố hơn. So với bộ mâm nguyên bản cùng kích thước, mâm mới được trang bị cho xe có thiết kế đa chấu, được sơn đen nên cho cảm giác năng động hơn so với mâm nguyên bản được sơn màu bạc và không có nhiều điểm nổi bật. Về phần ánh sáng, chiếc Vinfast Fadil nguyên bản cũng chỉ được trang bị đèn pha Halogen thông thường nên chắc chắn không thể đạt hiệu quả về ánh sáng nếu chủ xe chạy ở được quốc lộ ngoài thành phố. Việc thay thế sang bóng đèn Bi-Xenon không chỉ cải thiện được ánh sáng mà còn giúp chiếc xe trông hiện đại và thẩm mỹ hơn. Việc nâng cấp đèn pha được thực hiện bởi một đơn vị độ đèn có tiếng ở Sài Gòn. Mức giá độ Vinfast Fadil mới với bộ mâm xe thể thao sơn đen và bộ đèn pha Bi-xenon hiện không được tiết lộ chi tiết nhưng theo dự đoán nó sẽ không tốn quá nhiều tiền của chủ nhân, nhưng lại cá tính và mạnh mẽ hơn. Hiện tại giá xe VinFast Fadil tại thị trường Việt Nam vẫn đang được hỗ trợ, cụ thể là 395 triệu đồng (bản tiêu chuẩn). Theo lộ trình điều chỉnh giá của hãng xe Việt, giá niêm yết của mẫu xe này sẽ quay về mức 465 triệu đồng ban đầu từ ngày 1/9 tới đây. Video: Chi tiết xe Vinfast Fadil độ Bi-xenon & màn hình android

Đây có thể xem là 1 trong những chiếc xe Vinfast Fadil độ đầu tiên ở Việt Nam. Chủ xe đã quyết định thay đổi phong cách của chiếc xe để thể hiện cá tính của riêng mình với bộ mâm thể thao mới cùng bộ đèn pha bi-xenon giúp cải thiện ánh sáng halogen nguyên bản của chiếc xe này. Bộ mâm mới trang bị trên mẫu xe giá rẻ Vinfast Fadil có kích thước 15 inch giống nguyên bản, sử dụng lại bộ lốp có thông số “zin” nên không ảnh hưởng gì tới khả năng đăng kiểm cũng như pháp lý khi lưu thông. Tuy vậy, bộ mâm mới nhờ có thông số J lớn hơn nên khi lắp vào lốp sẽ cho cảm giác bệ vệ hơn, bánh xe cũng sẽ được đưa ra ngoài hơn so với nguyên bản, nhờ vậy mà trông chiếc xe trở nên thể thao và hầm hố hơn. So với bộ mâm nguyên bản cùng kích thước, mâm mới được trang bị cho xe có thiết kế đa chấu, được sơn đen nên cho cảm giác năng động hơn so với mâm nguyên bản được sơn màu bạc và không có nhiều điểm nổi bật. Về phần ánh sáng, chiếc Vinfast Fadil nguyên bản cũng chỉ được trang bị đèn pha Halogen thông thường nên chắc chắn không thể đạt hiệu quả về ánh sáng nếu chủ xe chạy ở được quốc lộ ngoài thành phố. Việc thay thế sang bóng đèn Bi-Xenon không chỉ cải thiện được ánh sáng mà còn giúp chiếc xe trông hiện đại và thẩm mỹ hơn. Việc nâng cấp đèn pha được thực hiện bởi một đơn vị độ đèn có tiếng ở Sài Gòn. Mức giá độ Vinfast Fadil mới với bộ mâm xe thể thao sơn đen và bộ đèn pha Bi-xenon hiện không được tiết lộ chi tiết nhưng theo dự đoán nó sẽ không tốn quá nhiều tiền của chủ nhân, nhưng lại cá tính và mạnh mẽ hơn. Hiện tại giá xe VinFast Fadil tại thị trường Việt Nam vẫn đang được hỗ trợ, cụ thể là 395 triệu đồng (bản tiêu chuẩn). Theo lộ trình điều chỉnh giá của hãng xe Việt, giá niêm yết của mẫu xe này sẽ quay về mức 465 triệu đồng ban đầu từ ngày 1/9 tới đây. Video: Chi tiết xe Vinfast Fadil độ Bi-xenon & màn hình android