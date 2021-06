"Soi" Toyota Levin GT 2021 dài hơn Corolla Altis từ 535 triệu đồng

Tại triển lãm Ô tô Quảng Châu 2020 diễn ra vào tháng 11 năm ngoái, hãng Toyota đã vén màn tân binh Levin GT. Mãi đến nay, Toyota Levin GT 2021 mới được công bố giá bán tại thị trường Trung Quốc. Theo đó, Levin GT tại thị trường Trung Quốc có 2 phiên bản là Deluxe và Premium. Giá xe Toyota Levin GT 2021 tương ứng của 2 phiên bản này là 148.800 Nhân dân tệ (khoảng 535 triệu đồng) và 158.800 Nhân dân tệ (571 triệu đồng). Levin về cơ bản chính là mẫu xe "sinh đôi không cùng trứng" của Toyota Corolla ở thị trường Trung Quốc. Hai mẫu xe này do 2 liên doanh khác nhau của hãng Toyota tại Trung Quốc sản xuất. Đồng thời, Toyota Levin cũng sở hữu thiết kế khác biệt so với Corolla để người tiêu dùng không bị nhầm lẫn. Nếu như Corolla tại Trung Quốc giống với Toyota Corolla Altis ở Đông Nam Á thì Levin lại có thiết kế na ná Corolla dành cho thị trường Mỹ. So với Levin thông thường, Toyota Levin GT hoàn toàn mới có kích thước lớn hơn. Mặc dù là sedan cỡ C nhưng Toyota Levin GT 2021 lại có chiều dài cơ sở lên đến 2.750 mm, tăng 50 mm so với Levin tiêu chuẩn. Thêm vào đó là chiều dài 4.695 mm, chiều rộng 1.780 mm và chiều cao 1.435 mm. Nhờ kích thước này, Toyota Levin GT mới sẽ được định vị giữa Levin tiêu chuẩn và Camry tại thị trường Trung Quốc. Bên ngoài, Toyota Levin GT 2021 được trang bị lưới tản nhiệt dưới hình thang cỡ lớn với những nan nằm ngang. Nằm hai bên lưới tản nhiệt này là 2 hốc gió khá lớn và cũng có nan nằm ngang, tạo cảm giác rộng rãi và bề thế cho phần đầu xe. Bên dưới lưới tản nhiệt còn có cánh lướt gió trước với 4 vây nhỏ ở giữa trong khi 2 góc cản trước được bao quanh bằng nẹp mạ crôm hình chữ "C". Bên trên lưới tản nhiệt là khoảng trống được che bằng tấm ốp màu đen bóng, nằm giữa 2 đèn pha hình chiếc rìu tomahawk. Đèn pha hình tròn được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày giống Toyota Levin tiêu chuẩn. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ thấy đường vai xe hất dần lên về phía sau, khu vực bên dưới cửa dập lõm vào bên trong, tạo hiệu ứng không gian 3 chiều, hốc bánh nhô lên khỏi thân xe, và bộ vành hợp kim đa chấu sơn màu tối khá thể thao. Đằng sau, Toyota Levin GT 2021 chia sẻ điểm chung với Levin tiêu chuẩn ở thiết kế cụm đèn hậu. Tuy nhiên, Toyota Levin GT 2021 lại được trang bị cản sau sơn 1 màu và tem chữ nổi trên cửa cốp vốn không có ở Levin bản thường. Bên dưới cản sau còn có nẹp mạ crôm mới khiến xe trông sang trọng hơn và ống xả được giấu kín. Bước vào bên trong Toyota Levin GT 2021, khách hàng sẽ được chào đón bằng không gian nội thất không quá khác biệt so với bản thường. Xe được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần với màn hình LCD, vô lăng 3 chấu đa chức năng và màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng khá lớn, nằm độc lập trên mặt táp-lô. Ngoài ra, mẫu sedan cỡ C này còn có hệ thống ra lệnh bằng giọng nói và khởi động máy cũng như bật điều hòa từ xa. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Levin GT 2021 là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, dùng chung với Toyota Camry. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 178 mã lực và mô-men xoắn cực đại 210 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số biến thiên vô cấp CVT giả lập 10 cấp số. Đặc biệt, Toyota Levin GT 2021 dành cho thị trường Trung Quốc còn có công nghệ an toàn Toyota Safety Sense 2.0, bao gồm hệ thống tránh va chạm sớm, hệ thống kiểm soát hành trình bằng radar, hệ thống hỗ trợ bám làn đường và hệ thống đèn pha tự động. Với những tính năng này, Toyota Levin GT 2021 có hệ thống lái bán tự động cấp độ 2. Ngoài ra, xe còn được trang bị 7 túi khí tiêu chuẩn. Tại thị trường Trung Quốc, Levin GT 2021 sẽ do liên doanh GAC Toyota sản xuất và phân phối. Được biết, trong 4 tháng đầu năm 2021 vừa qua, liên doanh này đã đạt doanh số cộng dồn 274.400 xe tại thị trường Trung Quốc, tăng 47,15% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự xuất hiện của Toyota Levin GT mới hứa hẹn sẽ càng thúc đẩy đà tăng trưởng của liên doanh này tại quốc gia đông dân nhất thế giới. Video: Giới thiệu mẫu xe sedan Toyota Levin GT 2021 mới.

