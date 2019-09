"Soi" Toyota Corolla 2020 mới ra mắt tại Nhật Bản

Hãng xe Nhật Bản mới đây đã chính thức cho ra mắt mẫu xe Toyota Corolla 2020 hoàn toàn mới tại thị trường quê nhà. Khác với các thị trường trong khu vực Đông Nam Á chỉ phân phối duy nhất phiên bản Toyota Corolla 4 cửa sedan, tại quê nhà Nhật Bản mẫu xe này còn có thêm 2 biến thể thân xe là hatchback và touring. Ở phiên bản sedan và touring có kích thước khác biệt so với các biến thể quốc tế. Theo đó, bản sedan và touring có chiều dài 4.495 mm, chiều rộng 1.745 mm, chiều cao giữ nguyên ở mức 1.435 mm và chiều dài cơ sở đạt 2.640 mm. Phiên bản Toyota Corolla touring 2020 mới, xe sở hữu kích thước tương tự bản sedan, tuy nhiên chiều cao nhỉnh hơn một chút, đạt 1.460 mm. Xe được trang bị cụm đèn pha sử dụng bóng halogen tiêu chuẩn, trong khi đèn hậu sau dùng bóng LED. Điểm nhấn thú vị về thiết kế trên mẫu Corolla dành cho thị trường Nhật Bản là huy hiệu chữ C cách điệu ở phần mui xe thay vì ở phía sau đuôi xe hay trên nắp bánh xe như các mẫu thông thường khác. Ở bản cao cấp nhất được nhà sản xuất bổ sung thêm hệ thống định vị và gói an toàn Safety Sense. Gói an toàn này bao gồm: chỉnh đèn pha tự động, cảnh báo mất tập trung, cảnh báo va chạm sớm và phanh tự động, cảnh báo chệch làn đường cộng thêm tính năng hỗ trợ đánh lái cũng như kiểm soát hành trình bằng radar. Phiên bản sedan và touring có 2 tùy chọn hệ truyền động gồm động cơ xăng 4 xi lanh hút khí tự nhiên 2ZR-FAE 1,8 lít kết hợp hộp số CVT-i 7 cấp, sản sinh công suất 140 mã lực và 170 Nm, và động cơ tăng áp 1,2 lít, sản sinh công suất 116 mã lực và mô men xoắn 185 Nm. Kết hợp cùng hệ dẫn động cầu trước và hộp số sàn. Tạ Nhật Bản, Corolla hế hệ mới còn có hệ truyền động hybrid kết hợp giữa động cơ 1.8 lít 4 xi lanh (có công suất 98 mã lực và mô men xoắn 142 Nm) với động cơ điện có công suất 53 mã lực và mô men xoắn 163 Nm cùng với pin hydride kim loại niken 6,5 Ah. Hệ truyền động này được ghép nối với hộp số e-CVT và hệ dẫn động cầu trước trên tất cả các biến thể. Tại thị trường Nhật Bản, giá xe Toyota Corolla 2020 có giá dao động từ 1.936 triệu yê (khoảng 416 triệu đồng) đến 2.997.500 yên. Hiện tại nhiều khách hàng Việt Nam cũng đang chờ đợi phiên bản mới của Toyota Corolla Altis về Việt Nam, tuy nhiên hãng xe Nhật Bản cho biết, hiện chưa có kế hoạch giới thiệu mẫu xe này. Video: Chi tiết Toyota Corolla Altis 2020 tại Đông Nam Á.

