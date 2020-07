"Soi" Rolls-Royce Phantom II Hadar độc nhất thế giới tại Việt Nam

Vào khoảng cuối tháng 11/2018, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Series II Hadar độc nhất thế giới được đưa về Việt Nam đã khiến giới chơi xe trong nước xôn xao. Đây là chiếc xe siêu sang thuộc bộ sưu tập Suhail được ra mắt vào năm 2015 và áp dụng cho các mẫu xe Phantom, Ghost cũng như Wraith với số lượng giới hạn. Bộ sưu tập xe siêu sang Rolls-Royce này lấy cảm hứng thiết kế từ chòm sao Suhail - một trong những chòm sao sáng nhất trên bầu trời thường thấy ở gần đường chân trời phía nam của Ả-Rập Xê Út, do nhà bác học người Ibn al-Haitham khám phá ra vào thế kỷ thứ 10. Rolls-Royce Phantom II Hadar sở hữu nước sơn màu bạc ánh trăng có tên gọi là Moonstone Pearl. Đây là màu sơn rất đặc biệt với một chút ánh xanh nhẹ khi nhìn ngoài trời nắng, thêm vào đó là một lớp nhũ lóng lánh tạo cảm giác như một bầu trời sao thu nhỏ trên thân xe. Phần đầu xe vẫn nổi bật với biểu tượng Spirit of Ecstacy bằng Polycarbonate, có thể phát sáng mỗi khi trời tối. Ngoài màu sơn ngoại thất đặc biệt, Rolls-Royce Phantom II Hadar còn sở hữu đường Coachline kép chạy dọc thân xe cùng với biểu tượng của chòm sao Suhail được đặt tại vị trí cột A. Không gian nội thất bên trong Rolls-Royce Phantom II Hadar là sự phối hợp nhịp nhàng giữa màu xanh thiên thanh, màu trắng và màu nâu nhạt của gỗ. Điều này tạo nên cảm giác dịu mát cho người ngồi trong xe.Cụm vô-lăng cỡ lớn cùng với da cao cấp màu xanh tạo điểm nhấn nổi bật cho nội thất của Rolls-Royce Phantom II Hadar. Trên bậc cửa là miếng thép sáng bóng khắc dòng chữ "Hadar - One of One - Inspired by Suhail". Điều này thể hiện đây là phiên bản độc nhất vô nhị. Hàng ghế đầu tiên của Rolls-Royce Phantom II Hadar toát lên vẻ đơn giản, tinh tế và thanh lịch với các nút bấm được thiết kế kín đáo, gọn gàng. Rolls-Royce Phantom II Hadar có màn hình trung tâm nhưng có thể ẩn đi khi người dùng không sử dụng để tạo sự liền mạch cho bảng táp-lô. Tất cả các nút bấm điều khiển hệ thống giải trí, ghế ngồi,... đều được ẩn bên trong bệ tì tay bọc da cao cấp. Gối tựa đầu êm ái cùng với logo Rolls-Royce thêu tay màu xanh nổi bật. Ở vị trí trung tâm là đồng hồ cơ với màu xanh đặc trưng của bộ sưu tập Suhail. Hàng ghế thứ 2 của Rolls-Royce Phantom II Hadar được thiết kế liền, đủ chỗ cho 3 người ngồi thoải mái. Phía trên trần xe ở hàng ghế thứ 2 là một bầu trời sao bằng đèn LED với điểm nhấn là chòm sao Suhail. Khi hệ thống đèn LED trên trần được kích hoạt, người ngồi trong xe có cảm giác như đang di chuyển dưới một bầu trời sao. Rolls-Royce Phantom II Hadar vẫn được trang bị khối động cơ V12, dung tích 6,75 lít, sản sinh công suất tối đa 453 mã lực và mô-men xoắn cực đại 720 Nm. Kết hợp với hộp số tự động 8 cấp, động cơ cho phép chiếc xe siêu sang tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong khoảng thời gian 5,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Hiện chưa rõ giá xe Rolls-Royce Phantom II Hadar này khi về Việt Nam. Tuy nhiên, là xe độc nhất vô nhị trên thế giới nên chiếc xe siêu sang Rolls-Royce này chắc chắn không rẻ. Video: Rolls-Royce phantom Hadar độc nhất thế giới vừa về Việt Nam giá hàng chục tỷ đồng (Nguồn: Johnny & SuperCar Vlog).

