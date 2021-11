"Soi" dàn xe địa hình không hề tẻ nhạt của Toyota tại SEMA 2021

Triển lãm xe độ SEMA - Specialty Equipment Market Association 2021 đang chính thức diễn ra từ ngày 2/11 – 5/11 này tại Trung tâm Hội nghị Las Vegas, Mỹ. Đến với sự kiện lần này, nhà sản xuất xe Nhật Bản đã đồng lúc trưng bày tới ba mẫu concept bán tải hết sức thú vị, trong đó có hai chiếc xe Toyota địa hình dựa trên Tundra, và một chiếc xe cắm trại dựa trên Tacoma. Đầu tiên là Toyota TRD Desert Chase Tundra, một phương tiện mang vai trò hỗ trợ cho cuộc đua địa hình. Nói là hỗ trợ nhưng thực tế thì nó có khả năng chẳng kém chiếc xe đua địa hình nào cả. Marty Schwerter ở bộ phận Toyota Motorsports Garage đã kịp thời biến mẫu concept này thành hiện thực cho SEMA Show 2021 với một chiếc Toyota Tundra TRD Pro 2022 mới làm phương tiện cơ sở. TRD Desert Chase Tundra được trang bị động cơ tăng áp kép i-Force Max V6 dung tích 3.5 lít phối hợp với một hệ thống mô tơ điện. Bên cạnh đó, chiếc xe còn nhận được nhiều trang bị độ khác như hệ thống treo di chuyển dài thiết kế riêng, bộ kit thân vỏ rộng, và một bộ la-zăng 18 inch trọng lượng nhẹ từ Method Race Wheels, bọc trong bộ lốp đi địa hình General Tire Grabber X3 cỡ 37 inch, cùng nhiều thứ khác nữa. Đối với chiếc Toyota Tundra còn lại, nó cho thấy những món phụ kiện sản xuất chính hãng sẽ có thể trang bị cho mẫu bán tải mới. Cụ thể, chiếc xe ở đây có màu sơn chủ đề Supersonic Red, trong khi lắp đặt bộ kit nâng TRD 3 inch để cung cấp thêm khoảng sáng gầm và cải thiện góc tiếp cận, góc khởi hành, và góc vượt qua khi chinh phục địa hình. Các phụ kiện khác được trưng bày bao gồm tấm bảo vệ gầm TRD, bậc cửa bằng nhôm đúc TRD, bộ mở rộng thùng xe, camera hành trình, hai hộp chứa đồ có thể xoay ra trên thùng xe, thảm trải thùng xe Tundra, tấm che thùng xe cứng gấp được, bộ la-zăng và lốp xe địa hình TRD, và thậm chí một két khóa an toàn. Tất cả những phụ kiện tùy chọn này sẽ có sẵn tại các đại lý khi Toyota Tundra 2022 được bán ở Mỹ. Cuối cùng, Toyota cũng đưa ra một mẫu concept cắm trại kiểu overlander cho Tacoma, được tạo ra với sự hợp tác của Cruiser Outfitters. Nó là tầm nhìn của Toyota về một phương tiện overlander hoàn hảo dựa trên chiếc Tacoma SR5 linh hoạt. Các trang bị độ hậu mãi bao gồm hệ thống treo có thể điều chỉnh Old Man Emu BP-51 với tay điều khiển phía trên của Old Man Emu, và lò xo lá Dakar bổ sung cho hệ thống treo sau. Phía trên thùng xe của Toyota Tacoma Overlanding Concept 2021 là một chiếc lều Yakima Trong khi đó, các bộ dụng cụ khác bao gồm ARB Summit Combo Bar với đèn sương mù, hệ thống cản sau của Expedition One, và hệ thống tấm bảo vệ gầm Ultra HD, và tấm thanh bảo vệ sỏi đá bến sườn. Nó cũng đi kèm với một chiếc lều mở ra trên nóc của Yakima ở phía sau. Video: Ngắm dàn xế độ Toyota tại SEMA 2021.

Triển lãm xe độ SEMA - Specialty Equipment Market Association 2021 đang chính thức diễn ra từ ngày 2/11 – 5/11 này tại Trung tâm Hội nghị Las Vegas, Mỹ. Đến với sự kiện lần này, nhà sản xuất xe Nhật Bản đã đồng lúc trưng bày tới ba mẫu concept bán tải hết sức thú vị, trong đó có hai chiếc xe Toyota địa hình dựa trên Tundra, và một chiếc xe cắm trại dựa trên Tacoma. Đầu tiên là Toyota TRD Desert Chase Tundra, một phương tiện mang vai trò hỗ trợ cho cuộc đua địa hình. Nói là hỗ trợ nhưng thực tế thì nó có khả năng chẳng kém chiếc xe đua địa hình nào cả. Marty Schwerter ở bộ phận Toyota Motorsports Garage đã kịp thời biến mẫu concept này thành hiện thực cho SEMA Show 2021 với một chiếc Toyota Tundra TRD Pro 2022 mới làm phương tiện cơ sở. TRD Desert Chase Tundra được trang bị động cơ tăng áp kép i-Force Max V6 dung tích 3.5 lít phối hợp với một hệ thống mô tơ điện. Bên cạnh đó, chiếc xe còn nhận được nhiều trang bị độ khác như hệ thống treo di chuyển dài thiết kế riêng, bộ kit thân vỏ rộng, và một bộ la-zăng 18 inch trọng lượng nhẹ từ Method Race Wheels, bọc trong bộ lốp đi địa hình General Tire Grabber X3 cỡ 37 inch, cùng nhiều thứ khác nữa. Đối với chiếc Toyota Tundra còn lại, nó cho thấy những món phụ kiện sản xuất chính hãng sẽ có thể trang bị cho mẫu bán tải mới. Cụ thể, chiếc xe ở đây có màu sơn chủ đề Supersonic Red, trong khi lắp đặt bộ kit nâng TRD 3 inch để cung cấp thêm khoảng sáng gầm và cải thiện góc tiếp cận, góc khởi hành, và góc vượt qua khi chinh phục địa hình. Các phụ kiện khác được trưng bày bao gồm tấm bảo vệ gầm TRD, bậc cửa bằng nhôm đúc TRD, bộ mở rộng thùng xe, camera hành trình, hai hộp chứa đồ có thể xoay ra trên thùng xe, thảm trải thùng xe Tundra, tấm che thùng xe cứng gấp được, bộ la-zăng và lốp xe địa hình TRD, và thậm chí một két khóa an toàn. Tất cả những phụ kiện tùy chọn này sẽ có sẵn tại các đại lý khi Toyota Tundra 2022 được bán ở Mỹ. Cuối cùng, Toyota cũng đưa ra một mẫu concept cắm trại kiểu overlander cho Tacoma, được tạo ra với sự hợp tác của Cruiser Outfitters. Nó là tầm nhìn của Toyota về một phương tiện overlander hoàn hảo dựa trên chiếc Tacoma SR5 linh hoạt. Các trang bị độ hậu mãi bao gồm hệ thống treo có thể điều chỉnh Old Man Emu BP-51 với tay điều khiển phía trên của Old Man Emu, và lò xo lá Dakar bổ sung cho hệ thống treo sau. Phía trên thùng xe của Toyota Tacoma Overlanding Concept 2021 là một chiếc lều Yakima Trong khi đó, các bộ dụng cụ khác bao gồm ARB Summit Combo Bar với đèn sương mù, hệ thống cản sau của Expedition One, và hệ thống tấm bảo vệ gầm Ultra HD, và tấm thanh bảo vệ sỏi đá bến sườn. Nó cũng đi kèm với một chiếc lều mở ra trên nóc của Yakima ở phía sau. Video: Ngắm dàn xế độ Toyota tại SEMA 2021.