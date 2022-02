"Soi" chi tiết Honda Civic 2022 bản G giá 770 triệu tại Việt Nam

Honda Civic 2022 mới đã dần được đưa về đại lý với đầy đủ phiên bản. Ở lần nâng cấp lên thế hệ mới nhất này, giá bán của Honda Civic 2022 đã giảm tới 59 triệu đồng ở bản RS cao cấp xuống chỉ còn 870 triệu đồng. Hấp dẫn là vậy nhưng không phải ai cũng tiếp cận được mức giá này. Vậy nên, phiên bản G tầm trung của Honda Civic 2022 có giá 770 triệu đồng vẫn sẽ là lựa chọn đáng để cân nhắc. So với đời cũ, phiên bản G của Honda Civic 2022 có giá bán thấp hơn 19 triệu đồng nhưng lại có màu sơn Morning Mist Blue Metallic độc quyền. Xe có kích thước tổng thể (D x R x C) là 4.678 x 1.802 x 1.415 mm, cùng với đó là chiều dài cơ sở lên tới 2.735 mm. Về trang bị ngoại thất, phiên bản này được trang bị hệ thống đèn full LED tích hợp tính năng tự động bật/tắt và điều chỉnh góc chiếu ở đèn pha, cùng với đó là bộ mâm hợp kim 17 inch 2 tông màu. Tuy rằng không thể thao như mâm 18 inch trên bản RS nhưng nhìn chung vẫn đủ bắt mắt. Bước vào bên trong, nội thất của mẫu xe Honda Civic G 2022 sẽ có điểm mà người dùng phải đánh đổi, đó chính là vô lăng không được bọc da, ghế ngồi cũng chỉ là loại nỉ chứ không phải da như đời cũ. Các trang bị tiện nghi của bản G cũng có nhiều điểm thua kém với bản RS như cụm đồng hồ nửa analog nữa điện tử với màn 7 inch, màn hình giải trí trung tâm 7 inch, hệ thống âm thanh 8 loa thường, ghế lái chỉnh cơ, điều hòa tự động 1 vùng tích hợp cửa gió cho hàng ghế sau. Bù lại, Honda Civic G 2022 giá mềm vẫn có phanh tay điện tử, đề nổ từ xa và đặc biệt là gói công nghệ Honda Sensing – điểm hấp dẫn nhất ở lần nâng cấp lên thế hệ mới này. Cụ thể, hệ thống này gồm: phanh giảm thiểu va chạm CMBS, đèn pha thích ứng tự động AHB, kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp, hỗ trợ giữ làn đường LKAS, giảm thiểu lệch làn đường RDM, hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành LCDN. Tất nhiên, bản RS vẫn có trang bị nhỉnh hơn như hệ thống camera quan sát làn đường Lane Watch và 6 túi khí. Về khả năng vận hành, cả 3 phiên bản của Honda Civic 2022 đều được trang bị động cơ xăng, tăng áp, dung tích 1.5L cho công suất tối đa 178 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại đạt 240 Nm. Trang bị hộp số là loại vô cấp CVT, đi kèm hệ dẫn động cầu trước. Nhìn chung với mức giá ít hơn 19 triệu đồng so với bản cũ, Honda Civic G 2022 vẫn là lựa chọn đáng để người dùng cân nhắc nếu tìm kiếm một mẫu sedan hạng C nhiều công nghệ. Điểm đánh đổi duy nhất chỉ là ghế nỉ và vô lăng nhựa nhưng đây cũng là 2 điểm dễ khắc phục nhất. Video: Chi tiết Honda Civic 2022 bản G giá 770 triệu tại Việt Nam.

Honda Civic 2022 mới đã dần được đưa về đại lý với đầy đủ phiên bản. Ở lần nâng cấp lên thế hệ mới nhất này, giá bán của Honda Civic 2022 đã giảm tới 59 triệu đồng ở bản RS cao cấp xuống chỉ còn 870 triệu đồng. Hấp dẫn là vậy nhưng không phải ai cũng tiếp cận được mức giá này. Vậy nên, phiên bản G tầm trung của Honda Civic 2022 có giá 770 triệu đồng vẫn sẽ là lựa chọn đáng để cân nhắc. So với đời cũ, phiên bản G của Honda Civic 2022 có giá bán thấp hơn 19 triệu đồng nhưng lại có màu sơn Morning Mist Blue Metallic độc quyền. Xe có kích thước tổng thể (D x R x C) là 4.678 x 1.802 x 1.415 mm, cùng với đó là chiều dài cơ sở lên tới 2.735 mm. Về trang bị ngoại thất, phiên bản này được trang bị hệ thống đèn full LED tích hợp tính năng tự động bật/tắt và điều chỉnh góc chiếu ở đèn pha, cùng với đó là bộ mâm hợp kim 17 inch 2 tông màu. Tuy rằng không thể thao như mâm 18 inch trên bản RS nhưng nhìn chung vẫn đủ bắt mắt. Bước vào bên trong, nội thất của mẫu xe Honda Civic G 2022 sẽ có điểm mà người dùng phải đánh đổi, đó chính là vô lăng không được bọc da, ghế ngồi cũng chỉ là loại nỉ chứ không phải da như đời cũ. Các trang bị tiện nghi của bản G cũng có nhiều điểm thua kém với bản RS như cụm đồng hồ nửa analog nữa điện tử với màn 7 inch, màn hình giải trí trung tâm 7 inch, hệ thống âm thanh 8 loa thường, ghế lái chỉnh cơ, điều hòa tự động 1 vùng tích hợp cửa gió cho hàng ghế sau. Bù lại, Honda Civic G 2022 giá mềm vẫn có phanh tay điện tử, đề nổ từ xa và đặc biệt là gói công nghệ Honda Sensing – điểm hấp dẫn nhất ở lần nâng cấp lên thế hệ mới này. Cụ thể, hệ thống này gồm: phanh giảm thiểu va chạm CMBS, đèn pha thích ứng tự động AHB, kiểm soát hành trình thích ứng bao gồm dải tốc độ thấp, hỗ trợ giữ làn đường LKAS, giảm thiểu lệch làn đường RDM, hệ thống thông báo xe phía trước khởi hành LCDN. Tất nhiên, bản RS vẫn có trang bị nhỉnh hơn như hệ thống camera quan sát làn đường Lane Watch và 6 túi khí. Về khả năng vận hành, cả 3 phiên bản của Honda Civic 2022 đều được trang bị động cơ xăng, tăng áp, dung tích 1.5L cho công suất tối đa 178 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại đạt 240 Nm. Trang bị hộp số là loại vô cấp CVT, đi kèm hệ dẫn động cầu trước. Nhìn chung với mức giá ít hơn 19 triệu đồng so với bản cũ, Honda Civic G 2022 vẫn là lựa chọn đáng để người dùng cân nhắc nếu tìm kiếm một mẫu sedan hạng C nhiều công nghệ. Điểm đánh đổi duy nhất chỉ là ghế nỉ và vô lăng nhựa nhưng đây cũng là 2 điểm dễ khắc phục nhất. Video: Chi tiết Honda Civic 2022 bản G giá 770 triệu tại Việt Nam.