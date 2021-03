"Soi" bán tải Wuling Zhengtu Trung Quốc cực rẻ, chỉ 208 triệu đồng

Thị trường Mỹ luôn có một tình yêu bất diệt đối với những chiếc bán tải cỡ lớn, trong khi hầu hết phân còn lại của thế giới chỉ chủ yếu tiêu thụ những mẫu cỡ vừa (được coi là cỡ lớn tại nhiều nơi), nhưng Trung Quốc lại có chút khác biệt. Trong khi thị trường tỷ dân cũng yêu thích những mẫu bán tải cỡ lớn, họ cũng có dành cả tình cảm cho những mẫu xe cỡ nhỏ, thậm chí tí hơn như chiếc Wuling Zhengtu 2021 mới này. Zhengtu là mẫu xe bán tải mới nhất của Wuling, thương hiệu gần đây tạo nên cơn sốt xe điện đô thị với sản phẩm Hongguang Mini. Thực tế, Zhengtu đã chính thức được hé lộ vào cuối năm ngoái nhưng đến giờ thì mới có giá bán chi tiết, và đây là một mức giá rất mềm. Cụ thể, giá xe Wuling Zhengtu 2021 khởi điểm 58.800 nhân dân tệ (khoảng 208 triệu đồng) với cấu hình cơ bản gồm hệ dẫn động cầu sau, một động cơ xăng 4 xi-lanh dung tích 1.5 lít với 98 mã lực, và một hộp số sàn 5 cấp. Đóng vai trò một mẫu bán tải giá rẻ có thể phục vụ công tác lao động hàng ngày, phần thùng xe của Zhengtu 2021 có thể hạ xuống cả 3 bên và dài khoảng 2 mét tính từ cửa kính phía sau cho tới cửa hậu. Mặt sàn thùng xe được bọc một lớp nhựa làm tiêu chuẩn, một điểm phải nói là hấp dẫn với một chiếc xe có giá khởi điểm mềm mức này. Nếu muốn một chiếc xe có trang bị tốt hơn, người mua có thể lựa chọn một phiên bản cao cấp hơn với giá khởi điểm từ 62.800 nhân dân tệ (khoảng 222 triệu đồng). Được cung cáp với cấu hình cabin kép và 5 chỗ ngồi, mẫu bán tải Trung Quốc này có lắp đặt một trục cứng với lò xo cuộn ở phía sau và một hệ thống thông tin giải trí màn hình 8 inch. Chống bó cứng, bộ phân phối lực phanh điện tử, thép cường độ cao để nâng cao độ an toàn là những tính năng đáng đề cập khác, cùng với khả năng tiết kiệm nhiên liệu tuyệt vời. Wuling, một phần của liên doanh SAIC-GM-Wuling, nói rằng xe bán tải Zhengtu chỉ tiêu thụ 7 lít/100 km. Đương nhiên, con số này có thể không thực chính xác bởi Trung Quốc có các quy trình kiểm tra sơ sài hơn so với Mỹ và EU. Nhưng suy xét kích thước bé nhỏ của xe, ta có thể tin là nó tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn những mẫu xe to cỡ vừa và lớn. Với khả năng đạt tốc độ tối đa 120 km/h và trọng lượng 1.340 kg, mẫu bán tải mới của Wuling có tải trọng ở mức 480 kg, đủ để làm “ngựa thồ” hàng ngày. Là một sản phẩm giá rẻ, bán tải Wuling Zhengtu 2021 không cung cấp nhiều tùy chọn ngoại trừ 4 màu sắc ngoại thất trắng, lam, xám, và lục. Video: Chi tiết xe bán tải Wuling Zhengtu 2021 của Trung Quốc.

