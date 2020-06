Siêu xe Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet màu xanh Olive lạ mắt

Một trong những biến thể được chú ý nhất của dòng siêu xe Porsche 911 Carrera thế hệ thứ 8 ra mắt vào năm ngoái phải kể đến đó là phiên bản mui trần hiệu suất cao Carrera GTS. Chính thiết kế thể thao, trang bị nội thất hiện đạo cùng khả năng vận hành vượt trội, nhất là ở bản hiệu suất cao GTS, khiến cái tên Carrera GTS trở thành chiếc xe mơ ước của nhiều người và hiếm khi xuất hiện trên thị trường xe cũ. Tuy nhiên một đại lý tại Mỹ đang mở bán mẫu xe tương tự trong màu sơn xanh Olive được đặt hàng thông qua bộ phận cá nhân hóa Exclusive Manufaktur của hãng xe Đức. Chiếc mui trần thể thao khoác lên mình màu sơn xanh dạng latte với các điểm nhấn màu đen xung quanh, kẹp phanh màu đỏ. Nội thất của xe được trang trí theo phong cách GTS, sử dụng chất liệu da đen và vải Alcantara với chỉ khâu màu trắng. Ngoài ra, phiên bản Porsche 911 Carrera màu độc này còn được trang bị gói nâng cấp Premium Plus với ghế chỉnh điện 18 hướng tích hợp tính năng nhớ vị trí, vô lăng đa chức năng với chức năng sưởi tay, hệ thống âm thanh cao cấp loa Bose, ốp gương bên bằng sợi carbon và đèn pha LED với hệ thống Porsche Dynamic Light System Plus (PDLS +). Tình trạng xe gần như ở mức hoàn hảo như một chiếc xe mới với số ODO chạy lướt chỉ mới 53km. Khách hàng sẽ phải bỏ ra 149.900 USD (gần 3,5 tỷ đồng) để sở hữu phiên bản có 1 không 2 này. So với phiên bản tiêu chuẩn của 911 Carrera GTS, giá của nước sơn trên rơi vào mức 17.000 USD (tương đương 396 triệu). Trong khi đó nếu khách hàng muốn một phiên bản trầm tính hơn GTS, 911 Carrera thế hệ mới đang có giá thấp hơn 50.000 USD. Cung cấp sức mạnh cho 911 Carrera GTS là động cơ sáu xi-lanh thẳng hàng, dung tích 3,8 lít, sinh công suất 450 HP và momen xoắn cực đại 550Nm. Sức mạnh gửi tới bánh sau thông qua hộp số tự động PDK. Với gói trang bị kích hoạt tính năng Sport Chrono, chiếc mui trần chỉ mất 3,6 giây để tăng tốc từ 0-100km.h và sẽ tiếp tục tăng cho tới mức tới đa 307 km / giờ. Tại Việt Nam, giá xe Porsche 911 Carrera GTS phiên bản tiêu chuẩn là 6,73 tỷ đồng và phiên bản 911 Carrera Cabriolet là 7,57 tỷ đồng Video: Chi tiết siêu xe Porsche 911 Carrera 4S (992).

