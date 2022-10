Siêu du thuyền Tecomar Lamborghini 63 hơn 83 tỷ đồng cập bến Mỹ

Để tri ân hãng siêu xe Lamborghini, thương hiệu đã và đang sản xuất tổng cộng 63 chiếc du thuyền và đây là một trong số đó. Được đặt làm tại cơ sở sản xuất hiện đại của Tập đoàn Sea của Ý gần Sant’Agatha Bolognese, chiếc du thuyền này được thiết kế đặc biệt cho chủ nhân mới của nó. Khách hàng là người hâm mộ hãng xe đã tham khảo ý kiến của bạn bè và gia đình trong suốt quá trình hợp tác để tạo ra chiếc du thuyền hoang dã này. Chiếc du thuyền Tecomar Lamborghini 63 này được tạo ra với số lượng giới hạn gồm 63 chiếc. Con số 63 cũng chính là chiều dài 63 feet (20,42 mét), chiều rộng của du thuyền là 5,4 mét. Trọng lượng của Tecnomar for Lamborghini 63 là 24.000 kg. Ý tưởng để tạo ra chiếc du thuyền này chính là sự quyện hòa giữa yếu tố sang trọng cùng mức hiệu năng khủng thường thấy trên những chiếc Lamborghini. Bên trong nội thất của chiếc du thuyền được sử dụng nhiều chi tiết, vật liệu và thậm chí cả những thiết bị đo đạc, bảng đồng hồ thông số cũng được tái hiện giống với cấu hình trên những chiếc Lamborghini. Chi tiết giống với những chiếc Lamborghini nhất chính là vô lăng của Aventador cùng phần nút bấm khởi động đặc trưng có nắp. Hệ thống ghế ngồi cũng được bọc da cao cấp và thiết kế giống ghế của Huracan. Ngoài ra, một số chi tiết như đuôi tàu cũng được tái hiện với hình dạng tương đồng phần đuôi xe của những chiếc Lamborghini với những khuếch tán lớn. Thậm chí, khách hàng cũng có thể xây dựng cấu hình cũng như trang bị của chiếc du thuyền này thông qua bộ phận cá nhân hóa Ad Personam quen thuộc của thương hiệu. Vỏ của du thuyền có các đường trượt làm lệch dòng nước để tạo ra lực nâng nâng phần thân của chiếc du thuyền lên khỏi mặt nước. Khi du thuyền di chuyển cũng sẽ giúp tạo ra lực nâng bằng cách hướng dẫn dòng nước tách rời ở tốc độ cao và cho phép không khí dưới thân tàu tăng thêm lực nâng và giảm lực cản thủy động lực học. Chiếc du thuyền này được thiết kế với không gian lái mở, đem lại bầu không khí thoáng đãng cho chủ sở hữu tận hưởng, nghỉ ngơi. Ở dưới khoang, chiếc du thuyền cũng được thiết kế với không gian phòng ngủ hiện đại, góc cạnh mang đậm âm hưởng của những chiếc siêu bò Ý. Những không gian như phòng vệ sinh cũng được hai thương hiệu cùng cộng tác và thiết kế một cách tối giản và thông minh, tạo cảm giác thoải mái trong một không gian nhỏ gọn. Ông Stefano Rutigliano, Giám đốc chiến lược của Automobili Lamborghini cho biết: “Chúng tôi tự hào khi thấy bản chất DNA của Lamborghini trên chiếc du thuyền sẽ ra khơi với phong thái giống như những chiếc siêu xe thể thao của chúng tôi chạy trên đường phố. Mẫu du thuyền này là bằng chứng cho thấy những giá trị được chia sẻ và sức mạnh tổng hợp hoàn hảo của hai thương hiệu là chìa khóa để thực hiện những dự án xuất sắc”. Chiếc du thuyền đầu tiên được bàn giao tới tay khách hàng được sơn màu xanh nhám cùng một số chi tiết màu vàng gold nhám giống như phối màu quen thuộc trên Lamborghini Sian. Đuôi tàu được hoàn thiện với các phần cánh lướt sóng với phối màu cờ Ý giống phần khuếch tán trên những chiếc Lamborghini. Phần đèn chiếu sáng trước của Tecnomar for Lamborghini được thiết kế giống với đèn của Lamborghini Sian. Trong nội thất, phần ghế ngồi của xe được bọc da cao cấp màu đen và phần khung ghế được làm bằng chất liệu carbon, kết hợp một số chi tiết tô điểm màu vàng như họa tiết chữ Y quen thuộc của thương hiệu hay logo 63 biểu thị phiên bản. Chiếc du thuyền được trang bị hai động cơ MAN V12 24 lít, tạo ra tổng công suất 3.945 mã lực và là chiếc du thuyền nhanh nhất từng được Tecnomar sản xuất. Chiếc du thuyền này được trang bị bình nhiên liệu có dung tích lên tới 3.600 lít. Với sức mạnh này, chiếc du thuyền có tốc độ tối đa lên tới 60 hải lý/giờ và tốc độ thông thường là 40 hải lý/giờ. Với dung tích bình nhiên liệu 3.600 lít, chiếc du thuyền này có thể hoạt động với phạm vi 210 hải lý theo công bố từ hai thương hiệu. Hai thương hiệu chỉ sản xuất giới hạn khoảng 63 chiếc, giá du thuyền Tecomar Lamborghini 63 lên tới hơn 3,5 triệu USD (hơn 83,7 tỷ đồng). Video: Giới thiệu Tecnomar for Lamborghini 63 đặc biệt.

Để tri ân hãng siêu xe Lamborghini, thương hiệu đã và đang sản xuất tổng cộng 63 chiếc du thuyền và đây là một trong số đó. Được đặt làm tại cơ sở sản xuất hiện đại của Tập đoàn Sea của Ý gần Sant’Agatha Bolognese, chiếc du thuyền này được thiết kế đặc biệt cho chủ nhân mới của nó. Khách hàng là người hâm mộ hãng xe đã tham khảo ý kiến của bạn bè và gia đình trong suốt quá trình hợp tác để tạo ra chiếc du thuyền hoang dã này. Chiếc du thuyền Tecomar Lamborghini 63 này được tạo ra với số lượng giới hạn gồm 63 chiếc. Con số 63 cũng chính là chiều dài 63 feet (20,42 mét), chiều rộng của du thuyền là 5,4 mét. Trọng lượng của Tecnomar for Lamborghini 63 là 24.000 kg. Ý tưởng để tạo ra chiếc du thuyền này chính là sự quyện hòa giữa yếu tố sang trọng cùng mức hiệu năng khủng thường thấy trên những chiếc Lamborghini. Bên trong nội thất của chiếc du thuyền được sử dụng nhiều chi tiết, vật liệu và thậm chí cả những thiết bị đo đạc, bảng đồng hồ thông số cũng được tái hiện giống với cấu hình trên những chiếc Lamborghini. Chi tiết giống với những chiếc Lamborghini nhất chính là vô lăng của Aventador cùng phần nút bấm khởi động đặc trưng có nắp. Hệ thống ghế ngồi cũng được bọc da cao cấp và thiết kế giống ghế của Huracan. Ngoài ra, một số chi tiết như đuôi tàu cũng được tái hiện với hình dạng tương đồng phần đuôi xe của những chiếc Lamborghini với những khuếch tán lớn. Thậm chí, khách hàng cũng có thể xây dựng cấu hình cũng như trang bị của chiếc du thuyền này thông qua bộ phận cá nhân hóa Ad Personam quen thuộc của thương hiệu. Vỏ của du thuyền có các đường trượt làm lệch dòng nước để tạo ra lực nâng nâng phần thân của chiếc du thuyền lên khỏi mặt nước. Khi du thuyền di chuyển cũng sẽ giúp tạo ra lực nâng bằng cách hướng dẫn dòng nước tách rời ở tốc độ cao và cho phép không khí dưới thân tàu tăng thêm lực nâng và giảm lực cản thủy động lực học. Chiếc du thuyền này được thiết kế với không gian lái mở, đem lại bầu không khí thoáng đãng cho chủ sở hữu tận hưởng, nghỉ ngơi. Ở dưới khoang, chiếc du thuyền cũng được thiết kế với không gian phòng ngủ hiện đại, góc cạnh mang đậm âm hưởng của những chiếc siêu bò Ý. Những không gian như phòng vệ sinh cũng được hai thương hiệu cùng cộng tác và thiết kế một cách tối giản và thông minh, tạo cảm giác thoải mái trong một không gian nhỏ gọn. Ông Stefano Rutigliano, Giám đốc chiến lược của Automobili Lamborghini cho biết: “Chúng tôi tự hào khi thấy bản chất DNA của Lamborghini trên chiếc du thuyền sẽ ra khơi với phong thái giống như những chiếc siêu xe thể thao của chúng tôi chạy trên đường phố. Mẫu du thuyền này là bằng chứng cho thấy những giá trị được chia sẻ và sức mạnh tổng hợp hoàn hảo của hai thương hiệu là chìa khóa để thực hiện những dự án xuất sắc”. Chiếc du thuyền đầu tiên được bàn giao tới tay khách hàng được sơn màu xanh nhám cùng một số chi tiết màu vàng gold nhám giống như phối màu quen thuộc trên Lamborghini Sian. Đuôi tàu được hoàn thiện với các phần cánh lướt sóng với phối màu cờ Ý giống phần khuếch tán trên những chiếc Lamborghini. Phần đèn chiếu sáng trước của Tecnomar for Lamborghini được thiết kế giống với đèn của Lamborghini Sian. Trong nội thất, phần ghế ngồi của xe được bọc da cao cấp màu đen và phần khung ghế được làm bằng chất liệu carbon, kết hợp một số chi tiết tô điểm màu vàng như họa tiết chữ Y quen thuộc của thương hiệu hay logo 63 biểu thị phiên bản. Chiếc du thuyền được trang bị hai động cơ MAN V12 24 lít, tạo ra tổng công suất 3.945 mã lực và là chiếc du thuyền nhanh nhất từng được Tecnomar sản xuất. Chiếc du thuyền này được trang bị bình nhiên liệu có dung tích lên tới 3.600 lít. Với sức mạnh này, chiếc du thuyền có tốc độ tối đa lên tới 60 hải lý/giờ và tốc độ thông thường là 40 hải lý/giờ. Với dung tích bình nhiên liệu 3.600 lít, chiếc du thuyền này có thể hoạt động với phạm vi 210 hải lý theo công bố từ hai thương hiệu. Hai thương hiệu chỉ sản xuất giới hạn khoảng 63 chiếc, giá du thuyền Tecomar Lamborghini 63 lên tới hơn 3,5 triệu USD (hơn 83,7 tỷ đồng). Video: Giới thiệu Tecnomar for Lamborghini 63 đặc biệt.