Sedan cỡ lớn Toyota Avalon TRD bán ra rừ 1 tỷ đồng

Giá xe Toyota Avalon TRD sẽ từ 43.255 USD (đã bao gồm 955 USD tiền phí vận chuyển - giá gốc 42.300 USD). Với mức giá trên, phiên bản thể thao này được định vị nằm giữa 2 bản Limited và Touring. Bản Avalon Limited có giá từ 43.055 USD còn bản Touring có giá 43.455 USD Thú vị là Toyota Avalon 2020 mới còn sở hữu một phiên bản thể thao khác với ngoại hình cũng hầm hố tương tự là Avalon XSE. Nhưng bản này có giá rẻ hơn rất nhiều, chỉ 39.255 USD. Nhưng đương nhiên hãng xe Nhật có lý do để định giá Avalon TRD cao hơn. Lý do là hãng xe Toyota đã trang bị cho TRD hệ thống treo nâng cấp có khả năng hạ độ cao 15 mm, độ cứng của giảm xóc cũng được cải thiện và phanh hiệu suất cao hơn với các đĩa phanh trước 12,9 inch đi kèm kẹp phanh 2 piston. Ngoài ra, Avalon TRD cũng nâng cấp ngoại hình hầm hố và dữ dằn hơn. Đáng kể là cản trước thể thao, tản nhiệt màu đen bóng, ốp sườn đen, cánh lướt gió, ống xả thể thao và logo TRD ở đuôi xe. TRD sử dụng mâm xe màu đen mờ 19 inch nhưng nhẹ hơn tới 2 kg so với cùng loại trên bản XSE. Nội thất Toyota Avalon độ TRD chính hãng sở hữu ghế trước Sport SofTex màu đen bọc da lộn có các chi tiết thêu màu đỏ. Logo TRD cũng xuất hiện trên tựa đầu ghế và thảm sàn viền đỏ. Toyota Avalon thế hệ mới được phát triển trên khung gầm TNGA với kích thước dài hơn, rộng hơn và thấp hơn so với trước. Cụ thể kích thước dài x rộng x cao của xe lần lượt là 4.978 x 1.849 x 1.435 mm, cùng chiều dài trục cơ sở là 2.870 mm. Thế hệ thứ 5 của Avalon đã chứng minh rằng thời đại của những chiếc saloon truyền thống vẫn chưa kết thúc. Thiết kế mới của xe mang nhiều nét giao hưởng từ những dòng xe sang. Avalon sử dụng động cơ V6 3.5 lít sản sinh công suất tối đa 301 mã lực và mô men xoắn cực đại 362 Nm. Kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp và lẫy chuyển số thể thao trên vô lăng. Toyota còn đầu tư nhiều công nghệ an toàn trên Avalon mới như: Toyota Safety Sense P với hệ thống tiền va chạm có thể phát hiện người đi đường, hệ thống điều khiển hành trình Radar Cruise Control ở mọi dải tốc độ, hệ thống cảnh báo rời làn đường với chức năng hỗ trợ vô lăng và đèn pha tự động. Ngoài ra còn có cảnh báo điểm mù Blind Spot Monitor, hỗ trợ lùi xe Back Guide Monitor, tự phanh khi có xe băng qua phía sau Rear Cross Traffic Braking system, camera Panoramic... Video: Sedan cỡ lớn Toyota Avalon TRD 2020 mới.

