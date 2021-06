Sam tặng mẹ "chuyên cơ mặt đất" Toyota Alphard 4,6 tỷ để... đi chợ

Mới đây, hot girl Nguyễn Hà My hay còn gọi với nick name là Sam đã chia sẻ việc mới tặng mẹ chiếc xe MPV hạng sang Toyota Alphard đời 2021 đã thu hút không ít sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người ngưỡng mộ trước sự hiếu thảo của nữ MC này. Ra đời từ năm 2002 tại Nhật Bản, mẫu xe ôtô Toyota Alphard khẳng định sự thành đạt và đẳng cấp khi luôn là lựa chọn hàng đầu trong dòng xe đa dụng. Phiên bản nâng cấp mới của mẫu xe cỡ lớn sang trọng này được đặt với biệt danh "chuyên cơ mặt đất". Xe sở hữu kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 4.945 x 1.850 x 1.890 mm, dài và cao hơn một chút so với đời cũ. Đầu xe là mặt ca lăng dạng lớn, với cụm đèn pha lớn bao quát gần như hết đầu xe. Cụm đèn pha sử dụng đèn led hiện đại cho ánh sáng tối ưu. Đuôi xe nổi bật với hai cụm đèn hậu full led cỡ lớn chạy dọc lên cả thân xe, thiết kế vuông vức của phần đuôi để nhằm tạo không gian lớn nhất cho nội thất. Tổng thể xe thêm lịch lãm và sang trong hơn với bộ mâm hợp kim đa chấu có kích thước 18 inch thiết kế mới. Nội thất bên trong “chuyên cơ mặt đất” Toyota Alphard của hot girl Sam mới mua tặng mẹ có ghế chỉnh điện đi kèm chức năng sưởi ấm và nhớ ghế, gương chiếu hậu tích hợp màn hình quan sát, cửa sổ trời, điều hòa tự động 2 vùng, lọc không khí cũng như cửa gió cho các hàng ghế. Hệ thống giải trí của xe Toyota Alphard gồm màn hình 8 inch đằng trước và 9 inch phía sau phối hợp với hệ thống âm thanh JBL 17 loa. Ghế ngồi đều được bọc da. Ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng. Ghế ngồi có chức năng nhớ 3 vị trí, thông gió và sưởi. Hàng ghế thứ 2 chỉnh điện 4 hướng và có đệm đỡ chân chỉnh điện. Alphard thế hệ mới cũng được ốp gỗ nhiều vị trí bên trong nội thất, như bảng táp-lô, vô-lăng hay táp-pi cửa. Về công nghệ an toàn và hỗ trợ lái, Toyota Alphard thế hệ mới được trang bị chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành lên dốc, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, camera lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe 5 góc và hệ thống 7 túi khí. "Trái tim" trên Toyota Alphard là khối động cơ xăng Dual VVT-i dung tích 3.5 lít, sản sinh công suất tối đa 296 mã lực và mô-men xoắn cực đại 361 Nm. Xe trang bị hộp số tự động 8 cấp. Giá xe Toyota Alphard chính hãng tại Việt Nam đang được chào bán khoảng 4,2 tỷ đồng chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hot girl Sam chia sẻ mình đã mất 6 tháng từ lúc đặt hàng mới nhận bàn giao xe, điều khiến cư dân mạng không khỏi thích thú chính là việc nữ MC cho rằng chiếc xe MPV hạng sang Toyota Alphard tặng mẹ rất phù hợp để đi chợ, siêu thị hay về quê ngồi rất êm ái. Video: Toyota Alphard 2016 đã qua sử dụng giá 4,1 tỷ tại Việt Nam.

