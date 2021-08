Rolls-Royce Ghost 2021 mới cực ngầu khi "qua tay" Novitec

So với gói độ từ Mansory, phiên bản độ SPOFEC của Novitec không thay đổi nhiều diện mạo đã vốn hoàn hảo của Rolls-Royce Ghost 2021 mới. Hãng độ đã thiết kế cho chiếc Ghost một số chi tiết có nét đặc trưng của dòng SPOFEC từng xuất hiện trên những chiếc Rolls-Royce khác. Bên cạnh những nâng cấp về mặt ngoại thất, Rolls-Royce Ghost độ Novitec cũng đồng thời được nâng cấp nhẹ động cơ V12 6,8 lít của xe thêm khoảng hơn 100 mã lực. Sau khi được nâng cấp, chiếc xe có thể tăng tốc từ 0 – 100 km/h chỉ trong vòng khoảng 4,5 giây và tốc độ tối đa vẫn được giới hạn điện tử ở mức 250 km/h. Các chi tiết nâng cấp ngoại thất cho Ghost mới đều được làm bằng chất liệu carbon kết hợp giữa yếu tố thể thao và lịch lãm. Chiếc sedan sang trọng này được trang bị bộ mâm 9 chấu kép có kích thước 22 inch được đánh bóng cẩn thận. Bộ mâm này được thương hiệu hợp tác và phát triển cùng thương hiệu Vossen và từng được Novitec sử dụng trên một số bản độ trước đây điển hình như Wraith. Với kích thước 9,5Jx22 ở phía trước và 10,5Jx22 ở trục sau, bộ mâm này được trang bị lốp có kích thước 265/35 ZR 22 và 295/30 ZR 22. Hệ thống treo SPOFEC CAN-Tronic của xe đã được hiệu chỉnh đặc biệt để kết hợp hoàn hảo với bộ mâm độ 22 inch. Bộ mâm này được thiết kế và trau chuốt rất cẩn thận để có thể được lắp đặt hoàn hảo trên những chiếc Rolls-Royce. Nhằm phù hợp với bản độ Ghost, thương hiệu Novitec đã trang bị hệ thống treo SPOFEC giúp hạ thấp chiều cao tổng thể của xe xuống thêm khoảng 40 mm. Các chuyên gia nâng cấp của Novitec đã tinh chỉnh và lắp đặt cho Ghost mới hệ thống N-Tronic Plug and Play cùng thiết bị điều khiển động cơ điện tử. Hệ thống này được SPOFEC lập trình trong một loạt các thử nghiệm phức tạp và tăng áp suất tăng vừa phải. Với những tinh chỉnh này, động cơ V12 dung tích 6,8 lít của xe đã có khả năng sản sinh công suất lên tới 685 mã lực tại vòng tua máy 5400 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại của xe cũng được tăng lên mức 958 Nm. Chính vì thế, chiếc xe có khả năng tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ trong vòng 4,5 giây. Với động cơ V12, đội ngũ từ Novitec đã quyết định nâng cấp cho xe hệ thống xả thể thao không gỉ với các nắp xả được kiểm soát chủ động. Hệ thống xả này hứa hẹn đem tới cho chiếc sedan Anh Quốc âm thanh hầm hố hơn. Hơn nữa, chủ xe có thể lựa chọn điều chỉnh giữa các chế độ nhằm tiết chế âm thanh đầu ra. Về ngoại thất, đội ngũ thiết kế đã phát triển các bộ phận thân xe theo phong cách trang nhã và hiệu quả về mặt khí động học cho cả hai biến thể chiều dài cơ sở của Ghost. Các chi tiết nâng cấp đều được làm bằng chất liệu carbon cực nhẹ nhưng có độ bền cực cao. Xe được nâng cấp với phần cản trước được thiết kế lại hoàn toàn với các hốc gió cỡ lớn. Hai hốc gió hai bên này được kéo nhô ra với các cạnh vuông sắc nét. Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, chi tiết nâng cấp này cũng đồng thời làm giảm lực nâng trục trước khi xe vận hành ở tốc độ cao, đồng thời giúp xe vận hành ổn định hơn. Tùy chọn chi tiết độ này cũng được trang bị đi kèm với đèn LED được thiết kế ăn nhập với chi tiết độ ở cản trước. Ngoài ra, hai tấm vè ốp hốc bánh trước đã được thiết kế lại với phần vè mở rộng ôm lấy bộ mâm xe độ tuyệt đẹp, ngoài ra phần vè cũng được trang bị hốc gió nhằm giảm bớt phần nào vẻ đơn điệu của ngoại thất xe. Phần đuôi xe chỉ được Novitec sửa đổi nhẹ với nâng cấp thể thao cùng hệ thống khuếch tán sau mới cùng một cánh lướt gió nhỏ ốp vào trên nắp cốp phía sau. Xe được trang bị hệ thống treo giúp hạ thấp chiều cao tổng thể của xe ở tốc độ lên tới 140 km/h, hệ thống treo khí nén của Ghost được lập trình lại giúp hạ thấp chiếc xe khoảng 40 mm so với phiên bản gốc. Ở tốc độ cao hơn, chiều cao của bản độ Rolls-Royce Ghost SPOFEC được hoàn về mức tiêu chuẩn. Ngoài ra đối với khoang nội thất, Novitec cũng có thể điều chỉnh những chi tiết trang trí theo yêu cầu của khách hàng.



Video: Rolls-Royce Ghost 2021 - xe siêu sang đầy ắp công nghệ.

