Rolls-Royce Cullinan hơn 40 tỷ lắp logo phát sáng ở Hà Thành

Chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan đầu tiên lăn bánh tại Việt Nam là vào tháng 5 năm 2019, đến nay số lượng xe ở dải đất hình chữ S đã có thể hơn 10 chiếc. Sự có mặt của quá nhiều xe Rolls-Royce Cullinan tại Việt Nam có thể gây sự nhàm chán cho không ít bạn trẻ mê xe tại Việt Nam và vô tình khiến giới mê xe lướt qua mẫu xe này nếu có gặp trên đường phố. Mới đây, một người yêu xe đã chia sẻ hình ảnh chụp chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan màu trắng tại Hà Nội. Nếu không để ý kỹ rất có thể nhiều người sẽ nghĩ chiếc xe này không có gì đặc biệt lắm so với các xe về nước trước đó. Tuy nhiên, ngoài việc được chủ nhân chịu chi cho xe ra biển trắng, chiếc SUV siêu sang này còn có một chi tiết được xem là độc nhất vô nhị, hoàn toàn khác vối những chiếc Cullinan hiện nay. Trên lưới tản nhiệt huyền thoại của một mẫu xe Rolls-Royce, chiếc SUV siêu sang Cullinan này lại sở hữu logo Spirit of Ecstasy không phải bằng bạc hay mạ vàng quen thuộc mà là bằng chất liệu polycarbonate, hay nói dễ hiểu hơn là phát sáng vào ban đêm. Đây là 1 trong 3 tuỳ chọn của logo Spirit of Ecstasy do hãng xe siêu sang Anh quốc đưa ra bên cạnh những chiếc logo bằng bạc hay mạ vàng lấp lánh. Hiện chưa rõ chi tiết logo Spirit of Ecstasy bằng chất liệu polycarbonate trong suốt của chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan tại Hà Nội được chủ nhân độ lại khi nhập xe về Việt Nam hay là chi tiết lựa chọn từ khi xe còn trong nhà máy của Rolls-Royce. Ngoài logo Spirit of Ecstasy có thể phát sáng và đổi màu vào ban đêm, chiếc SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan màu trắng này còn có bộ mâm đa chấu kép rất khoẻ khoắn. Cullinan sử dụng khung gầm hoàn toàn bằng nhôm Architecture of Luxury, từng xuất hiện trên Phantom VIII. Cullinan có các thông số dài x rộng x cao lần lượt là 5.341 mm x 2.164 mm x 1.835 mm và chiều dài cơ cở 3.295 mm. Không gian chứa đồ có thể tích 560 lít nếu mang theo tùy chọn 2 ghế ngồi phía sau, và 600 lít nếu được tháo ra. Khi hàng ghế thứ 2 gập xuống, tổng dung tích khoang hành lý lên đến 1.930 lít. Ngoài sự "siêu sang", Cullinan còn được hướng đến tính năng off-road với hệ thống treo khí nén chủ động, trục lái được nâng cấp. Xe có khả năng lội nước sâu 540 mm. Xe được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe và an toàn tiên tiến, bao gồm công nghệ quan sát trong đêm, cảnh báo vật cản, cảnh báo buồn ngủ, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm, cảnh báo khi có xe vượt... SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan được trang bị động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6.75 lít, sản sinh công suất tối đa 563 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm tại vòng tua máy 1.600 vòng/phút. Động cơ của Rolls-Royce Cullinan được trang bị hộp số tự động ZF 8 cấp, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian và đánh lái 4 bánh hoàn toàn mới. Hầu hết số lượng xe SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan đang lăn bánh tại Việt Nam hiện nay chủ yếu đều do các công ty nhập khẩu tư nhân mang về nước. Đơn vị phân phối chính hãng dòng xe Rolls-Royce Việt Nam hiện cũng đã đưa chiếc đầu tiên và cho ra mắt, nhưng số lượng nhỏ giọt. Hiện tại theo mức công bố chính hãng, giá xe Rolls-Royce Cullinan sẽ từ khoảng 32,382 tỷ đồng. Ban đầu, giá xe Rolls-Royce Cullinan chính hãng được chào bán cho bản tiêu chuẩn là hơn 41 tỷ đồng và bản cao cấp nhất có giá lên đến hơn 52 tỷ đồng. Các nhà phân phổi tư nhân hiện vẫn giấu khá kỹ mức giá bán ra của xe. Video: Rolls-Royce Cullinan hơn 40 tỷ độ mâm siêu to ở Hà Nội (Nguồn: Johnny & SuperCar Vlog).

