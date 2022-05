Roewe RX5 2022 - mẫu xe đầu tiên sở hữu màn hình trượt trên táp-lô

Vào hồi cuối tháng 4/2022, thương hiệu ôtô Roewe thuộc tập đoàn SAIC đã chính thức giới thiệu thế hệ mới của mẫu xe RX5 ở thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, mãi đến nay, hãng mới công bố thêm thông tin chi tiết về mẫu SUV cỡ C - Roewe RX5 2022 mới này. Ở thế hệ mới, mẫu xe SUV Roewe RX5 2022 sở hữu chiều dài 4.655 mm, chiều rộng 1.890 mm, chiều cao 1.655 mm và chiều dài cơ sở 2.765 mm. So với các mẫu xe cùng phân khúc như Honda CR-V hay Hyundai Tucson, Roewe RX5 2022 có kích thước nhỉnh hơn đáng kể. Không chỉ có kích thước lớn, mẫu SUV Trung Quốc này còn sở hữu thiết kế khá bắt mắt với lưới tản nhiệt hình chữ "X" kéo dài từ nắp ca-pô đến hết cản trước. Bên trong lưới tản nhiệt là những chi tiết mạ crôm, tạo thiết kế đa điểm. Ngoài ra, Roewe RX5 2022 còn có cụm đèn pha Matrix LED khá mỏng, nối liền với nhau bằng nẹp trong suốt ở giữa, và đèn sương mù nằm dọc. Trong khi đó, logo của thương hiệu Roewe được chuyển lên nắp ca-pô thay vì nằm ở lưới tản nhiệt. Bên sườn xe, Roewe RX5 2022 được trang bị đường dập gân kéo dài từ đèn pha đến hết cửa sau và nẹp mạ crôm nối giữa 2 hốc bánh. Thêm vào đó là tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe và bộ vành hợp kim 5 chấu kép sơn 2 màu thể thao. Đặc biệt, xe còn có camera tích hợp vào nẹp trang trí sau chắn bùn trước. Đằng sau Roewe RX5 2022 xuất hiện 2 cánh gió mui, đèn hậu có thiết kế mỏng và nối liền với nhau, đèn phản quang 3 tầng, 2 đầu ống xả giả mạ crôm cũng như bộ khuếch tán gió dưới cản sau. Đó là chưa kể đến nẹp mạ crôm vắt ngang cửa cốp và cản sau. Tuy nhiên, điểm nhấn thú vị nhất của mẫu SUV Trung Quốc này có lẽ là bên trong xe. Tại đây, chúng ta sẽ bắt gặp màn hình 27 inch nằm độc lập trên mặt táp-lô của xe. Màn hình này kết hợp giữa bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí của xe. Điều đáng chú ý là màn hình này có thể trượt trên mặt táp-lô, sang phía ghế phụ lái và ngược lại. Có thể nói, đây là mẫu xe được trang bị màn hình trượt đầu tiên trên thế giới. Để màn hình này trượt được, hãng Roewe đã lắp ray trượt dài 300 mm trên mặt táp-lô. So với các loại xe được lắp kín màn hình trên mặt táp-lô thì Roewe RX5 2022 rõ ràng là tạo cảm giác thú vị hơn. Theo hãng Roewe, màn hình của RX5 mới có 2 chế độ hiển thị là Smart Driving Mode và Smart Sharing Mode. Ở chế độ Smart Driving Mode, màn hình sẽ đáp ứng nhu cầu hiển thị thông tin và giải trí của người lái. Trong khi đó, ở chế độ Smart Sharing Mode, màn hình sẽ chia làm 2 phần, 1 bên dành cho người lái và bên còn lại dành cho hành khách phía trước. Ngoài ra, Roewe RX5 2022 còn có tính năng ra lệnh bằng giọng nói mới, vô lăng 3 chấu vát đáy thể thao, cụm điều khiển trung tâm nằm cao, tạo thành vách ngăn giữa 2 ghế trước và cần số pha lê theo phong cách xe sang. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Roewe RX5 2022 là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L do hãng mẹ SAIC sản xuất. Động cơ cho công suất tối đa 188 mã lực và kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Giá xe Roewe RX5 2022 chưa công bố, nó sẽ chính thức được bán ra thị trường vào nửa cuối năm nay. Video: Xem chi tiết Roewe RX5 2022 tại Trung Quốc.

