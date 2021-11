Porsche 911S 1967 bị bỏ xó gần 40 năm được "dọn dẹp" như mới

Đối với những người hâm mộ xe hiệu suất cao, siêu xe Porsche 911 là một huyền thoại và thực sự khó có gì sánh bằng. Được giới thiệu lần đầu vào năm 1964, nó đã được duy trì sản xuất trong gần 60 năm mà không hề từ bỏ thiết kế nguyên bản. Tại thời điểm này của năm 2021, một chiếc thế hệ 992 mới và một chiếc 911 cổ điển vẫn chia sẻ nhiều điểm chung về kiểu dáng. Nhưng trong khi 992 là mẫu nhanh nhất, 911 nguyên bản mới là chiếc xe cổ điển đáng giá cả gia tài. Tất nhiên, không phải mọi chiếc Porsche 911 cổ điển đều có giá trị cực đắt, nhưng những chiếc được sản xuất trong thập niên 1960 thường thu về những khoản tiền lớn khi rao bán trong điều kiện tốt. Ví dụ, một chiếc 911 đời đầu, sản xuất năm 1964 có thể đắt trung bình 650.000 USD tại một phiên đấu giá. Thậm chí ngay cả một chiếc ở điều kiện tốt “vừa vừa” để phục chế thì cũng có thể khiến bạn phải chuẩn bị 150.000 USD trở lên. Tiếp theo, chúng ta có 911S, được Porsche giới thiệu vào năm 1967 với động cơ 6 xi-lanh phẳng công suất 160 mã lực. Về cơ bản, nó là một phiên bản hiệu suất cao của 911 đời đầu, và cũng được trang bị bộ la-zăng Fuchs đáng mơ ước. Ngày nay, một chiếc 911S sẽ dễ dàng kiếm được 150.000 USD nếu ở tình trạng bảo dưỡng hoặc phục chế hoàn hảo. Một chiếc xe như vậy gần đây đã xuất hiện trên YouTube "I am detailing" chuyên về nội dung làm chi tiết hóa xe, và nó đi kèm với một câu chuyện thú vị. Cụ thể, chiếc 911S cổ điển này đã được cất giữ yên một chỗ suốt gần 40 năm trong một garage. Nó đã được lái hơn 144.000 km kể từ hồi mua mới, nhưng chủ nhân đã đỗ nó trong một garage sau khi ông ta gặp một sự cố nhỏ vào năm 1982. Dĩ nhiên, chiếc Porsche quý giá đã không nhìn thấy ánh sáng mặt trời cho đến năm 2021, khi chủ sở hữu đã qua đời và cháu trai của ông ấy quyết định lôi nó ra và mong muốn đưa nó về dáng vẻ lôi cuốn năm xưa. Phục chế có lẽ là một từ ngữ cường điệu trong tình huống này bởi chiếc xe thực tế vẫn trong điều kiện khá tốt, nhưng sau 39 năm nằm phủ bụi, nó cần được lau rửa và làm chi tiết đúng cách từ trong ra ngoài. Thân xe bị phủ một lớp bụi dày, lốp xe có dấu bùn đất, còn đèn pha bên phải đã bị vỡ đôi chỗ. Nhưng một khi những người ở kênh YouTube "I am detailing" đã hoàn thành xong công việc của mình, chiếc Porsche 911S hàng hiếm đã có được cuộc sống thứ hai, tự hào khoác lên mình lớp sơn sáng bóng và nội thất sạch sẽ lấp lánh. Nói một cách đơn giản, nó trông giống như hồi mới rời khỏi nhà máy ở Đức vào năm 1967. Một điểm đáng lưu ý là chiếc Porsche này dường như bị thiếu động cơ và không có thông tin về lý do tại sao không có gì dưới nắp phía sau, nhưng có lẽ chủ nhân hiện tại sẽ sớm tái tạo cho nó một động cơ mới vì anh ta chia sẻ đang rao bán nó với giá lên tới 300.000 USD. Video: Chiếc Porsche 911S 1967 bị bỏ xó gần 40 năm "độ" như mới.

