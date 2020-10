Peugeot 3008/5008 bị tố lỗi thước lái, dột nước khi mưa?

Lỗi thước lái Peugeot 3008/5008 đã tồn tại khá lâu của dòng xe này, một số khách hàng đã được Thaco thừa nhận và thay thế. Tuy nhiên thời gian gần đây rất nhiều chủ xe phàn nàn về tình trạng hãng thừa nhận lỗi nhưng nhiều tháng trời không chịu thay cho khách hàng với lý do là linh kiện chưa về do đại dịch COVID-19, trong khi xe mới vẫn được sản xuất ra đều đặn.



Thậm chí người dùng còn lập topic điểm danh khách hàng có xe bị lỗi thước lái, với số lượng người phản ánh là khá đông. Các lỗi liên quan đến thước lái được cho là bị ở hầu hết các xe sản xuất trong hai năm 2018 và 2019.

Không chỉ lỗi thước lái, gần đây một số khách hàng mới mua xe còn phản ánh xe Peugeot 3008/5008 bị thấm dột do nước mưa lọt vào bên trong từ khu vực kính lái hoặc cửa sổ trời. KTV khi tìm hiểu có thừa nhận do trong quá trình lắp ráp robot khi lắp kính đến vị trí đó bỏ keo ít gây hở, dẫn tới tình trạng bị thấm nước.

Nhiều người dùng Peugeot 3008/5008 còn cho rằng do xe bị tắc ống thoát nước cửa sổ nóc lâu ngày, nên gây ra hiện tượng thấm dột vào bên trong.

Trước đó, vào năm 2019 nhiều khách hàng cũng đã phản ánh việc bình ắc quy đang sử dụng trên xe Peugeot khác với tên bình ắc quy trên App My Peugeot. Tuy nhiên sau đó, phía Thaco cho biết: “Tất cả bình ắc quy đang được sử dụng trên xe Peugeot 5008 và 3008 là bình ắc quy chính hãng mang thương hiệu LeoCH được sản xuất tại Trung Quốc”.

Theo lý giải của Thaco: Việc App My Peugeot hiển thị thông tin sai là do lỗi phía nhà sản xuất do ứng dụng My Peugeot là ứng dụng được phát triển dành riêng cho khách hàng Peugeot tại Việt Nam. Phần mềm này chỉ mới triển khai trong vài tháng gần đây và đang trong quá trình hoàn thiện, bổ sung thêm các chức năng nên đã có một vài sai sót trong quá trình nhập dữ liệu, vì thế gây ra sự hiểu lầm đáng tiếc dẫn đến việc thông tin hiển thị trên ứng dụng sai lệch so với thông tin trên sản phẩm thực tế.