Nissan Armada 2021 mới có gì để cạnh tranh Toyota Land Cruiser?

Trong thời gian 1 tháng trở lại đây, hãng Nissan đã liên tục vén màn phiên bản mới của những mẫu xe quen thuộc như Navara và Terra. Đến nay, tới lượt mẫu SUV cỡ lớn Nissan Armada 2021 mới được bổ sung phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) với thiết kế mới và nhiều công nghệ hơn trước. Tương tự người anh em Terra mới, Mẫu xe SUV Nissan Armada 2021 cũng được nâng cấp thiết kế đầu xe. Tại đây, chúng ta có thể bắt gặp lưới tản nhiệt hình chữ "V" với viền mạ crôm dày dặn và sáng bóng. So với phiên bản cũ, lưới tản nhiệt của Nissan Armada 2021 chẳng những rộng hơn mà còn được thiết kế đa diện độc đáo hơn. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED tiêu chuẩn, được bao quanh bởi dải đèn LED hình chữ "C" ngược. Bên dưới là hốc đèn sương mù LED tùy chọn với viền mạ crôm cũng được tạo hình chữ "C". Ngoài ra, Nissan Armada 2021 còn được bổ sung cụm đèn hậu cải tiến và cản trước/sau mới. Riêng những khách hàng mua Nissan Armada 2021 bản SL có thể bổ sung gói Midnight Edition Package với những phụ kiện ngoại thất màu đen cho chiếc SUV cỡ lớn của mình. Tương tự ngoại thất, nội thất của Nissan Armada 2021 cũng chỉ được cải tiến nhẹ với màn hình thông tin giải trí 12,3 inch thay cho loại 8 inch cũ. Màn hình này không chỉ lớn hơn mà còn có độ phân giải 1.920 x 720 pixel và hỗ trợ kết nối không dây với điện thoại thông minh qua Apple CarPlay. Chưa hết, mẫu SUV cỡ lớn này còn có màn hình đa thông tin 7 inch ở bảng đồng hồ. Trong khi đó, bản Platinum cao cấp nhất được nâng cấp ở gương chiếu hậu với kích thước 9,4 inch thay vì 7,5 inch như cũ. Tiếp đến là cụm điều khiển trung tâm thiết kế lại với ngăn chứa đồ cho phép người dùng ngồi trên cả hàng ghế trước lẫn sau đều có thể mở ra. Khay bên trong ngăn chứa đồ này có thể tháo ra, lắp vào tùy ý. Về công nghệ, Nissan Armada 2021 được trang bị hệ thống nâng cấp dữ liệu bản đồ và phần mềm thông qua Wi-Fi. Thêm vào đó là hệ thống an toàn Safety Shield 360 tiêu chuẩn, bao gồm hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước và hỗ trợ giữ làn đường. Nguồn cung cấp sức mạnh cho mẫu SUV cỡ lớn này là khối động cơ V8, dung tích 5,6 lít như cũ. Tuy nhiên, ở Nissan Armada 2021, động cơ này tạo ra công suất tối đa 400 mã lực và mô-men xoắn cực đại 560 Nm. Hai con số tương ứng của động cơ này ở phiên bản cũ là 390 mã lực và 534 Nm. Sức mạnh động cơ được truyền tới 4 bánh thông qua hộp số tự động 7 cấp. Nhờ đó, xe vẫn có sức kéo 3.855 kg như trước. Hiện giá xe Nissan Armada 2021 vẫn chưa được công bố. Xe sẽ cạnh tranh với những đối thủ như Toyota Land Cruiser và Ford Expedition tại thị trường Mỹ. Video: Giới thiệu SUV cỡ lớn Nissan Armada 2021 mới.

