Ngắm Bentley Bentayga V8 tiền tỷ của đại gia thẩm mỹ Sài thành

Bentley Bentayga V8 mới trong bài viết được đưa về Việt Nam hồi cuối tháng 5/2019 và thuộc sở hữu của đại gia ngành thẩm mỹ Hoàng Kim Khánh, một cái tên mà chắc hẳn với những ai chơi xe và yêu xe tại Việt Nam đều biết tới. Đây là một phiên bản đặc biệt của hãng siêu xe nước Anh nhân kỷ niệm 100 năm thành lập (1919 - 2019). Ở ngoại thất, siêu phẩm Bentley Bentayga V8 này mang trong mình "bộ cánh" màu Rose Gold Over Magnetic với sự kết hợp của 2 tông màu xám Magnetic và vàng Rose Gold cực kỳ độc đáo. Một điểm rất thú vị là màu sơn của Bentley Bentayga V8 gần như giống hệt so với màu sơn của chiếc xe siêu sang Bentley Mulsanne EWB cũng thuộc sở hữu của đại gia này. Về thiết kế tổng thể, Bentley Bentayga V8 sẽ không có sự khác biệt nào đáng kể khi so với các phiên bản dùng động cơ W12 đang có mặt tại Việt Nam. Điểm phân biệt giữa hai phiên bản này chỉ là chi tiết cụm 4 ống xả của bản V8 được thiết kế dẹt hình ovan lạ mắt. Ngoài ra, siêu phẩm Bentayga V8 cũng nhẹ hơn phiên bản W12 tới 45 kg. Vì là một phiên bản đặc biệt để chào mừng 100 năm thành lập hãng xe siêu sang Anh Quốc - Bentley nên Bentayga V8 sở hữu các chi tiết kẻ viền vàng như chìa khoá, logo và ký hiệu 1919 - 2019 để phân biệt với các phiên bản tiêu chuẩn. Thông qua những hình ảnh được chủ nhân đăng tải có thể nhận thấy, khoang nội thất của siêu SUV Bentayga V8 đầu tiên tại Việt Nam cũng mang 2 tông màu như ngoại thất. Ngoài ra, các option tiện nghi, xa xỉ nhất của Bentley đều hiện diện trên mẫu xe này. Đúng như tên gọi, điểm khác biệt chủ yếu trên Bentley Bentayga V8 và Bentley Bentayga W12 chính nằm ở dưới nắp ca-pô. Cụ thể, siêu phẩm Bentayga V8 sử dụng khối động cơ V8 tăng áp kép 4.0L để cho ra công suất tối đa 542 mã lực và mô-men xoắn cực đại 770 Nm. Từ đó, Bentley Bentayga V8 có thể tăng tốc từ 0 - 100 km/h chỉ với 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 289 km/h. Một lợi thế khác của SUV siêu sang Bentley Bentayga khi mang động cơ V8 sẽ được hưởng thuế tốt hơn so với phiên bản W12. Hiện chưa rõ mức giá xe Bentley Bentayga V8 đầu tiên có mặt tại Việt Nam, chỉ biết rằng, Bentley Bentayga W12 chính hãng trước đó được bán với giá từ 20 tỷ đồng. Video: Bentley Bentayga 2021 sang trọng và đẳng cấp hơn.

