Ngạc nhiên với "xế hộp" mới cứng chỉ 88 triệu đồng

Mẫu xe ôtô siêu rẻ Bajaj Qute thuộc dòng cỡ nhỏ do hãng Bajaj của Ấn Độ sản xuất và ra mắt thị trường lần đầu tiên vào năm 2012 với tên gọi ban đầu là Bajaj RE60. Ba năm sau, năm 2015, hãng xe Ấn Độ mới bắt đầu có những nâng cấp về ngoại thất, nội thất lẫn động cơ của RE60. Phải đến tháng 11/2018, Bộ Giao thông Vận tải Đường bộ và Đường cao tốc Ấn Độ (MoRTH) mới bổ sung chiếc 4 bánh này vào danh mục xe "không vận chuyển". Mẫu xe Bajaj Qute trước đây chỉ được phép sử dụng làm xe thương mại. Hiện Qute có thể được đăng ký sử dụng cho cá nhân trong 15 bang của Ấn Độ. Nhưng Bajaj cho biết, Qute đang trong quá trình được cấp phép tại nhiều bang khác. Về thiết kế, mẫu xe Bajaj Qute 2019 mới nặng 452kg, chiều dài là 2.752 mm, rộng 1.312 mm, cao 1.652 mm, cùng chiều dài cơ sở 1.925 mm. Bajaj Qute được trang bị động cơ DTSi, làm mát bằng chất lỏng, dung tích 216cc. Khối động cơ của xe (bản chạy xăng) tạo ra 13,1 mã lực tại 5500 vòng/phút và mô-men xoắn 18,9 Nm tại 4000 vòng/phút tại trục khuỷu. Trong khi đó, trên CNG, xe có công suất thấp hơn 10,9 mã lực tại 5500 vòng/phút và 16,1Nm tại 4000 vòng/phút. Qute sử dụng hộp số 5 cấp. Bajaj cũng đã giới hạn tốc độ tối đa 70 km/h và được khuyến cáo không nên lái xe này trên đường cao tốc. Qute không được trang bị phanh đĩa mà dùng phanh tang trống. Mẫu xe siêu rẻ này cũng không có điều hòa. Nội thất của Qute được thiết kế vô cùng tối giản và thô. Ghế trước bọc giả da, dạng đứng thông thường. Xe chỉ trang bị 1 cần gạt nước... Đáng tiếc nó cũng không được trang bị túi khí an toàn cho người sử dụng. Theo Bajaj, Qute có ưu điểm là chi phí vận hành thấp và phù hợp với nhu cầu di chuyển trong các đô thị chật hẹp. Bajaj Qute từng được Euro NCAP đánh giá mức điểm đảm bảo an toàn rất thấp qua các thử nghiệm va chạm.Giá xe Bajaj Qute tại thị trường Ấn Độ bán ra chỉ 263.000 INR (khoảng 88 triệu đồng), trong khi phiên bản CNG có giá đắt hơn 20.000 Rupee, ở mức 283.000 INR (khoảng 96 triệu đồng). Đây được xem là mẫu xe chỉ dành cho những bà nội trợ hay những người sử dụng ở nông thôn với thu nhập thấp. Video: Chi tiết xe ôtô siêu rẻ Bajaj Qute tại Ấn Độ.

