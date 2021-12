Morgan Plus 8 "hồi sinh" trở lại với 9 phiên bản GTR đặc biệt

Nguồn gốc của những phiên bản Morgan Plus 8 GTR 2022 mới này khá tình cờ và thú vị. Ban đầu, hãng Morgan cung cấp cho một đối tác tổng cộng 9 bộ khung xe, nhưng đối tác này không biết phải làm gì với chúng nên Morgan đã lấy lại và quyết định sử dụng để tạo nên dự án Plus 8 GTR đặc biệt Dự án này đã từng được Morgan hé lộ vào tháng 2/2021 cùng với hình ảnh phác thảo concept ý tưởng. Có thể dễ dàng nhận thấy rằng chiếc Plus 8 GTR thực tế đầu tiên được hoàn tất hầu như không khác biệt gì so với hình vẽ trên giấy. Mui xe dốc dần từ phía sau ra trước. Đầu xe dài, đúng theo phong cách cổ điển đặc trưng. Lưới tản nhiệt màu đen rất nổi bật. Các nghệ nhân Morgan cho biết những yếu tố như phần thân vỏ sơn màu xanh lam và bộ mâm sơn màu trắng đều được lấy cảm hứng từ mẫu xe đua Big Blue khá nổi tiếng hồi thập niên 1990. Đó cũng là mẫu xe quan trọng trong lịch sử hãng Morgan khi nó từng được sử dụng làm nền tảng để tạo nên bộ khung nhôm hiện đại, ứng dụng trên những sản phẩm như Aero 8 và sau này là Plus 8. Toàn bộ 9 chiếc xe Morgan Plus 8 GTR đặc biệt đều được chế tác thủ công theo đúng kỹ thuật truyền thống làm nên tên tuổi cho hãng Morgan. Những phiên bản đặc biệt này được tạo ra ở chính studio thiết kế, thay vì trong xưởng sản xuất như các dòng sản phẩm thông thường khác Cung cấp sức mạnh cho Plus 8 GTR di chuyển là khối động cơ V8 hút khí tự nhiên có dung tích 4.8L, trước đây từng được BMW trang bị cho một số phiên bản hiệu năng cao của dòng xe X5. Khối động cơ này có thông số công suất tiêu chuẩn là 362 mã lực, nhưng đại diện hãng Morgan cho biết họ đã tinh chỉnh lại để hiệu năng thậm chí còn tốt hơn thế, nhưng chưa tiết lộ con số cụ thể. Xe sẽ có tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp, đồng thời cũng có đủ 2 phiên bản tay lái thuận và tay lái nghịch. "Tuy nhiên, đây thực ra là một cơ hội tuyệt vời để tận dụng những bộ khung xe còn rất tốt và chưa hề được sử dụng. Đội ngũ kỹ sư và thiết kế của chúng tôi đã có dịp nhìn lại những nét đặc sắc trên các mẫu Morgan trong quá khứ, cũng như thử nghiệm những tính năng mới mà chúng tôi hy vọng sẽ trở thành tiêu chuẩn trên các dòng xe Morgan trong những năm sắp tới.", ông Jonathan Wells cho biết thêm. Tuy nhiên, đây thực ra là một cơ hội tuyệt vời để tận dụng những bộ khung xe còn rất tốt và chưa hề được sử dụng. Đội ngũ kỹ sư và thiết kế của chúng tôi đã có dịp nhìn lại những nét đặc sắc trên các mẫu Morgan trong quá khứ, cũng như thử nghiệm những tính năng mới mà chúng tôi hy vọng sẽ trở thành tiêu chuẩn trên các dòng xe Morgan trong những năm sắp tới." Morgan Motor là hãng xe đến từ Anh Quốc có tuổi đời hơn 100 năm, nổi tiếng với các mẫu xe mang thiết kế cổ điển và toàn bộ quá trình chế tác bằng tay, hàng năm lượng xe sản xuất chỉ khoảng 800 - 1.000 chiếc. Do đó, xe Morgan thường hướng đến những nhà sưu tầm có niềm đam mê với xe cổ. Thương hiệu Morgan Motor đến từ Anh Quốc có tuổi đời hơn 100 năm, nổi tiếng với các mẫu xe mang thiết kế cổ điển và toàn bộ quá trình chế tác bằng tay, hàng năm lượng xe sản xuất chỉ khoảng 800 - 1.000 chiếc. Do đó, xe Morgan thường hướng đến những nhà sưu tầm có niềm đam mê với xe cổ. Video: Chi tiết Morgan Plus 8 GTR bản đặc biệt mới cho năm 2022.

Nguồn gốc của những phiên bản Morgan Plus 8 GTR 2022 mới này khá tình cờ và thú vị. Ban đầu, hãng Morgan cung cấp cho một đối tác tổng cộng 9 bộ khung xe, nhưng đối tác này không biết phải làm gì với chúng nên Morgan đã lấy lại và quyết định sử dụng để tạo nên dự án Plus 8 GTR đặc biệt Dự án này đã từng được Morgan hé lộ vào tháng 2/2021 cùng với hình ảnh phác thảo concept ý tưởng. Có thể dễ dàng nhận thấy rằng chiếc Plus 8 GTR thực tế đầu tiên được hoàn tất hầu như không khác biệt gì so với hình vẽ trên giấy. Mui xe dốc dần từ phía sau ra trước. Đầu xe dài, đúng theo phong cách cổ điển đặc trưng. Lưới tản nhiệt màu đen rất nổi bật. Các nghệ nhân Morgan cho biết những yếu tố như phần thân vỏ sơn màu xanh lam và bộ mâm sơn màu trắng đều được lấy cảm hứng từ mẫu xe đua Big Blue khá nổi tiếng hồi thập niên 1990. Đó cũng là mẫu xe quan trọng trong lịch sử hãng Morgan khi nó từng được sử dụng làm nền tảng để tạo nên bộ khung nhôm hiện đại, ứng dụng trên những sản phẩm như Aero 8 và sau này là Plus 8. Toàn bộ 9 chiếc xe Morgan Plus 8 GTR đặc biệt đều được chế tác thủ công theo đúng kỹ thuật truyền thống làm nên tên tuổi cho hãng Morgan. Những phiên bản đặc biệt này được tạo ra ở chính studio thiết kế, thay vì trong xưởng sản xuất như các dòng sản phẩm thông thường khác Cung cấp sức mạnh cho Plus 8 GTR di chuyển là khối động cơ V8 hút khí tự nhiên có dung tích 4.8L, trước đây từng được BMW trang bị cho một số phiên bản hiệu năng cao của dòng xe X5. Khối động cơ này có thông số công suất tiêu chuẩn là 362 mã lực, nhưng đại diện hãng Morgan cho biết họ đã tinh chỉnh lại để hiệu năng thậm chí còn tốt hơn thế, nhưng chưa tiết lộ con số cụ thể. Xe sẽ có tùy chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp, đồng thời cũng có đủ 2 phiên bản tay lái thuận và tay lái nghịch. "Tuy nhiên, đây thực ra là một cơ hội tuyệt vời để tận dụng những bộ khung xe còn rất tốt và chưa hề được sử dụng. Đội ngũ kỹ sư và thiết kế của chúng tôi đã có dịp nhìn lại những nét đặc sắc trên các mẫu Morgan trong quá khứ, cũng như thử nghiệm những tính năng mới mà chúng tôi hy vọng sẽ trở thành tiêu chuẩn trên các dòng xe Morgan trong những năm sắp tới.", ông Jonathan Wells cho biết thêm. Tuy nhiên, đây thực ra là một cơ hội tuyệt vời để tận dụng những bộ khung xe còn rất tốt và chưa hề được sử dụng. Đội ngũ kỹ sư và thiết kế của chúng tôi đã có dịp nhìn lại những nét đặc sắc trên các mẫu Morgan trong quá khứ, cũng như thử nghiệm những tính năng mới mà chúng tôi hy vọng sẽ trở thành tiêu chuẩn trên các dòng xe Morgan trong những năm sắp tới." Morgan Motor là hãng xe đến từ Anh Quốc có tuổi đời hơn 100 năm, nổi tiếng với các mẫu xe mang thiết kế cổ điển và toàn bộ quá trình chế tác bằng tay, hàng năm lượng xe sản xuất chỉ khoảng 800 - 1.000 chiếc. Do đó, xe Morgan thường hướng đến những nhà sưu tầm có niềm đam mê với xe cổ. Thương hiệu Morgan Motor đến từ Anh Quốc có tuổi đời hơn 100 năm, nổi tiếng với các mẫu xe mang thiết kế cổ điển và toàn bộ quá trình chế tác bằng tay, hàng năm lượng xe sản xuất chỉ khoảng 800 - 1.000 chiếc. Do đó, xe Morgan thường hướng đến những nhà sưu tầm có niềm đam mê với xe cổ. Video: Chi tiết Morgan Plus 8 GTR bản đặc biệt mới cho năm 2022.