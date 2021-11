Mitsubishi Xpander Special Edition 2021, bán ra từ 609 triệu đồng

Tại triển lãm Ô tô Quốc tế Gaikindo Indonesia (GIIAS) 2021, hãng Mitsubishi đã chính thức vén màn phiên bản mới của dòng MPV 7 chỗ Xpander. Hiện Mitsubishi Xpander 2022 mới vẫn chưa được bán ra tại thị trường Indonesia nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Trong thời gian chờ Mitsubishi Xpander 2022, khách hàng Thái Lan có thêm một lựa chọn mới khác, đó là phiên bản đặc biệt của mẫu xe này. Được gọi bằng cái tên Mitsubishi Xpander Special Edition 2021, phiên bản đặc biệt này sở hữu 3 tùy chọn màu sơn ngoại thất là đen Jet Black Mica, đỏ Red Spirit và trắng Quartz White Pearl. Điểm nhấn của phiên bản đặc biệt này nằm ở hàng loạt chi tiết ngoại thất sơn màu đen mới. Theo đó, toàn bộ những chi tiết mạ crôm của xe đều được chuyển thành màu đen, từ lưới tản nhiệt, hai viền tạo thành chữ "X" đặc trưng trên đầu xe đến tấm ốp gầm dưới cản trước. Tương tự như vậy, ốp gương ngoại thất, vành la-zăng 16 inch, tay nắm cửa, nẹp bên sườn xe và tấm ốp gầm bên dưới cản sau cũng được sơn màu đen. Chưa hết, phiên bản đặc biệt mới của dòng MPV 7 chỗ này còn được bổ sung tem chữ nổi "Xpander" mới trên nắp ca-pô. Bước vào bên trong Mitsubishi Xpander Special Edition, khách hàng Thái Lan sẽ thấy không gian nội thất màu đen "tông xuyệt tông" với ngoại thất. So với bản thường, Mitsubishi Xpander Special Edition có những thay đổi đáng kể trong trang bị. Đầu tiên phải kể đến màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng với kích thước 9 inch thay vì 7 inch như bản thường. Màn hình thông tin giải trí này hỗ trợ kết nối với điện thoại thông minh qua Apple CarPlay và Android Auto. Tiếp đến là sạc điện thoại thông minh không dây mới dành cho Mitsubishi Xpander Special Edition. Ngoài những thay đổi kể trên, Mitsubishi Xpander Special Edition không có gì khác so với bản thường. Xe vẫn có vô lăng bọc da chỉnh 4 hướng, cần số bọc da, nút bấm khởi động máy, mở cửa không cần chìa khóa, màn hình màu đa thông tin TFT 4,2 inch trong bảng đồng hồ và hệ thống âm thanh 6 loa. "Trái tim" của Mitsubishi Xpander Special Edition là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Động cơ kết hợp với hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 4 cấp. Về an toàn, Mitsubishi Xpander Special Edition tại Thái Lan có 2 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hệ thống hỗ trợ lực bám, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và camera lùi. Tại thị trường Thái Lan, giá xe Mitsubishi Xpander bản đặc biệt mới khởi điểm từ 879.000 Baht (khoảng 609 triệu đồng). Video: Giới thiệu mẫu xe MPV Mitsubishi Xpander 2022 hoàn toàn mới.

