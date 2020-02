Mitsubishi Xpander số sàn biển "ngũ quý" bán 1,4 tỷ ở Cần Thơ

Một người mua Mitsubishi Xpander số sàn tại TP. Cần Thơ mới đây đã có "bàn tay vàng" khi bấm được biển số ngũ quý 65A – 222.22 vào giữa tháng 12/2019. Sau đó anh đã rao bán lại chiếc xe Xpander giá rẻ này. Chiếc xe MPV Mitsubishi Xpander biển ngũ quý 2 này là phiên bản số sàn có giá niêm yết 550 triệu đồng (chưa lăn bánh). Nếu may mắn tìm được người mua, chủ nhân của chiếc Xpander này có thể “bỏ túi” tới hơn 700 triệu đồng. Mặc dù chiếc xe giá rẻ Mitsubshi Xpander này được nhiều người nhận định có giá bán "trên trời" do mang biển tỉnh và không thích hợp cho số đông, nhưng đây hàng độc dành cho những ai thích chơi xe biển số đẹp. Ra mắt hồi đầu tháng 8/2018, Mitsubishi Xpander mới là mẫu xe crossover MPV có thiết kế 7 chỗ ngồi. Xe có 2 phiên bản MT và AT - kích thước dài x rộng x cao của xe tương ứng là 4.475 x 1.750 x 1.700 mm. Khoảng sáng gầm xe 205 mm. Khối lượng không tải đối với bản MT và AT là 1.230 kg và 1.240 kg. Mitsubishi Xpander được thiết kế theo ngôn ngữ Dynamic Shield và giữ những đường nét như nguyên mẫu XM concept với các đường nét góc cạnh; lưới tản nhiệt hình chữ X cỡ lớn ở phần đầu xe. Hầu hết các chi tiết như đèn pha, thân xe được thiết kế rất sắc sảo. Phía sau, đèn đuôi và đèn phanh chữ L tách rời, cụm đèn hậu tích hợp công nghệ đèn LED... Bên trong, Xpander mới sẽ chỉ có duy nhất trang bị ghế nỉ, chỉnh cơ. Phiên bản số tự động được trang bị hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng 6,2 inch, nút bấm khởi động, kiểm soát hành trình, vô-lăng tích hợp các chức năng và cần số bọc da. Bản số sàn chỉ được trang bị hệ thống giải trí CD/MP3/USB... Xe có đủ 3 hàng ghế để chở đủ 7 người trưởng thành, trong đó hàng ghế thứ 2 gập theo tỉ lệ 60/40, còn hàng ghế thứ 3 gập theo tỉ lệ 50/50. Cả hai phiên bản đều chỉ có điều hòa chỉnh tay nhưng có tới 2 dàn lạnh và hệ thống chỉnh gió độc lập cho hàng ghế sau. Xe hướng tới mục đích chuyên chở và tối ưu sự tiện dụng. Xe được trang bị động cơ xăng 4cyl dung tích 1.5L cho công suất tối đa 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141Nm, sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động 4 cấp hoặc sàn 5 cấp. Tại Việt Nam, hiện Mitsubishi Xpander là mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc MPV 7 chỗ cỡ nhỏ nói riêng, và phân khúc MPV 7 chỗ nói chung. Trên thực tế, chiếc xe Mitsubishi Xpander trong bài viết này không phải là chiếc đầu tiên bấm trúng biển đẹp được rao bán tiền tỷ, trước đó đã một chiếc Xpander sở hữu biển số "ngũ quý 1 - 12A-111.11" tại Lạng Sơn, sau đó là biển số tiến 51H - 123.45 tại TP HCM và từng được rao bán với giá 1,5 – 1,7 tỷ đồng hồi tháng 9 năm ngoái. Trong phong thuỷ của phương Đông, số 2 mang rất nhiều ý nghĩa, nó là con số tượng trưng cho sự “có đôi có cặp”. Tuy nhiên, để xác định được ý nghĩa của một biển số có đẹp hay không nó còn tùy thuộc vào góc nhìn và đánh giá của mỗi người, nếu xe mang biển Hà Nội và TP HCM thường sẽ được định giá cao hơn so với biển tỉnh. Video: Quy trình sản xuất của Mitsubishi Xpander.

