Mitsubishi Xpander bán gần 3000 xe tại Việt Nam, "đá bay" Toyota Veloz

Sau 1 tháng tuột mất ngôi vương, Mitsubishi Xpander tại Việt Nam gây bất ngờ với doanh số bán ra 2.771 xe, tăng hơn 2.000 xe so với tháng trước. Kết quá này giúp Mitsubishi Xpander trở lại ngôi vương phân khúc MPV, đồng thời là mẫu xe bán chạy nhất tháng 7/2022. Doanh số luỹ kế của 7 tháng đầu năm 2022 của Xpander là 10.768 xe đã bán ra. Với 20 điểm nâng cấp mới ở thiết kế, trang bị tính năng và cải tiến vận hành, Mitsubishi Xpander 2022 dễ dàng bỏ xa các đối thủ để chinh phục những khách hàng đang tìm kiếm một chiếc xe 7 chỗ ở tầm giá 600-700 triệu đồng, chú trọng tính thực dụng, tiện nghi, an toàn và kinh tế. Tháng 7, doanh số Toyota Veloz Cross đạt 1.395 xe bán ra, tăng hơn 200 xe so với tháng trước. Tổng doanh số từ khi ra mắt vào hồi tháng 3 đến nay, doanh số mẫu xe này đạt 5.574 xe bán ra thị trường. Hiện Veloz Cross vẫn đang được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia về Việt Nam do đó nguồn cung còn chưa được ổn định, hay bị gián đoạn. Theo một số tư vấn viên bán hàng chính hãng cho biết, Toyota Veloz Cross sẽ được chuyển sang lắp ráp trong nước từ tháng 12 năm nay và dự kiến bán ra thị trường vào đầu năm 2023. Việc Veloz Cross được chuyển sang lắp ráp trong nước sẽ tăng tính cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc và cũng đảm bảo được nguồn cung khi xe nhập khan hiếm. Trong tháng 7/2022, KIA Carnival cũng giảm doanh số như các đối thủ khác cùng phân khúc. Mẫu xe này chỉ đạt 843 xe bán ra, giảm đáng kể so với tháng trước đạt 1.285 xe. Vị trí xếp hạng vẫn giữ nguyên. Sau 7 tháng đầu năm 2022, mẫu xe này đạt tổng doanh số 6.521 xe bán ra thị trường. Kia Carnival thế hệ hoàn toàn mới hiện có giá cao nhất nhì phân khúc từ 1.199 đến 1.839 tỷ đồng cho 5 phiên bản. Trong tháng 7/2022, doanh số Suzuki XL7 giảm gần 200 xe so với tháng trước đạt 581 xe bán ra tại Việt Nam. Suzuki XL7 hiện có giá 599 đến 639 triệu đồng và cho 3 phiên bản bán ra. Tuy nhiên, thực tế người dùng có thể mua Suzuki XL7 với giá thấp hơn tùy chính sách tại các đại lý. Mặc dù là xe nhập khẩu nhưng hãng vẫn có những ưu đãi riêng có giá trị tương đương nhằm giữ vững sức tiêu thụ trước cái đối thủ khác. Toyota Innova nắm giữ vị trí thứ 5 trong phân khúc với 258 xe bán ra thị trường Việt Nam trong tháng 7 vừa qua. Con số này là mức tăng trưởng mạnh mẽ so với con số hơn 200 xe bán trong tháng 6/2022. Nếu như trước đây, Innova được xem là cái tên đắt giá nhất trong phân khúc xe đa dụng nhờ sự ưa chuộng của khách hàng thì nay, sức hấp dẫn của mẫu xe này đã giảm sút rõ rệt do tính chất cạnh tranh ngày càng khốc liệt và phân khúc đón nhận thêm nhiều mẫu xe hấp dẫn khác. So với Suzuki XL7 thì Ertiga có phần yếu hơn về mặt doanh số. Suzuki Ertiga tháng qua đạt 25 xe được bán ra thị trường, giảm 41 xe so với tháng 6/2022. Lũy kế 7 tháng đầu năm, mẫu xe này đạt 624 xe bán ra thị trường. So với các đối thủ khác, Suzuki Ertiga được đánh giá khá tốt khi có mức giá hấp dẫn hơn các đối thủ khác, hiệu năng vận hành và các trang bị có phần tương đương. Tuy nhiên hiệu ứng truyền thông chưa đủ lớn khiến cho doanh số của mẫu MPV này chưa thật sự nổi bật. Video: Khó có thể chê được Mitsubishi Xpander Premium 2022.

Sau 1 tháng tuột mất ngôi vương, Mitsubishi Xpander tại Việt Nam gây bất ngờ với doanh số bán ra 2.771 xe, tăng hơn 2.000 xe so với tháng trước. Kết quá này giúp Mitsubishi Xpander trở lại ngôi vương phân khúc MPV, đồng thời là mẫu xe bán chạy nhất tháng 7/2022. Doanh số luỹ kế của 7 tháng đầu năm 2022 của Xpander là 10.768 xe đã bán ra. Với 20 điểm nâng cấp mới ở thiết kế, trang bị tính năng và cải tiến vận hành, Mitsubishi Xpander 2022 dễ dàng bỏ xa các đối thủ để chinh phục những khách hàng đang tìm kiếm một chiếc xe 7 chỗ ở tầm giá 600-700 triệu đồng, chú trọng tính thực dụng, tiện nghi, an toàn và kinh tế. Tháng 7, doanh số Toyota Veloz Cross đạt 1.395 xe bán ra, tăng hơn 200 xe so với tháng trước. Tổng doanh số từ khi ra mắt vào hồi tháng 3 đến nay, doanh số mẫu xe này đạt 5.574 xe bán ra thị trường. Hiện Veloz Cross vẫn đang được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia về Việt Nam do đó nguồn cung còn chưa được ổn định, hay bị gián đoạn. Theo một số tư vấn viên bán hàng chính hãng cho biết, Toyota Veloz Cross sẽ được chuyển sang lắp ráp trong nước từ tháng 12 năm nay và dự kiến bán ra thị trường vào đầu năm 2023. Việc Veloz Cross được chuyển sang lắp ráp trong nước sẽ tăng tính cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc và cũng đảm bảo được nguồn cung khi xe nhập khan hiếm. Trong tháng 7/2022, KIA Carnival cũng giảm doanh số như các đối thủ khác cùng phân khúc. Mẫu xe này chỉ đạt 843 xe bán ra, giảm đáng kể so với tháng trước đạt 1.285 xe. Vị trí xếp hạng vẫn giữ nguyên. Sau 7 tháng đầu năm 2022, mẫu xe này đạt tổng doanh số 6.521 xe bán ra thị trường. Kia Carnival thế hệ hoàn toàn mới hiện có giá cao nhất nhì phân khúc từ 1.199 đến 1.839 tỷ đồng cho 5 phiên bản. Trong tháng 7/2022, doanh số Suzuki XL7 giảm gần 200 xe so với tháng trước đạt 581 xe bán ra tại Việt Nam. Suzuki XL7 hiện có giá 599 đến 639 triệu đồng và cho 3 phiên bản bán ra. Tuy nhiên, thực tế người dùng có thể mua Suzuki XL7 với giá thấp hơn tùy chính sách tại các đại lý. Mặc dù là xe nhập khẩu nhưng hãng vẫn có những ưu đãi riêng có giá trị tương đương nhằm giữ vững sức tiêu thụ trước cái đối thủ khác. Toyota Innova nắm giữ vị trí thứ 5 trong phân khúc với 258 xe bán ra thị trường Việt Nam trong tháng 7 vừa qua. Con số này là mức tăng trưởng mạnh mẽ so với con số hơn 200 xe bán trong tháng 6/2022. Nếu như trước đây, Innova được xem là cái tên đắt giá nhất trong phân khúc xe đa dụng nhờ sự ưa chuộng của khách hàng thì nay, sức hấp dẫn của mẫu xe này đã giảm sút rõ rệt do tính chất cạnh tranh ngày càng khốc liệt và phân khúc đón nhận thêm nhiều mẫu xe hấp dẫn khác. So với Suzuki XL7 thì Ertiga có phần yếu hơn về mặt doanh số. Suzuki Ertiga tháng qua đạt 25 xe được bán ra thị trường, giảm 41 xe so với tháng 6/2022. Lũy kế 7 tháng đầu năm, mẫu xe này đạt 624 xe bán ra thị trường. So với các đối thủ khác, Suzuki Ertiga được đánh giá khá tốt khi có mức giá hấp dẫn hơn các đối thủ khác, hiệu năng vận hành và các trang bị có phần tương đương. Tuy nhiên hiệu ứng truyền thông chưa đủ lớn khiến cho doanh số của mẫu MPV này chưa thật sự nổi bật. Video: Khó có thể chê được Mitsubishi Xpander Premium 2022.