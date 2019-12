Mitsubishi Triton Athlete từ 788 triệu đồng sắp về Việt Nam?

Vào cuối tháng 11 vừa qua, hãng Mitsubishi đã công bố thông tin và hình ảnh chính thức của mẫu xe bán tải Triton phiên bản đặc biệt mới mang tên Athlete. Đến triển lãm Thailand International Motor Expo 2019, hãng xe Nhật Bản đã đem Mitsubishi Triton Athlete 2019 mới đến trưng bày để báo giới và khách hàng Thái Lan có thể "mục sở thị" mẫu xe này. Chỉ có cấu hình double cab, bán tải Mitsubishi Triton Athlete 2019 sở hữu bộ phụ kiện do đại lý bán và lắp đặt có giá 32.000 Baht (khoảng 24,3 triệu đồng). Khi mua mẫu xe bán tải đặc biệt này, khách hàng Thái Lan có thể chọn 1 trong 2 bản trang bị là Mitsubishi Triton Double Cab Plus Athlete AT và Triton Double Cab 4WD Athlete AT.Giá bán Mitsubishi Triton Athlete mới tương ứng của 2 bản này là 1,035 triệu Baht (788 triệu đồng) và 1,146 triệu Baht (873 triệu đồng), đã bao gồm chi phí cho gói phụ kiện kể trên. Bên ngoài, Mitsubishi Triton Athlete 2019 khác phiên bản tiêu chuẩn ở một số chi tiết như lưới tản nhiệt trước và tấm ốp bảo vệ gầm được sơn màu đen bóng. Tương tự như vậy, vỏ gương ngoại thất, bậc lên xuống, cản sau và tay nắm cửa cũng được sơn màu đen bóng. Bên dưới logo của hãng trên lưới tản nhiệt trước còn có dòng chữ "Mitsubishi" dập chìm. Bộ vành được sơn màu đen bóng của Mitsubishi Triton Athlete 2019. Cản sau cũng được sơn màu đen tương tự Nếu chi thêm 10.000 Baht (khoảng 7,6 triệu đồng), khách hàng Thái Lan có thể bổ sung nóc sơn màu đen, tương phản với 2 màu sơn ngoại thất là cam Sunflare Orange và đen Jet Black Mica. Trong khi đó, Mitsubishi Triton Athlete 2019 màu trắng White Diamond sẽ được sơn sẵn nóc màu đen. Những điểm nhấn trong ngoại thất khác của mẫu xe bán tải này bao gồm thanh màu đen bóng trên thùng sau và đề-can trang trí bên sườn. Ngay cả lòng thùng sau của Mitsubishi Triton Athlete 2019 cũng được sơn màu đen "tông xuyệt tông". Bước vào bên trong Mitsubishi Triton Athlete 2019, người lái được chào đón bằng không gian nội thất bọc da bắt mắt nhờ ghế, ốp hai bên cụm điều khiển trung tâm và thảm sàn màu cam, tạo sự đối lập với những khu vực màu đen còn lại. Đề-can riêng của Mitsubishi Triton Athlete 2019 bên sườn Tương tự các bản trang bị cao cấp của Mitsubishi Triton 2019 tại Thái Lan, mẫu xe bán tải này cũng có đèn pha Bi-LED với tính năng tự động điều chỉnh tầm chiếu, vành hợp kim 18 inch, điều hòa tự động, cửa gió điều hòa hàng ghế sau, màn hình thông tin giải trí cảm ứng, ghế lái chỉnh điện 8 hướng và mở cửa/khởi động máy không cần chìa khóa. Nội thất phối 2 màu đen - cam của Mitsubishi Triton Athlete 2019 Nội thất phối 2 màu đen - cam của Mitsubishi Triton Athlete 2019 Về an toàn, Mitsubishi Triton Athlete 2019 tại Thái Lan có hệ thống kiểm soát hành trình, giảm thiểu va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn đường, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi và 7 túi khí. Nguồn cung cấp sức mạnh cho Mitsubishi Triton Athlete 2019 vẫn là động cơ diesel MIVEC 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2,4 lít, sản sinh công suất tối đa 181 mã lực tại tua máy 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 430 Nm tại tua máy 2.500 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp ở cả 2 bản. Tuy nhiên, chỉ có Mitsubishi Triton Double Cab 4WD Athlete AT 2019 là có hệ dẫn động 4 bánh Super Select 4WD II với khóa vi sai cầu sau. Video: Mitsubishi Triton Athlete 2018 tại Việt Nam.

