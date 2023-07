MG7 về Việt Nam chỉ từ 750 triệu, rẻ hơn nhiều "đối thủ" Toyota Camry

Theo một số nguồn tin, MG7 2023 sắp ra mắt Việt Nam sẽ có hai phiên bản gồm STD (Standard) và LUX (Luxury), tương tự như "đàn em" là mẫu MG5 hiện đang bán ra. Dự kiến, xe sẽ được bán ra vào quý III năm nay, mức giá xe MG7 2023 dự kiến là 750 triệu đồng. Nếu thông tin đại lý đưa ra là chính xác, MG7 sẽ trở thành mẫu xe có giá bán khởi điểm rẻ nhất phân khúc sedan hạng D tại Việt Nam. Tuy nhiên, nguồn gốc của MG7 có lẽ sẽ khiến người dùng phải nghi ngại do thương hiệu ôtô Anh Quốc này thuộc sở hữu của SAIC Trung Quốc. Nếu được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, mẫu xe này có thể sẽ gặp phải nhiều định kiến về chất lượng tương tự như MG HS trước đây. Nhiều khả năng MG7 sẽ có hai cấu hình động cơ khác nhau. Phiên bản STD sẽ sử dụng động cơ 1.5L tăng áp tiêu chuẩn, công suất 183 mã lực và mô-men xoắn 300Nm, kết hợp với hộp số ly hợp kép tự động 7 cấp. Phiên bản cao cấp dùng đồng cơ 2.0L tăng áp, công suất 254 mã lực và mô-men xoắn 405 Nm, được hộp số tự động 9 cấp ZF, dẫn động cầu trước hỗ trợ bởi vi sai điện tử chống trượt và hệ thống treo điều khiển điện tử.MG7 2023 hoàn toàn mới sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.884 x 1.889 x 1.447 mm, trục cơ sở đạt 2.778 mm. Kích thước này đưa xe vào phân khúc hạng sedan hạng D, khi về Việt Nam sẽ cạnh tranh với Toyota Camry, Kia K5 và Honda Accord. Tuy nhiên, nếu giống đàn em MG5 thì giá MG7 sẽ thấp hơn một chút so với các đối thủ Nhật, Hàn. Về ngoại hình, MG7 có vóc dáng khoẻ khoắn, thể thao. Đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn pha kiểu tam giác sắc cạnh được trang bị dải đèn LED đôi phía bên trong, đi kèm hốc thông gió hai bên yếm trước giúp tăng thêm phần thể thao. Tùy cấu hình mà xe sẽ được trang bị bộ mâm loại 18 inch hoặc 19 inch, kèm lốp 225/50 hoặc 245/40. Ở phía sau, MG7 2023 được trang bị cụm đèn hậu LED nối liền, cánh gió đuôi nhỏ tích hợp vào nắp cốp sau và 4 ống xả hình bầu dục chia đều sang 2 bên. Phiên bản cao cấp nhất sẽ có thêm logo màu đen trên sườn xe, cánh gió đuôi chủ động. Bên trong khoang nội thất, MG7 2023 sở hữu cấu hình 5 chỗ ngồi. Không gian khoang cabin của xe trông rất hiện đại, sang trọng không thua gì những mẫu xe sang nước Đức với bảng đồng hồ LCD toàn phần 10,25inch và màn hình điều khiển trung tâm 12,3inch nổi bật trên taplo. Ngoài ra, chiếc sedan cỡ D này còn được trang bị vòm kính đóng mở Topload, hệ thống buồng lái thông minh Zebra Luoshen 8155, hỗ trợ lái thông minh cao cấp MG Pilot 2.0 và hệ thống âm thanh 9 loa Bose, cửa sổ trời, phanh tay điện tử... Tại Trung Quốc, người mua MG7 có thể lựa chọn thêm gói trang bị nâng cao có giá 6.000-14.000 nhân dân tệ (khoảng 19-46 triệu đồng), gồm: hệ thống an toàn chủ động, camera 360 độ, sạc điện thoại không dây, ghế bọc da Nappa có sưởi ấm, 14 loa, công nghệ âm thanh vòm SurroundStag… Với những trang bị và thiết kế như trên, MG7 có thể sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của Toyota Camry hay Mazda6. Nhìn vào những mẫu xe đang được MG Việt Nam phân phối như MG5 và ZS, thì MG7 có thể sở hữu mức giá cạnh tranh trong phân khúc khi về nước. Hiện tại, MG chỉ phân phối hai mẫu xe tại thị trường Việt Nam, bao gồm MG5 và ZS. Cả hai đều có lợi thế cạnh tranh về giá, với MG5 thuộc phân khúc sedan hạng C và giá khởi điểm là 523 triệu đồng, còn MG ZS thuộc phân khúc SUV hạng B và giá khởi điểm là 538 triệu đồng. Video: MG7 về Việt Nam chỉ từ 750 triệu có gì hay?

