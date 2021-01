MG Linghang PHEV từ 589 triệu đồng, "uống" chỉ 1,3 lít xăng/100km

Trong triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2020 diễn ra vào tháng 9 năm ngoái, thương hiệu MG đã chính thức trình làng mẫu SUV cỡ C hoàn toàn mới mang tên Linghang. Đến nay, hãng MG lại tiếp tục bổ sung phiên bản plug-in hybrid (PHEV) mới cho mẫu xe này là MG Linghang PHEV 2021 mới. Là mẫu SUV dùng hệ truyền động plug-in hybrid đầu tiên của thương hiệu MG tại thị trường Trung Quốc, Linghang PHEV thế hệ mới được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L và mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu. Động cơ xăng có công suất tối đa 169 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm trong khi con số tương ứng của mô-tơ điện là 122 mã lực. Tổng cộng, xe có công suất 291 mã lực và mô-men xoắn cực đại 480 Nm nên có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 7 giây.Tuy nhiên, ấn tượng nhất phải là mức tiêu thụ nhiên liệu của mẫu xe này. Không hổ danh là xe plug-in hybrid, MG Linghang PHEV 2021 chỉ tiêu thụ lượng xăng trung bình 1,3 lít/100 km. Ngoài ra, MG Linghang PHEV 2021 còn được trang bị hộp số 10 cấp và cụm pin 16,6 kWh. Nhờ đó, xe có thể chạy hết quãng đường 75 km chỉ bằng mô-tơ điện. Thời gian sạc đầy pin cho xe rơi vào khoảng 5 tiếng đồng hồ. Khi điều khiển MG Linghang PHEV 2021, người lái có thể chọn 1 trong 3 chế độ là Eco, Normal và Sport. Trừ hệ truyền động, MG Linghang PHEV 2021 có thiết kế không khác gì bản thường. Xe cũng được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới của thương hiệu MG với đầu xe như "cá mập săn mồi". Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đầu xe của MG Linghang PHEV 2021 giống ôtô Maserati và Mazda. Trên đầu xe, mẫu SUV cỡ C này được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn với nan nằm dọc uốn lượn mềm mại theo phong cách thác nước. Theo hãng MG, thiết kế lưới tản nhiệt này giống như cá mập há miệng sang hai bên. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED mới có thiết kế sắc sảo hơn những mẫu xe MG hiện tại, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày. Thêm vào đó là đèn sương mù nằm dọc ở hai bên cản trước. Vòng ra phía sau, chúng ta sẽ bắt gặp đèn hậu LED được thiết kế như móng vuốt. Bên cạnh đó là kính sau khá dốc, cánh gió mui tích hợp đèn phanh thứ 3 và 2 đầu ống xả hình thang ngược nằm hai bên bộ khuếch tán gió giả. Thuộc phân khúc SUV cỡ C, MG Linghang PHEV 2021 có chiều dài 4.610 mm, rộng 1.876 mm, cao 1.685 mm và chiều dài cơ sở 2.720 mm. Chiều dài cơ sở này mang đến không gian nội thất khá rộng rãi bên trong xe. Bước vào bên trong MG Linghang PHEV 2021, người lái được chào đón bằng nội thất có thiết kế đơn giản, gọn gàng với những phím chức năng dễ sử dụng. Màn hình 12,3 inch trong bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần. Màn hình cảm ứng 10,1 inch của hệ thống thông tin giải trí ... cửa sổ trời toàn cảnh Panorama với kích thước 1,19 m2, sưởi ghế trước, mở cửa không cần chìa khóa, tính năng tạm thời giữ phanh tự động, đèn viền, hệ thống lọc không khí và cả trợ lý ảo. Cuối cùng là hệ thống kiểm soát hành trình, camera 360 độ, hỗ trợ đỗ xe song song và phanh chủ động.Giá xe MG Linghang PHEV 2021 tại thị trường Trung Quốc được công bố từ ngày 1/1/2021 vừa qua từ 166.800 - 186.800 Nhân dân tệ (khoảng 589 - 660 triệu đồng). Xe có 4 màu sơn ngoại thất là xanh nhạt Copenhagen Blue, xám Cyber Gray, trắng Pearl White và đỏ Burning Red. Video: Chi tiết xe SUV MG Linghang 2021 thế hệ mới.

