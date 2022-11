Mercedes EQE Sedan từ 1,88 tỷ, không để Tesla “một mình một chợ"

Mercedes-Benz EQE Sedan 2023 mới được ví như một chiếc E-Class chạy điện thế hệ mới. Mẫu xe "đàn em" của EQS vừa chính thức công bố phiên bản và giá bán tại thị trường Mỹ. Cụ thể mức giá xe Mercedes EQE Sedan 2023 khởi điểm 76.050 USD (1,88 tỷ đồng)Mercedes EQE sedan 2023 chạy điện sẽ được cung cấp 3 phiên bản gồm: 350+, 350 4Matic và 500 4Matic. Ngoài ra còn có các cấu hình: Premium, Exclusive và Pinnacle. Ví dụ như bản Premium sẽ có màn hình thông tin giải trí màn hình cảm ứng 12,8 inch với MBUX và màn hình kỹ thuật số 12,3 inch. Các tiện nghi khác bao gồm sưởi ghế trước, đèn nội thất. Bản Exclusive sẽ có thêm định vị điều hướng MBUX và đèn nội thất linh hoạt. Bản siêu cao cấp Pinnacle còn có hệ thống điều hòa 4 vùng khí hậu, màn hình hiển thị HUD và các tính năng khác. EQE 350+ có công suất 288 mã lực và mô-men xoắn 530 Nm. Bản 350 4Matic với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian sẽ tăng mô-men xoắn lên 764 Nm trong khi mã lực vẫn không thay đổi. Bản 500 4Matic thì sở hữu mô tơ kép sản sinh công suất 402 mã lực và mô-men xoắn 858 Nm.Mercedes cho biết các phiên bản đều dùng pin 90,6 KWh có phạm vi hoạt động ước tính lên đến 305 dặm (490 km). EQE Sedan có thiết kế tương tự "người anh" EQS với dáng xe lai coupe mềm mại. Ở phía trước, thay cho lưới tản nhiệt là một mảng màu đen với logo Mercedes và các chi tiết trang trí ngôi sao. Được biết, phía sau lưới tản nhiệt giả này ẩn chứa nhiều cảm biến và camera, hỗ trợ xe vận hành. Phía sau nổi bật với đèn hậu LED kéo dài toàn chiều rộng đuôi xe. Với thiết kế lấy cảm hứng nhiều từ EQS, nếu chỉ nhìn từ xa người ta sẽ khó phân biệt giữa EQE và EQS. Tuy nhiên, kích thước tổng thể nhỏ hơn sẽ giúp người dùng phân biệt khi đứng gần. Chiều dài 4.934 mm EQE Sedan ngắn hơn đáng kể so với chiều dài tổng thể 5.265 mm của EQS Sedan. "Lưới tản nhiệt" phía trước EQE lớn hơn và chìm sâu hơn vào cản, với các điểm nhấn ngôi sao được chiếu sáng trên mô hình AMG-Line. Đèn pha cũng sắc nét hơn, với các điểm nhấn LED độc đáo và có một số thiết kế bánh xe khác nhau để lựa chọn từ 19 - 20 inch. EQE tiêu chuẩn sẽ được trang bị màn hình cảm ứng trung tâm 12,8 inch với cụm kỹ thuật số 12,2 inch tương ứng. Nếu yêu thích màn hình Mercedes-Benz Hyperscreen hoàn toàn mới, người dùng có thể trang bị dưới dạng tùy chọn giống như trong EQS. Hyperscreen là một màn hình cong 56,0 inch duy nhất, liên tục kéo dài từ cụm đồng hồ đến bảng điều khiển bên hành khách. Trong đó có 3 màn hình có thể sử dụng: cụm công cụ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 17,7 inch lớn và màn hình hiển thị phía hành khách 12,3 inch. Thậm chí còn có một đầu đọc dấu vân tay để xác thực sinh trắc học. Nội thất xe được ốp da hoặc gỗ. Đi kèm là hệ thống massage “Energizing Comfort” của Mercedes. Các hệ thống an toàn chủ động tiêu chuẩn trên EQE có thể kể đến như phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ đèn pha và hỗ trợ nhận biết va chạm an toàn. Ngoài ra còn có tùy chọn Hỗ trợ giữ làn đường chủ động, Hỗ trợ chuyển làn, Giám sát điểm mù, Hỗ trợ biển báo giao thông và Giảm thiểu va chạm phía trước An toàn. Chiếc xe có thể sạc từ 10-80% pin chỉ trong 31 phút bằng sạc nhanh 1 chiều. Với sạc chậm, xe có thể sạc đầy trong 4,25 giờ với bộ sạc 22kw và sạc đầy trong 8,25 giờ với bộ sạc 11kw. Mercedes còn giới thiệu thêm rằng pin của họ được cấu tạo với ít hơn 10% coban, giúp cho nó bền vững hơn. Video: Chi tiết xe sang chạy điện Mercedes EQE Sedan 2023 mới.

