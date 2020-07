Mazda3 2021 mới sẽ được bổ sung một động cơ tăng áp mới

Mới đây, hãng Mazda đã giới thiệu phiên bản tăng áp mới của dòng xe sdean Mazda3 2021 tại thị trường Bắc Mỹ. Tuy nhiên, đây không phải là nâng cấp duy nhất dành cho mẫu xe cỡ C này.

Ngoài phiên bản tăng áp mạnh 250 mã lực nếu dùng xăng cao cấp, Mazda3 2021 mới tại thị trường Mỹ còn được bổ sung một động cơ mới nữa. Theo đó, mẫu xe này được trang bị động cơ xăng SkyActiv-G, 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất tối đa 155 mã lực và mô-men xoắn cực đại 203 Nm. Tuy nhiên, động cơ này chỉ dành cho Mazda3 Sedan 2021 và đi kèm hệ dẫn động cầu trước cũng như hệ thống điều hướng mô-men xoắn G-Vectoring Control Plus tiêu chuẩn.

Bên cạnh 2 động cơ mới, Mazda3 2021 còn có những trang bị tiêu chuẩn như đèn LED định vị ban ngày, đèn pha LED tự động bật/tắt, đèn hậu LED, vành hợp kim 16 inch, lưới tản nhiệt màu nhám, camera lùi và cần gạt nước tự động.

Bên trong Mazda3 2021 tại thị trường Mỹ có những trang bị tiêu chuẩn đáng chú ý như hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 8,8 inch, kết nối Bluetooth rảnh tay, 2 cổng USB, 8 loa, nút bấm khởi động máy, phanh đỗ xe điện tử và ghế bọc nỉ màu đen. Trong khi đó, bản 2.5S có thêm tính năng kết nối Apple CarPlay và Android Auto tiêu chuẩn.

Chưa hết, Mazda3 2021 còn có hệ thống an toàn i-Activsense tiêu chuẩn, bao gồm kiểm soát hành trình radar với tính năng Stop and Go, hỗ trợ phanh thông minh, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo mất tập trung cho người lái và kiểm soát đèn pha.

Một điểm mới nữa của Mazda3 2021 tại thị trường Mỹ là gói Select Package dành cho bản 2.5S. Đây là lần đầu tiên gói này được áp dụng cho Mazda3 Hatchback.

Tiếp đến là gói Preferred Package, bổ sung cửa sổ trời chỉnh điện cho Mazda3 2.5S 2021. Trong khi đó, gói Premium Package bao gồm những trang bị như hệ thống định vị, hệ thống âm thanh Bose 12 loa với lưới loa bằng nhôm và ăng-ten vây cá. Quan trọng hơn, Mazda3 2.5 Hatchback 2021 nếu đi kèm gói Premium Package sẽ trở thành bản trang bị duy nhất được trang bị hộp số sàn 6 cấp trong dòng xe này.