Mazda CX-5 turbo "uống" 8.2 lít xăng/100 km, bán 983 triệu đồng

Mẫu xe Mazda CX-5 turbo lắp động cơ Skyactiv 2.5L tăng áp cho công suất tối đa 227 mã lực tại 5.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 420Nm tại vòng tua 2.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh i-ACTIV AWD (tiêu chuẩn) thông qua hộp số tự động 6 cấp (6AT). Động cơ này mạnh hơn so với động cơ SkyActiv-G 2.0L và 2.5L Skyactiv hút khí tự nhiên (N/A) đang được phân phối tại Việt Nam có công suất tối đa 153 và 188 mã lực. Động cơ 2.5L sử dụng tăng áp cổng nạp kép (twin-scroll) với công nghệ biến thiên (Dynamic Pressure Turbo). Với công suất tối đa 227 mã lực, Mazda CX-5 phiên bản 2.5 Turbo GLS AWD hiện là mẫu SUV phân khúc C phổ thông mạnh mẽ nhất trên thị trường nếu so với các đối thủ khác như Honda CR-V, Peugeot 3008 và Hyundai Tucson. Tuy mạnh mẽ, nhưng Mazda CX-5 2.5 Turbo có mức tiêu hao nhiên liệu ‘’kha khá’’ khi trung bình ở mức 8.2 lít / 100 km. Cao hơn so với mức 7,71 lít / 100 km (Kết Hợp) của CX-5 2.5L N/A. Về ngoại thất, xe được trang bị đèn pha LED với đèn LED chiếu sáng ban ngày và đèn sương mù LED. ‘’Dàn chân’’ sử dụng bộ mâm hợp kim hai tông màu 19 inch đi cùng với lốp Toyo Proxes R46 cấu hình 225/55R19. Chìa khoá thông minh (Keyless Entry), camera 360. Bên trong cabin, xe được trang bị màn hình kỹ thuật số 7 inch nằm giữa hiển thị đồng hồ tốc độ dạng analog. Trong khi phiên bản thấp hơn dùng màn hình 4,6 inch nhỏ hơn. Điều hoà tự động 02 vùng độc lập tiêu chuẩn, màn hình hiển thị trên kính lái. Ghế bọc da, ghế lái được điều chỉnh 10 hướng với hỗ trợ thắt lưng. Hệ thống kết nối MZD với màn hình cảm ứng 7 inch hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay, phanh tay điện tử + AH. Để đảm bảo an toàn, tất cả các biến thể đều được trang bị 06 túi khí (phía trước, bên hông và rèm), cân bằng điện tử (DSC), kiểm soát lực kéo (TCS), loạt phanh ABS, EBD,BA, tín hiệu dừng khẩn cấp (ESS), khởi hành ngang dốc (HLA) và neo ghế trẻ em Isofix,... Các tính năng an toàn và hỗ trợ lái bổ sung khác như: đèn pha LED thích ứng (ALH), cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA), hỗ trợ phanh thành phố thông minh (SCBS R). Các tính năng phức tạp hơn như: cảnh báo chệch làn đường (LDWS) và hỗ trợ giữ làn đường (LAS) có sẵn trên phiên bản 2.5 Turbo GLS AWD tại Malaysia Hy vọng trong tương lai gần, THACO Mazda sẽ lắp ráp CX-5 2.5L Turbo tại thị trường Việt Nam để tăng sự lựa chọn cho khách hàng Việt bên cạnh hai phiên bản động cơ 2.0L và 2.5L hút khí tự nhiên hiện tại. Video: Chi tiết Mazda CX-5 2.5 Turbo GLS AWD.

