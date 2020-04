Maserati Quattroporte lăn bánh 2 năm, đại gia Hà Nội "bay" gần 4 tỷ

Mẫu sedan hạng F nước Ý - Maserati Quattroporte GranLusso đời 2017, phiên bản sản xuất năm 2016 được ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 10/2017. Quattroporte là một phần trong câu chuyện hơn một thế kỷ của Maserati. Mẫu sedan cỡ lớn khởi sinh vào năm 1963, đến nay đã trải qua nhiều thế hệ và luôn được những doanh nhân trẻ ưu ái. Khia ra mắt tại thị trường, mẫu xe sang Maserati Quattroporte cung cấp 2 gói lựa chọn, GranSport hướng đến sự thể thao, còn GranLusso hướng đến sự sang trọng. Đúng truyền thống xe Ý, giá Maserati không cố định, mà biến thiên theo trang bị mà khách hàng lựa chọn thêm. Thay đổi thiết kế trên phiên bản 2017 khiến Maserati Quattroporte mạnh mẽ hơn. Đèn pha dạng Bi-Xenon và LED. Lưới tản nhiệt "hàm cá mập" gồm các thanh dọc, hơi lõm ở chính giữa. Ẩn phía sau lưới tản nhiệt là hệ thống Shutter Air điều chỉnh điện, nằm ngay trước két nước. Hệ thống này sẽ đóng/mở linh hoạt để đảm bảo nhiệt độ của động cơ luôn tối ưu. Hãng xe Ý, Maserati đã hiệu chỉnh lại phần mặt trước, cản sau và gầm xe, khiến cho tính khí động học của chiếc xe tăng lên 10%. So với bản thường, GranLusso tạo khác biệt ở cản trước, la-zăng 20 inch Mercurio, biểu tượng 'GranLusso' sau vòm bánh trước và các chi tiết mạ crôm. Hệ thống phanh gồm cùm phanh đỏ, cùng đĩa đục lỗ đường kính 360 mm phía trước và 345 mm phía sau. Phanh đục lỗ vốn dành cho xe thể thao nhờ đặc tính tản nhiệt nhanh và đẩy bụi bẩn ra ngoài, đảm bảo hiệu quả phanh. Chiều dài đạt 5.262 mm, có nghĩa là nhỉnh hơn so với đối thủ BMW 740Li (5.238 mm). Nội thất của Maserati Quattroporte tổng hoà của 2 yếu tố, sang trọng và thể thao. Bảng táp-lô, bệ tựa tay, tay nắm cửa, ghế ngồi, vô lăng và cần số bọc da cao cấp. Xen kẽ với vật liệu gỗ vân bóng Erable. Trần xe bọc da lộn Alcantara, cùng thảm lót sàn nhung. Ghế trước điều khiển 12 hướng. Điều hòa tự động 4 vùng. Vô-lăng 3 chấu thể thao, điều chỉnh điện 4 hướng. Tích hợp nhiều phím chức năng, gồm kiểm soát hành trình, điều chỉnh thông tin giải trí, nhận cuộc gọi, ra lệnh giọng nói,... Lẫy chuyển số cỡ lớn đặt trên trục lái. Nút khởi động Start/Stop đặt bên trái, một nét riêng của Maserati. Thương hiệu "cây đinh ba" của thần biển cả Poseidon xuất hiện khá nhiều trong nội thất, từ cụm đồng hồ, màu nền màn hình trung tâm, cho đến đồng hồ thời gian trên bảng táp-lô. Màn hình giải trí trung tâm kích thước 8,4 inch, tích hợp hệ thống thông tin giải trí Maserati Touch Control, bao gồm tính năng bản đồ Việt Nam, giải trí âm nhạc, cài đặt hệ thống, kết nối điện thoại,... Âm thanh 10 loa Harman Kardon. Hàng ghế sau tạo nên khác biệt lớn với ghế ngồi có bảng điều khiển đặt cố định ở bệ tựa tay. Vì thông thường, bảng điều khiển này đặt ở cụm điều hòa. Ngoài ra còn bàn làm việc, 2 hộc chứa đồ, khay để cốc và màn che nắng cùng loạt phím chức năng liên quan đến vận hành và giải trí. Có thể kể đến cân bằng điện tử, chế độ I.C.E, Sport, phanh tay điện tử, điều chỉnh hệ thống treo điện tử Skyhook,... Bên cạnh cần số có hộc chứa đồ, một loạt phím chức năng liên quan đến vận hành và giải trí. Có thể kể đến cân bằng điện tử, chế độ I.C.E, Sport, phanh tay điện tử, điều chỉnh hệ thống treo điện tử Skyhook,... Cụm núm xoay đôi khá thú vị với một núm điều hướng và một núm điều chỉnh âm lượng. Maserati Quattroporte GranLusso có đủ công nghệ an toàn cơ bản, và nhiều công nghệ an toàn nâng cao như cảnh báo điểm mù, cảnh báo va chạm, tự động phanh khi phát hiện vật cản, cảnh báo làn đường và camera 360 độ. Vi sai chống trượt và khởi hành ngang dốc trang bị tiêu chuẩn. Xe trang bị khối động cơ 3.0L V6 Twin Turbo, công suất 350 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Kết hợp với hộp số tự động ZF 8 cấp, cho khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 5,5 giây. Tốc độ tối đa 270 km/h. Mức tiêu hao nhiên liệu trong điều kiện hỗn hợp là 9,1 l/100km. Khi ra mắt thị trường Việt vào năm 2017, giá xe Maserati Quattroporte GranLusso lên tới 8,223 tỷ đồng. Sau khoảng 2 năm lắn bánh, hiện chủ nhân chiếc xe trong bài viết này đang chào bán nó với giá hơn 4 tỷ đồng. Video: Chi tiết siêu sedan Maserati Quattroporte GTS tại Việt Nam.

