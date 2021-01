Lộ diện Honda City 2021 rẻ nhất Việt Nam, "đấu" Toyota Vios

Mới đây, trên trang web của Cục Đăng kiểm Việt Nam bất ngờ xuất hiện thông tin đăng ký một phiên bản lạ của Honda City 2021 mới với ký hiệu “E”. Dựa vào cách đặt tên các phiên bản của Honda Việt Nam cùng thông tin trước đó về việc City mới có thể sẽ có cả phiên bản giá rẻ, có thể hiểu rằng Honda City E 2021 sẽ là bản thấp hơn cả bản tiêu chuẩn G có giá 529 triệu đồng. Vốn nhắm tới đối tượng khách hàng cá nhân chứ không phải theo đuổi nhu cầu của người dùng có nhu cầu tim xe để kinh doanh chạy dịch vụ như những đối thủ khác trong phân khúc sedan hạng B, giá xe Honda City 2021 vẫn khá cao sau khi nâng cấp. Hiện tại, Honda Việt Nam công bố 3 phiên bản của City mới là G, L và RS với mức giá bán lẻ đề xuất tương ứng là 529 triệu, 569 triệu và 599 triệu đồng. Tuy nhiên, với việc bỏ qua khách hàng mua xe để kinh doanh chạy dịch vụ, Honda City lại bỏ lỡ một thị phần khá lớn và có lẽ ở lần này, hãng xe Nhật Bản không còn muốn đứng ngoài cuộc chơi. Theo thông tin trên Cục Đăng kiểm Việt Nam, phiên bản E của Honda City 2021 sẽ được trang bị mâm hợp kim 15 inch và có lẽ sẽ có thiết kế giống với phiên bản G. Một số trang bị trên Honda City E 2021 có thể đoán trước gồm có đèn halogen, ghế nỉ, điều hòa chỉnh cơ, chìa khóa cơ. Nhưng với vị thế là phiên bản giá rẻ cùng mức giá bán thấp hơn 529 triệu đồng, nhiều khả năng Honda City E 2021 sẽ không có tính năng đề nổ từ xa và thậm chí là cắt bỏ cả màn hình giải trí 8 inch có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Bên cạnh đó, các trang bị an toàn cũng có thể sẽ bị lược bỏ bớt so với phiên bản G. Động cơ dưới nắp ca-pô vẫn sẽ là loại DOHC 1.5L i-VTEC có công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, hộp số có thể vẫn sẽ là loại vô cấp CVT. Nhiều khả năng bản E của Honda City 2021 cũng sẽ có xi-nhan đặt ở gần khu vực chắn bùn chứ không được tích hợp trên gương chiếu hậu, tương tự như bản G. Nội thất của bản G vẫn có màn hình giải trí nhưng có khả năng sẽ bị cắt bỏ trên bản E. Tương tự như các phiên bản khác, bản E của Honda City 2021 cũng sẽ được lắp ráp trong nước. Hiện tại bước sang năm mới, Honda Việt Nam cũng đã bắt đầu bàn giao City tới tay người dùng do trước đó xe được ra mắt vào đầu tháng 12/2020 nhưng chỉ nhận đặt cọc. Video: Honda City 2021 bản thấp bị cắt những gì?

Mới đây, trên trang web của Cục Đăng kiểm Việt Nam bất ngờ xuất hiện thông tin đăng ký một phiên bản lạ của Honda City 2021 mới với ký hiệu “E”. Dựa vào cách đặt tên các phiên bản của Honda Việt Nam cùng thông tin trước đó về việc City mới có thể sẽ có cả phiên bản giá rẻ, có thể hiểu rằng Honda City E 2021 sẽ là bản thấp hơn cả bản tiêu chuẩn G có giá 529 triệu đồng. Vốn nhắm tới đối tượng khách hàng cá nhân chứ không phải theo đuổi nhu cầu của người dùng có nhu cầu tim xe để kinh doanh chạy dịch vụ như những đối thủ khác trong phân khúc sedan hạng B, giá xe Honda City 2021 vẫn khá cao sau khi nâng cấp. Hiện tại, Honda Việt Nam công bố 3 phiên bản của City mới là G, L và RS với mức giá bán lẻ đề xuất tương ứng là 529 triệu, 569 triệu và 599 triệu đồng. Tuy nhiên, với việc bỏ qua khách hàng mua xe để kinh doanh chạy dịch vụ, Honda City lại bỏ lỡ một thị phần khá lớn và có lẽ ở lần này, hãng xe Nhật Bản không còn muốn đứng ngoài cuộc chơi. Theo thông tin trên Cục Đăng kiểm Việt Nam, phiên bản E của Honda City 2021 sẽ được trang bị mâm hợp kim 15 inch và có lẽ sẽ có thiết kế giống với phiên bản G. Một số trang bị trên Honda City E 2021 có thể đoán trước gồm có đèn halogen, ghế nỉ, điều hòa chỉnh cơ, chìa khóa cơ. Nhưng với vị thế là phiên bản giá rẻ cùng mức giá bán thấp hơn 529 triệu đồng, nhiều khả năng Honda City E 2021 sẽ không có tính năng đề nổ từ xa và thậm chí là cắt bỏ cả màn hình giải trí 8 inch có hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Bên cạnh đó, các trang bị an toàn cũng có thể sẽ bị lược bỏ bớt so với phiên bản G. Động cơ dưới nắp ca-pô vẫn sẽ là loại DOHC 1.5L i-VTEC có công suất tối đa 119 mã lực và mô-men xoắn cực đại 145 Nm, hộp số có thể vẫn sẽ là loại vô cấp CVT. Nhiều khả năng bản E của Honda City 2021 cũng sẽ có xi-nhan đặt ở gần khu vực chắn bùn chứ không được tích hợp trên gương chiếu hậu, tương tự như bản G. Nội thất của bản G vẫn có màn hình giải trí nhưng có khả năng sẽ bị cắt bỏ trên bản E. Tương tự như các phiên bản khác, bản E của Honda City 2021 cũng sẽ được lắp ráp trong nước. Hiện tại bước sang năm mới, Honda Việt Nam cũng đã bắt đầu bàn giao City tới tay người dùng do trước đó xe được ra mắt vào đầu tháng 12/2020 nhưng chỉ nhận đặt cọc. Video: Honda City 2021 bản thấp bị cắt những gì?