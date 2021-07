Lingbao Coco - xe 4 chỗ Trung Quốc rẻ “vô địch” chỉ 95 triệu đồng

Những mẫu xe điện đô thị bé nhỏ, giá rẻ ở Trung Quốc hiện đang là một phân khúc rất hấp dẫn với doanh số bán hàng cao ngất ngưởng, điển hình như Wuling Hongguang Mini EV vượt mặt cả sedan Tesla Model 3. Giờ đây, phân khúc này càng thêm nhộn nhịp với sự xuất hiện của một mẫu xe rẻ “vô địch” đó là Lingbao Coco hoàn toàn mới. Cụ thể, Lingbao Coco 2021 mới là một mẫu xe điện tí hon 4 chỗ, có giá khởi điểm của xe chỉ từ 26.800 nhân dân tệ (tương đương 95,3 triệu đồng). Với giá rẻ hơn 2.000 nhân dân tệ so với đối thủ dẫn đầu phân khúc – Wuling Hongguang Mini EV. Lingbao Coco có nhiều hơn 2 cửa so với đối thủ. Kích thước của xe là 3.548 mm, rộng 1.536 mm, cao 1.588 mm, và trục cơ sở dài 2.300 mm, khiến nó dài rộng hơn và càng thêm phù hợp vai trò phương tiện sử dụng hàng ngày trong đô thị. Nhà sản xuất có cung cấp hai phiên bản tiêu chuẩn mang tên Hero và cao cấp hơn mang tên Alliance với giá 31.800 nhân dân tệ (tương đương 113 triệu đồng), nhưng thực tế thì hai bản này không có mấy điểm khác biệt. Từ phương diện thông số kỹ thuật, phiên bản Alliance dường như nhận được thêm điều hòa nhiệt độ cùng màn hình thông tin giải trí 9 inch với kết nối Bluetooth. Trong khi đó, hành khách ngồi trong bản tiêu chuẩn sẽ phải chịu nóng nực. Ở khía cạnh an toàn, mẫu xe điện này không hề trang bị túi khí ở cả hai phiên bản nhưng dĩ nhiên có dây đai an toàn, cảm biến đỗ phía sau, ABS, và EBD. Xe được trang bị một mô tơ điện 40 mã lực và 95 Nm mô-men xoắn cực đại trên trục bánh trước, Coco có tốc độ tối đa 100 km/h và cự li di chuyển tối đa 120 km nhờ cụm pin lithium-sắt-phốt phát (sạc đầy trong 7 tiếng qua đầu cắm AC).Giống như nhiều đối thủ cạnh tranh khác, khung gầm Lingbao Coco chạy điện được chế tạo để tối thiểu hóa chi phí và tối đa hóa không gian cho cụm pin và khoang hành khách. Xe ssở hữu hệ thống treo độc lập phía trước và liên kết phía sau, đĩa phanh trước, và phanh tang trống phía sau cùng với bộ lốp 155/70 R13. Nhìn chung, các trang bị của xe mang tính thực dụng, chủ yếu dùng trong đô thị. Video: Top 10 mẫu xe ôtô chạy điện đáng tiền tại Trung Quốc.

