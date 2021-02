Liệu bạn có biết đến sự tồn tại của những chiếc Lamborghini này?

Tuy nhiên, giữa những người nổi tiếng trong lĩnh vực ôtô này, có một số khoảng cách nào đó với các mẫu siêu xe của Lamborghini ít được biết đến hơn. Chúng bao gồm một chiếc xe bốn chỗ, một chiếc ô tô trông giống một chiếc Ferrari, một chiếc xe tải, một chiếc xe máy và những thứ trông giống như nguồn cảm hứng cho Tesla Cybertruck. Lamborghini Espada

Sau sự thành công của Miura vào đầu những năm 1960, Lamborghini tiếp tục với một chiếc xe du lịch lớn 4 chỗ ngồi. Thiết kế của Espada rất lâu đời, nhưng không ai có thể tranh cãi với động cơ V12 3,9 lít dưới mui xe, tạo ra 345 mã lực. Đối với một chiếc xe hầu như bị lãng quên, Lamborghini đã thành công ngoài sức tưởng tượng. Từ năm 1968 đến 1978, có tổng cộng 1.217 mẫu xe được sản xuất, khiến nó trở thành chiếc xe bán chạy nhất của Lamborghini cho đến khi Countach gây bão trên toàn thế giới. Lamborghini Design 90

Trước khi Lamborghini mua lại hãng mô tô Ý Ducati, nhà sản xuất siêu xe này đã có một bước tiến dài trong việc chế tạo một chiếc superbike của riêng mình. Hầu hết thiết kế 90 đều được gia công, nhưng nó có nghĩa là Lamborghini đã nhúng chân vào thị trường thế giới moto. Nó được chế tạo bởi một công ty có tên Boxer Bikes, và động cơ là loại 130 mã lực do Kawasaki cung cấp. Nó được chế tạo bằng khung nhôm và thân bằng sợi thủy tinh để có trọng lượng xuống 181 kg. Dự án đã bị gác lại chỉ một năm khi Chrysler mua Lamborghini với chỉ 6/50 chiếc được đặt hàng. Lamborghini Islero

Cũng theo sau Miura và cùng lúc với Espada, hãng siêu xe Lamborghini đã chế tạo một bản thay thế cho bản cập nhật của mẫu xe thể thao đầu tiên của mình, 350GT. Mẫu 400GT được thay thế bằng Islero 4,0-lít V12 trang bị bốn chỗ. Đó là rất nhanh với 325 hp của nó đẩy nó 60 mph trong 6.4 giây và cho nó một tốc độ tối đa 154 mph. Thật không may, kiểu dáng của nó ngay lập tức bị lãng quên và Islero đã được đưa vào thùng sản xuất chỉ sau một năm. Chỉ có 250 mô hình được chế tạo trước khi năm 1969 kết thúc. Lamborghini Jarama

Gần như không thể quên được là Jarama. Thay vì điều chỉnh Islero để phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn mới của Hoa Kỳ, Lamborghini đã chế tạo một chiếc xe mới trên phiên bản rút gọn của nền tảng Espada. Nó nặng hơn chiếc xe cũ, nhưng động cơ V12 đã được nâng cấp lên 365 mã lực để bù lại trọng lượng tăng thêm. Nó chắc chắn là một chiếc xe có vẻ ngoài thú vị như một phiên bản hiện đại hơn của Espada, và chúng tôi yêu thích những chiếc đèn pha được bao phủ của những năm 1970. Jarama thành công vừa phải và hoạt động từ năm 1970 đến năm 1976 với 328 chiếc được chế tạo. Lamborghini Urraco

Tiếp tục chủ đề về các mẫu siêu xe Lamborghini bốn chỗ, Urraco là một trong những mẫu xe có vẻ ngoài kỳ lạ nhất của Lamborghini. Từ năm 1973 đến năm 1979, Urraco có ba tùy chọn cho động cơ. Có sẵn là động cơ V8 2.0, 2.5 hoặc 3.0 lít và mẫu P300 mạnh nhất có công suất 247 mã lực và có thể đạt 60 dặm / giờ trong 5,6 giây. Chỉ có 776 chiếc được chế tạo, nhưng số lượng thấp không khiến nó trở thành một mẫu xe đặc biệt được ưa chuộng trong giới sưu tập. Kiểu dáng nhạt nhẽo của nó không gây tranh cãi bởi các tiêu chuẩn thông thường, chứ đừng nói đến Lamborghini. Tuy nhiên, chúng tôi nghĩ rằng nó giữ tốt hơn rất nhiều so với Espada hoàn toàn xấu xí. Lamborghini Silhouette

Ngoại hình phía trước như một tiền thân của Ferarri 308, trong khi phía sau có một chút ngôn ngữ thiết kế của Countach áp dụng.Ý tưởng là xây dựng một đối thủ cạnh tranh của Ferrari Dino, phục vụ thị trường siêu xe ở phân khúc thấp hơn và mang đến điều gì đó thú vị cho những người không đủ tiền mua Countach. Chỉ có 54 chiếc được sản xuất và chỉ có 31 chiếc được biết là còn tồn tại, tất cả đều được trang bị động cơ V8 3.0 lít của Urraco, tạo ra khoảng 260 mã lực. Đây cũng là mẫu Lamborghini đầu tiên mang kiểu dáng Targa. Lamborghini Jalpa

Silhouette không thành công, nhưng nó đã phát triển thành Jalpa thành công một cách hợp lý. Nó xuất hiện vào năm 1981 và được bán cho đến năm 1989 khi Chrysler mua Lamborghini và việc phát triển Diablo bắt đầu. Jalpa là chiếc Lamborghini cuối cùng sử dụng động cơ V8 cho đến khi Urus xuất hiện và sử dụng phiên bản 3,5 lít của khối Silhouette, tạo ra công suất 255 mã lực. Nó chiếm vị trí trong đội hình như là sự thay thế (tương đối) rẻ tiền cho Countach và dễ lái hơn rất nhiều. Chỉ có 410 chiếc được bán ra và một số chiếc đi kèm với cánh gió sau lớn tùy chọn tương tự như trên Countach. Lamborghini LM002

LM002 có lẽ là mẫu xe được biết đến nhiều nhất trong số các mẫu Lamborghini ít người biết đến. Nó là kết quả của hai nguyên mẫu dự định sử dụng trong quân sự nhưng không đủ tốt để phục vụ. 5 phiên bản của dòng Lamborghini Militaria đã được sản xuất, nhưng chỉ có chiếc LM002 được sản xuất. Chỉ có 300 chiếc được bán ra và chủ sở hữu của "Rambo Lambo" bao gồm Đại tá Gadaffi, Pablo Escobar và con trai của Saddam Hussein là Uday. Phiên bản LM002 cuối cùng đi kèm với động cơ V12 từ Lamborghini Countach ở phía trước, nhưng Lamborghini đã thử các động cơ và cấu hình khác nhau. Lamborghini Countach Evoluzione Pagani tin rằng sợi carbon là tương lai và thực tế đã cầu xin Lamborghini cho phép anh bắt đầu thử nghiệm với nó. Tuy nhiên, nếu Ferrari không sử dụng vật liệu composite đắt tiền thì Lamborghini không cần phải làm vậy.Tuy nhiên, Pagani không có gì trong số đó và đã vay ngân hàng để mua một nồi hấp để tạo ra sợi carbon. Sử dụng nó, anh ấy bắt đầu một bộ phận tổng hợp. Bằng cách sử dụng vật liệu hoàn toàn mới, Pagani đã giảm được 1,100 pound trọng lượng của một chiếc Countach tiêu chuẩn. Lamborghini chỉ ra rằng Evoluzione quá đắt để chế tạo và sẽ tốn rất nhiều tiền để sửa chữa khi nó gặp sự cố. Pagani rời đi vài năm sau đó, mang theo nồi hấp và sử dụng nó để chế tạo Zonda. Video: Top 10 siêu xe Lamborghini đắt và hiếm nhất mọi thời đại.

