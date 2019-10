Lexus IS F-Sport 2020 phiên bản Blackline bán ra từ 1,1 tỷ đồng

Theo đó, phiên bản đặc biệt Blackline Edition sẽ được hãng xe sang Nhật Bản cung cấp tới khách hàng qua 4 biến thể của dòng IS, bao gồm: IS 300 (RWD); IS 350 (AWD); IS 300 F-Sport (AWD) và IS 350 F-Sport (RWD). Đi kèm với đó là mức giá xe Lexus IS F-Sport 2020 tương ứng lần lượt là 45.200 USD (khoảng 1,1 tỷ đồng); 50.985 USD (1,22 tỷ đồng); 47.650 USD (1,14 tỷ đồng) và 48.820 USD (1,17 tỷ đồng). Về ngoại thất, phiên bản Lexus IS F-Sport Blackline Edition sở hữu nhiều chi tiết sơn đen huyền bí, mang lại cảm giác mạnh mẽ và nam tính cho chủ nhân. Trang bị mâm xe tiêu chuẩn 18 inch 5 chấu kép mạ chrome đen mờ cùng lưới tản nhiệt và vỏ gương cũng sơn màu đen đồng nhất. Lexus mang tới cho khách hàng của phiên bản Blackline Edition 3 sự lựa chọn về màu sắc bên ngoài, bao gồm màu đen nham thạch Obsidian, màu trắng Ultra White và màu xanh dương Mica 2.0. Về trang bị, các phiên bản Blackline Editon sẽ đi kèm với nhiều option thú vị như hệ thống đèn pha LED 3 chùm mới, hệ thống dẫn đường định tuyến của Lexus hệ thống cảnh báo điểm mù, chìa khoá thông minh SmartAccess... Về nội thất, phiên bản Blackline Editon sở hữu tông màu chủ đạo bên trong khoang cabin là màu đen với đường chỉ khâu màu xanh tương phản. Chi tiết điểm nhấn này cũng xuất hiện ở nhiều bộ phận như viền vửa, đệm cổ ở ghế, phía trên vô-lăng hay bệ tì tay trung tâm... Về truyền động, các phiên bản dẫn động cầu sau (RWD) của mẫu IS 300 Blackline sẽ được trang bị khối động cơ 4 xy-lanh tăng áp 2.0L cho ra công suất tối đa 241 mã lực, đi kèm với đó còn là hộp số tự động 8 cấp. Với phiên bản dẫn động 4 bánh (AWD) sẽ là trang bị động cơ V6 3.5L với công suất tối đa 260 mã lực cùng hộp số tự động 6 cấp với lẫy chuyển số sau vô-lăng. Thêm vào đó, riêng mẫu IS 350 F-Sport Blackline sẽ được trang bị động cơ V6 3.5L với công suất tối đa 311 mã lực. Biến thể sử dụng hệ dẫn động cầu sau đi kèm với họp số tự động thể thao 8 cấp, biến thể sử dụng hệ dẫn động 4 bánh đi kèm với hộp số tự động 6 cấp. Cả hai đều được trang bị lẫy chuyển số sau vô-lăng. Cuối cùng, tất cả các phiên bản của Lexus IS Blackline Edition 2020 sẽ chính thức được bán ra trên lãnh thổ Hoa Kỳ từ tháng 11 năm nay. Video: Chi tiết xe hạng sang Lexus IS Blackline Edition.

