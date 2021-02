Lexus GS 350 chạy 11 năm, dưới 1 tỷ đồng có hấp dẫn khách Việt?

Lexus GS thế hệ thứ 3 được sản xuất trong gia đoạn từ 2006 – 2011 là một dòng xe quen thuộc đới với nhiều người yêu thích thương hiệu xe sang Lexus. Thế hệ này của dòng GS từng là đối thủ một thời đối với những tên tuổi đến từ Đức như: BMW 5 Series (E60) hay Mercedes-Benz E-Class (W211). Lexus GS thế hệ thứ 3 khá được ưa chuộng tại Việt Nam trong giai đoạn 10 năm về trước, trong khi GS thế hệ thứ 4 trở nên “hiếm có khó tìm” hơn vì giá bán cao, khó tiếp cận. Hiện tại, Lexus GS thế hệ thứ 3 được chào bán rộng rãi trên thị trường xe cũ với nhiều phiên bản khác nhau, mức giá xe Lexus GS 300 và GS 350 với giá bán giao động trong khoảng từ 700 triệu – hơn 1,1 tỷ đồng, tuỳ vào đời xe và độ “chất” của xe. Đơn cử, một chiếc Lexus GS 350 đời 2009 này đang được chủ xe chào bán với giá 868 triệu đồng. Theo thông tin rao bán, xe chỉ mới lăn bánh được khoảng 67.000km, một con số ODO thấp đối với thời gian sử dụng hơn 10 năm.

So với các mẫu xe Đức như BMW 5 Series hay Mercedes-Benz E-Class cùng thời, thiết kế ngoại thất của Lexus GS thế hệ thứ 3 không gây ấn tượng ít cảm xúc. Dẫu vậy, thiết kế “tròn trịa” của GS đời này vẫn giúp nó bền dáng cho đến ngày nay, đây là một cái hay trong thiết kế của xe Nhật.



Khác với hầu hết các xe sang mang thương hiệu Lexus, GS 350 là mẫu sedan không thiên về sự sang trọng, tiện dụng mà mang chất thể thao nhiều hơn để cạnh tranh với sedan Đức. So với xe Đức cùng đời, Lexus GS được người dùng đánh giá cao về độ bền bỉ, “lành ” xe ít đòi hỏi bảo dưỡng phức tạp và giá phụ tùng cũng rẻ hơn hơn. Tuy nhiên, so với các dòng Lexus khác thì thì độ “lành” của GS thua kém hơn, hay phát sinh vấn để ở động cơ.



Lexus GS350 đời 2009 sử dụng động cơ xăng V6, dung tích 3.5L, hút khí tự nhiên, mã 2GR-FSE, cho công suất tối đa 303 mã lực và mô-men xoắn cực đại 374Nm. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD), thông qua hộp số tự động 6 cấp. Nhờ đó, xe có khả năng tăng tốc 0-100km/h trong khoảng 6 giây. Nội thất của xe khá đầy đủ như hệ thống SmartAccess cho phép đóng mở cửa xe và khởi động không cần chìa khoá. Tất cả ghế ngồi bọc Da cao cấp, hàng ghế lái trước chỉnh điện, nhớ vị trí.



Vô lăng được bọc da và ốp gỗ trang trí, trang bị điều hòa tự động, trong khi hệ thống giải trí sử dụng đầu CD 6 đĩa, đài AM/FM, âm thanh 10 loa, gương chiếu hậu có sưởi, tự động cụp xuống để quan sát khi vào số lùi. Trang bị an toàn trên GS 350 đầy đủ với túi khí trước và sau, 2 túi khí bảo vệ đầu gối cho hàng ghế trước; hệ thống cân bằng điện tử; chống bó cứng phanh (ABS), kiểm soát áp suất lốp,…



Hiện tại, dòng sedan cỡ trung Lexus GS đã bị “khai tử” khỏi danh mục sản phẩm để nhường chỗ lại cho đàn em Lexus ES. Giá bán dễ tiếp cận, động cơ mạnh mẽ bền bỉ, nội thất rộng rãi, kiểu dáng không quá “lỗi thời”, vận hành êm ái đầm chắc là những lý do giúp Lexus GS trở thành lựa chọn chơi sedan hạng sang tầm trung với chi phí mua xe dưới 900 triệu đồng cho khách hàng Việt.



Để tiết kiệm chi phí mua xe hơn nhằm chừa chi phí để dùng cho việc bảo dưỡng sửa chữa, người mua hoàn toàn có thể tiếp cận những chiếc GS 350 đời 2008 được chào bán rộng rãi với giá từ 600 – 700 triệu đồng, ngang tầm giá sedan hạng C phổ thông như Kia Cerato.

Video: Đánh giá xe Lexus GS 350 tại Việt Nam.





