Lamborghini "quà tặng" Bắc Giang bị trả lại vì thiếu tiền nộp thuế?

Gần đây, trên mạng xã hội lại có dịp bàn tán về một món quà siêu khổng lồ là siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 Spyder màu cam được gửi từ Hồng Kông (Trung Quốc) về cảng Tiên Sa (TP. Đà Nẵng) vào tháng 7/2021 nhưng mãi đến ngày 27/12/2021, tức tròn 5 tháng xe về mà không có ai đến nhập khiến Cục Hải quan cửa khẩu cảng Đà Nẵng phải ra thông báo tìm chủ lô hàng là một công ty tại Việt Yên, Bắc Giang. Sau đó, chủ lô hàng đã đến làm việc và trình bày mình không có đủ tiền để đóng thuế nên đã đề nghị làm thủ tục tái xuất xe về nơi gửi. Hiện chưa rõ vụ việc này được xử lý ra sao nhưng đã khiến cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm. Được tặng quà siêu to Lamborghini Huracan mui trần, chủ nhân xin tái xuất vì không đủ tiền đóng thuế Lamborghini Huracan. Hiện tại dải đất hinh chữ S có gần 20 siêu xe Lamborghini Huracan được mang về nước với bản tiêu chuẩn, dẫn động cầu sau, bản nâng cấp mang tên gọi là EVO hay EVO RWD và cả siêu xe mới tinh STO nhưng phiên bản mui trần của dòng xe này chưa có chiếc nào được nhập khẩu về Việt Nam. Chính vì điều này mà sự xuất hiện của phiên bản Lamborghini Huracan LP610-4 mui trần ở cảng Tiên Sa theo hình thức quà tặng đã thu hút sự quan tâm của giới mê xe. Được biết, tại thời điểm này, nếu đóng đầy đủ thuế cho siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 Spyder có thể phải trên 23 tỷ đồng, mức giá này được cho khá "chát" và có thể mua phiên bản mới hơn là Lamborghini Huracan EVO mui trần để trải nghiệm. So với Lamborghini Huracan LP610-4 Coupe có hơn 12 chiếc đang lăn bánh tại dải đất hình chữ S, phiên bản Lamborghini Huracan LP610-4 Spyder sở hữu mui xếp mềm có thể đóng hoặc mở chỉ thông qua 1 nút bấm trong khoang lái, tiện lợi hơn rất nhiều so với Lamborghini Aventador Roadster có 10 xe tại Việt Nam. "Trái tim" của Lamborghini Huracan LP610-4 Spyder là động cơ V10, hút khí tự nhiên, dung tích 5,2 lít, tạo ra công suất tối đa 602 mã lực và mô-men xoắn cực đại 560 Nm. Sức mạnh này cho phép Lamborghini Huracan LP610-4 mui trần tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,4 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 320 km/h. Video: Lamborghini Huracán LP 610-4 Spyder mui xếp, 610 mã lực.

