Kia Sonet 2024 thêm camera 360 và tính năng an toàn chủ động ADAS

SUV Kia Sonet cỡ nhỏ lần đầu tiên trình làng ở thị trường Ấn Độ vào hồi tháng 8/2020. Do đó, đã đến lúc mẫu xe này chuẩn bị có thêm phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Trong thời gian qua, mẫu xe Hàn Quốc vẫn thường xuyên bị bắt gặp khi chạy thử trên đường phố. Tuy xe chạy thử được ngụy trang bên ngoài nhưng vẫn lộ một số chi tiết thiết kế và trang bị mới đáng chú ý. Theo một số nguồn tin tại Ấn Độ, Kia Sonet 2024 mới sẽ được nâng cấp mạnh về mặt trang bị an toàn. Cụ thể, xe sẽ có thêm những tính năng an toàn chủ động ADAS mới. Trong số đó, sẽ có một số tính năng dùng chung với người anh em Kia Seltos nâng cấp. Kia Seltos 2023 mới ra mắt tại Ấn Độ có khoảng 17 tính năng an toàn, mang đến khả năng lái bán tự động cấp độ 2. Trong khi đó, Kia Sonet 2024 được cho là sẽ sở hữu khoảng 7-8 tính năng an toàn chủ động ADAS Chưa hết, mẫu SUV hạng A này còn được bổ sung hệ thống camera quan sát toàn cảnh 360 độ. Sự xuất hiện của những tính năng an toàn mới này hứa hẹn sẽ tăng thêm sức hút cho Kia Sonet 2024. Ngoài những trang bị mới, Kia Sonet 2024 vẫn sở hữu các tính năng an toàn như 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát ổn định thân xe, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau và cảnh báo áp suất lốp. Bên cạnh trang bị an toàn, Kia Sonet 2024 còn được thay đổi cả về thiết kế ngoại thất. Những hình ảnh chụp trong thời gian qua cho thấy mẫu SUV hạng A này được bổ sung lưới tản nhiệt sơn màu đen bóng và cụm đèn pha mới với thiết kế sắc sảo hơn. Cụm đèn pha này có vẻ sẽ được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài xuống cản trước, lấy cảm hứng thiết kế từ bản đồ sao, tương tự các mẫu xe đời mới của Kia như Seltos, Morning và Sorento. Đằng sau, Kia Sonet 2024 được bổ sung cụm đèn hậu LED hình chữ "L" mới. Có vẻ đèn hậu của mẫu SUV hạng A này cũng sẽ có thiết kế nằm vắt ngang cửa cốp, tương tự loại đang dùng cho Kia Seltos phiên bản nâng cấp. Vì là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nên mẫu xe này dự kiến sẽ giữ nguyên động cơ như cũ. Hiện mẫu SUV hạng A này có 3 tùy chọn động cơ, đầu tiên là máy xăng 1.2L với công suất tối đa 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 115 Nm, kết hợp cùng hộp số sàn 5 cấp. Hai con số tương ứng của động cơ xăng tăng áp 1.0L là 120 mã lực và 172 Nm. Động cơ này đi với hộp số sàn không chân côn iMT 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép DCT 7 cấp. Dự kiến, Kia Sonet phiên bản nâng cấp sẽ chính thức ra mắt thị trường Ấn Độ vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Sau Ấn Độ, mẫu SUV hạng A này sẽ tiếp tục trình làng tại những thị trường khác như Việt Nam. Video: Xem chi tiết Kia Seltos 2024 lộ diện xịn sò.

SUV Kia Sonet cỡ nhỏ lần đầu tiên trình làng ở thị trường Ấn Độ vào hồi tháng 8/2020. Do đó, đã đến lúc mẫu xe này chuẩn bị có thêm phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Trong thời gian qua, mẫu xe Hàn Quốc vẫn thường xuyên bị bắt gặp khi chạy thử trên đường phố. Tuy xe chạy thử được ngụy trang bên ngoài nhưng vẫn lộ một số chi tiết thiết kế và trang bị mới đáng chú ý. Theo một số nguồn tin tại Ấn Độ, Kia Sonet 2024 mới sẽ được nâng cấp mạnh về mặt trang bị an toàn. Cụ thể, xe sẽ có thêm những tính năng an toàn chủ động ADAS mới. Trong số đó, sẽ có một số tính năng dùng chung với người anh em Kia Seltos nâng cấp. Kia Seltos 2023 mới ra mắt tại Ấn Độ có khoảng 17 tính năng an toàn, mang đến khả năng lái bán tự động cấp độ 2. Trong khi đó, Kia Sonet 2024 được cho là sẽ sở hữu khoảng 7-8 tính năng an toàn chủ động ADAS Chưa hết, mẫu SUV hạng A này còn được bổ sung hệ thống camera quan sát toàn cảnh 360 độ. Sự xuất hiện của những tính năng an toàn mới này hứa hẹn sẽ tăng thêm sức hút cho Kia Sonet 2024. Ngoài những trang bị mới, Kia Sonet 2024 vẫn sở hữu các tính năng an toàn như 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, kiểm soát ổn định thân xe, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau và cảnh báo áp suất lốp. Bên cạnh trang bị an toàn, Kia Sonet 2024 còn được thay đổi cả về thiết kế ngoại thất. Những hình ảnh chụp trong thời gian qua cho thấy mẫu SUV hạng A này được bổ sung lưới tản nhiệt sơn màu đen bóng và cụm đèn pha mới với thiết kế sắc sảo hơn. Cụm đèn pha này có vẻ sẽ được bao quanh bằng dải đèn LED định vị ban ngày kéo dài xuống cản trước, lấy cảm hứng thiết kế từ bản đồ sao, tương tự các mẫu xe đời mới của Kia như Seltos, Morning và Sorento. Đằng sau, Kia Sonet 2024 được bổ sung cụm đèn hậu LED hình chữ "L" mới. Có vẻ đèn hậu của mẫu SUV hạng A này cũng sẽ có thiết kế nằm vắt ngang cửa cốp, tương tự loại đang dùng cho Kia Seltos phiên bản nâng cấp. Vì là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nên mẫu xe này dự kiến sẽ giữ nguyên động cơ như cũ. Hiện mẫu SUV hạng A này có 3 tùy chọn động cơ, đầu tiên là máy xăng 1.2L với công suất tối đa 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 115 Nm, kết hợp cùng hộp số sàn 5 cấp. Hai con số tương ứng của động cơ xăng tăng áp 1.0L là 120 mã lực và 172 Nm. Động cơ này đi với hộp số sàn không chân côn iMT 6 cấp hoặc hộp số tự động ly hợp kép DCT 7 cấp. Dự kiến, Kia Sonet phiên bản nâng cấp sẽ chính thức ra mắt thị trường Ấn Độ vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Sau Ấn Độ, mẫu SUV hạng A này sẽ tiếp tục trình làng tại những thị trường khác như Việt Nam. Video: Xem chi tiết Kia Seltos 2024 lộ diện xịn sò.