Kết quả giải thi đấu thanh "khủng" trên ôtô - EMMA 2022 tại Hà Nội

Sáng 11/11/2022, EMMA Việt Nam đã chính thức khai mạc sự kiện thi đấu âm thanh xe hơi chuyên nghiệp EMMA Asia và EMMA Miền Bắc 2022. Ngay sau đó, các trọng tài Quốc tế đã tiến hành chấm thi EMMA Asia xuyên suốt ngày 11/11 với 24 xe thi đấu ở 10 phân khúc gồm: ESQL Trunk Limited, King of ESQL, King Of Sound, SQ E-3000, SQ M-5000, SQ M-Unlimited, SQ S-4000, SQ S-OEM, SQ S-Unlimited, SQ X-Limited để chọn ra những thí sinh chiến thắng chung cuộc tại Lễ trao giải EMMA Asia Final sẽ diễn ra vào ngày 26-27/11 tới đây tại Singapore.

Trong 2 ngày 12 và 13/11, tổ trọng tài Quốc tế tiếp tục chấm thi EMMA Miền Bắc. Tổng cộng 19 phân khúc được chấm thi bao gồm: ESPL 2-sub, ESPL 4-sub, King of dB, ESQL 2-sub, ESQL 4-sub, ESQL X Unlimited, Multimedia 2.1 - S, Multimedia 5.1 - M, SQ E-3000, SQ E-Unlimited, SQ M-5000, SQ M-Limited, SQ M-OEM, SQ S- Unlimited, SQ S-4000, SQ S-OEM, SQ X-Limited, Tuning Custom Unlimited, Best of Sound.

Đến tối ngày 13/11/2022, từ gần 100 xe tranh tài ở 19 phân khúc, tổ trọng tài Quốc tế chấm thi tại EMMA Miền Bắc đã tìm ra những thí sinh chiến thắng.

Kết quả cụ thể EMMA Miền Bắc 2022.

Trong 19 phân khúc thi đấu tại EMMA Miền Bắc 2022, phân khúc Best of Sound có nhiều thí sinh tham gia nhất với 31 thí sinh dự thi. Phân khúc này được nhiều thí sinh lựa chọn vì hướng tới chất lượng của âm thanh và quan trọng hơn hết, Best of sound được xem là đích đến cao nhất mà thí sinh nào cũng muốn giành được.

Với 31 xe thi đấu tại phân khúc Best of Sound, EMMA Miền Bắc 2022 đã phải chia thành 2 bảng để chọn ra 6 xe có kết quả tốt nhất để bước vào vòng 2. Kết quả chung cuộc, xe Ford Escape của thí sinh Nguyễn Văn Thiện đến từ Saigon Car Audio đã giành chiến thắng ở hạng mục này với điểm số sít sao.

Chia sẻ về sự kiện EMMA Miền Bắc 2022, trọng tài Quốc tế Marc Ayes-Điều hành EMMA Asia từng nhiều lần sang chấm thi EMMA tại Việt Nam chia sẻ, “Tôi rất vui và cảm thấy hấp dẫn trước tinh thần thi đấu nhiệt huyết ở EMMA Miền Bắc và EMMA Châu Á. Hy vọng tại lễ trao giải EMMA Asia sắp diễn ra tại Singapore, sẽ có thí sinh Việt Nam chiến thắng.”

EMMA Asia & EMMA Miền Bắc có gần 100 xe tham gia thi đấu. Đây là kỷ lục về số lượng xe thi đấu nhiều nhất từ trước đến nay, gần gấp đôi kỳ EMMA gần nhất vào tháng 6/2022 tại TP HCM. Với quy mô và sự tham gia đông đảo của các thí sinh đến từ khắp cả nước, EMMA Asia & EMMA Miền Bắc đã thể hiện tốc độ phát triển nhanh chóng của thị trường xe hơi nói chung, cũng như phong trào âm thanh xe hơi nói riêng tại Việt Nam trong thời gian gần đây.

Không chỉ tăng về số lượng, sự kiện EMMA lần này cũng tăng về chất lượng khi các xe thi đấu đã được nâng cấp và tinh chỉnh bài bản hơn theo quy định của EMMA Global. Không những thế, các xe thi đấu cũng đa dạng và cao cấp hơn với tổng trị giá ước tính hơn 120 tỷ đồng. Từ những mẫu xe phổ thông như Honda City, VinFast Fadil,... đến những mẫu xe đắt tiền như Volvo S90, Land Cruiser Prado, Jeep Wrangler Rubicon và tâm điểm là chiếc Aston Martin DBX trị giá gần 20 tỷ đồng.

Ở lần đầu tổ chức thi đấu âm thanh xe hơi chuyên nghiệp tại Miền Bắc, các thí sinh rất đa dạng và thể hiện sự đam mê với âm thanh xe hơi khi đến từ những nơi rất xa như: Móng Cái, Vinh, Thanh Hóa, Đà Nẵng… Đặc biệt, năm nay còn có sự tham gia của 1 thí sinh nữ thi đấu bằng chiếc xe điện VinFast VF e34 và đã chiến thắng thuyết phục tại phân khúc SQ X-Limited.

Quy mô và chất lượng của sự kiện lần này cũng là lời khẳng định sức hút, sự uy tín của EMMA Vietnam ngày càng cao với cộng đồng đam mê âm thanh xe hơi trong nước, cũng như đưa Việt Nam lên bản đồ thi đấu âm thanh chuyên nghiệp trên thế giới.