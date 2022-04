Jeep Wagoneer L 2023 chính thức ra mắt, SUV nội thất "rộng miên man"

Triển lãm Ô tô New York 2022 hiện đang diễn ra tại Mỹ đã đánh dấu màn ra mắt của cặp đôi SUV cỡ lớn mới mang tên Jeep Wagoneer L và Grand Wagoneer L. Đúng như tên gọi, hai mẫu xe này được phát triển dựa trên Jeep Wagoneer và Grand Wagoneer hiện đang bán tại thị trường Mỹ.

So với Jeep Wagoneer và Grand Wagoneer thông thường, hai mẫu SUV này dài hơn 178 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng đến 305 mm. Với kích thước này, Jeep Wagoneer L 2023 mới không hề thua kém những mẫu SUV "khủng long" như Cadillac Escalade ESV hay Lincoln Navigator L. Nhờ đó, thể tích khoang hành lý của xe cũng được cải thiện đáng kể. Theo hãng xe Jeep của Mỹ, Wagoneer L và Grand Wagoneer L 2023 có thể tích khoang hành lý tăng đến 447 lít so với 2 phiên bản thường. Nếu hàng ghế cuối gập xuống, thể tích khoang hành lý sẽ đạt mức 1.252 lít. Con số tương ứng khi cả hai hàng ghế sau gập xuống là 3.706 lít.

Ngoài những thay đổi trên, Jeep Wagoneer L và Grand Wagoneer L 2023 không khác biệt nhiều về thiết kế so với bản thường. Bên trong cặp đôi SUV mới này có những trang bị đáng chú ý như 7 màn hình khác nhau với tổng kích thước 75 inch. Cụ thể, xe được trang bị màn hình trong bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình thông tin giải trí, màn hình dành cho ghế phụ lái, màn hình chỉnh điều hòa ở cụm điều khiển trung tâm, 2 màn hình trên lưng ghế trước và màn hình ở bệ tì tay dành cho hàng ghế giữa. Chưa dừng ở đó, xe còn có cả màn hình hiển thị thông tin kính lái 10 inch và gương chiếu hậu kỹ thuật số. Khi mua Jeep Wagoneer L và Grand Wagoneer L 2023, khách hàng có thể chọn phiên bản 7 chỗ hoặc 8 chỗ. Tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng, xe sẽ được trang bị hàng ghế giữa dạng băng ghế hoặc 2 ghế thương gia. Trong khi đó, ở hàng ghế cuối có 2 ngăn đựng đồ với thể tích 1,8 lít. Tùy phiên bản, xe sẽ được trang bị hệ thống âm thanh McIntosh MX950 19 loa hoặc McIntosh MX1375 23 loa. Bên cạnh đó là cửa sổ trời toàn cảnh, tăng cảm giác thoáng đãng cho hai mẫu SUV rộng rãi này. Đặc biệt, hai mẫu SUV mới của Jeep còn có phiên bản Wagoneer Carbide với thiết kế phong cách hơn. Phiên bản này được cung cấp những chi tiết ngoại thất màu đen bóng như lưới tản nhiệt, ốp gương ngoại thất, vành la-zăng, baga nóc và vỏ đèn pha. Trong khi đó, nội thất của Wagoneer Carbide có ghế bọc da màu đen với chỉ khâu màu khói. Trần xe màu đen và cửa sổ trời toàn cảnh 3 mảnh... "Trái tim" của Jeep Wagoneer L và Grand Wagoneer L 2023 là động cơ xăng Hurricane 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp kép, dung tích 3.0L. Ở Jeep Wagoneer L 2023, động cơ tạo ra công suất tối đa 420 mã lực và mô-men xoắn cực đại 635 Nm. Hai con số tương ứng của Jeep Grand Wagoneer L 2023 là 510 mã lực và 678 Nm. Động cơ đồng hành với hộp số tự động 8 cấp và 2 loại hệ dẫn động 4 bánh. Hệ dẫn động Quadra-Trac I đi kèm hộp số phụ 1 cấp trong khi Quadra-Trac II có hộp số phụ 2 cấp và có thể truyền toàn bộ mô-men xoắn vào bánh xe có độ bám tốt nhất. Ngoài ra, hệ dẫn động Quadra-Trac II còn kết hợp với khóa vi sai chống trượt điện tử ở cầu sau và cảm biến có thể dự đoán trước địa hình để điều chỉnh mô-men xoắn cho phù hợp. Jeep Wagoneer L 2023 sẽ được trang bị hệ thống treo với lò xo trụ tiêu chuẩn. Hệ thống treo khí nén Quadra-Lift được trang bị tùy chọn cho Jeep Wagoneer L và tiêu chuẩn ở Grand Wagoneer L. Hệ thống treo khí nén này có thể thay đổi chiều cao gầm theo 5 chế độ khác nhau, bao gồm chế độ giúp nâng gầm 51 mm. Khi người lái chọn chế độ này, xe sẽ có chiều cao gầm 254 mm. Hiện giá xe Jeep Wagoneer L 2023 và Grand Wagoneer L tại thị trường Mỹ vẫn chưa được công bố. Khi bán ra thị trường, xe sẽ cạnh tranh với các đối thủ "đồng hương" như; Cadillac Escalade ESV hay Lincoln Navigator L... Video: Giới thiệu chi tiết SUV Jeep Wagoneer L 2023 mới.

Triển lãm Ô tô New York 2022 hiện đang diễn ra tại Mỹ đã đánh dấu màn ra mắt của cặp đôi SUV cỡ lớn mới mang tên Jeep Wagoneer L và Grand Wagoneer L. Đúng như tên gọi, hai mẫu xe này được phát triển dựa trên Jeep Wagoneer và Grand Wagoneer hiện đang bán tại thị trường Mỹ.

So với Jeep Wagoneer và Grand Wagoneer thông thường, hai mẫu SUV này dài hơn 178 mm trong khi chiều dài cơ sở tăng đến 305 mm. Với kích thước này, Jeep Wagoneer L 2023 mới không hề thua kém những mẫu SUV "khủng long" như Cadillac Escalade ESV hay Lincoln Navigator L. Nhờ đó, thể tích khoang hành lý của xe cũng được cải thiện đáng kể. Theo hãng xe Jeep của Mỹ, Wagoneer L và Grand Wagoneer L 2023 có thể tích khoang hành lý tăng đến 447 lít so với 2 phiên bản thường. Nếu hàng ghế cuối gập xuống, thể tích khoang hành lý sẽ đạt mức 1.252 lít. Con số tương ứng khi cả hai hàng ghế sau gập xuống là 3.706 lít.

Ngoài những thay đổi trên, Jeep Wagoneer L và Grand Wagoneer L 2023 không khác biệt nhiều về thiết kế so với bản thường. Bên trong cặp đôi SUV mới này có những trang bị đáng chú ý như 7 màn hình khác nhau với tổng kích thước 75 inch. Cụ thể, xe được trang bị màn hình trong bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình thông tin giải trí, màn hình dành cho ghế phụ lái, màn hình chỉnh điều hòa ở cụm điều khiển trung tâm, 2 màn hình trên lưng ghế trước và màn hình ở bệ tì tay dành cho hàng ghế giữa. Chưa dừng ở đó, xe còn có cả màn hình hiển thị thông tin kính lái 10 inch và gương chiếu hậu kỹ thuật số. Khi mua Jeep Wagoneer L và Grand Wagoneer L 2023, khách hàng có thể chọn phiên bản 7 chỗ hoặc 8 chỗ. Tùy thuộc vào nhu cầu của khách hàng, xe sẽ được trang bị hàng ghế giữa dạng băng ghế hoặc 2 ghế thương gia. Trong khi đó, ở hàng ghế cuối có 2 ngăn đựng đồ với thể tích 1,8 lít. Tùy phiên bản, xe sẽ được trang bị hệ thống âm thanh McIntosh MX950 19 loa hoặc McIntosh MX1375 23 loa. Bên cạnh đó là cửa sổ trời toàn cảnh, tăng cảm giác thoáng đãng cho hai mẫu SUV rộng rãi này. Đặc biệt, hai mẫu SUV mới của Jeep còn có phiên bản Wagoneer Carbide với thiết kế phong cách hơn. Phiên bản này được cung cấp những chi tiết ngoại thất màu đen bóng như lưới tản nhiệt, ốp gương ngoại thất, vành la-zăng, baga nóc và vỏ đèn pha. Trong khi đó, nội thất của Wagoneer Carbide có ghế bọc da màu đen với chỉ khâu màu khói. Trần xe màu đen và cửa sổ trời toàn cảnh 3 mảnh... "Trái tim" của Jeep Wagoneer L và Grand Wagoneer L 2023 là động cơ xăng Hurricane 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp kép, dung tích 3.0L. Ở Jeep Wagoneer L 2023, động cơ tạo ra công suất tối đa 420 mã lực và mô-men xoắn cực đại 635 Nm. Hai con số tương ứng của Jeep Grand Wagoneer L 2023 là 510 mã lực và 678 Nm. Động cơ đồng hành với hộp số tự động 8 cấp và 2 loại hệ dẫn động 4 bánh. Hệ dẫn động Quadra-Trac I đi kèm hộp số phụ 1 cấp trong khi Quadra-Trac II có hộp số phụ 2 cấp và có thể truyền toàn bộ mô-men xoắn vào bánh xe có độ bám tốt nhất. Ngoài ra, hệ dẫn động Quadra-Trac II còn kết hợp với khóa vi sai chống trượt điện tử ở cầu sau và cảm biến có thể dự đoán trước địa hình để điều chỉnh mô-men xoắn cho phù hợp. Jeep Wagoneer L 2023 sẽ được trang bị hệ thống treo với lò xo trụ tiêu chuẩn. Hệ thống treo khí nén Quadra-Lift được trang bị tùy chọn cho Jeep Wagoneer L và tiêu chuẩn ở Grand Wagoneer L. Hệ thống treo khí nén này có thể thay đổi chiều cao gầm theo 5 chế độ khác nhau, bao gồm chế độ giúp nâng gầm 51 mm. Khi người lái chọn chế độ này, xe sẽ có chiều cao gầm 254 mm. Hiện giá xe Jeep Wagoneer L 2023 và Grand Wagoneer L tại thị trường Mỹ vẫn chưa được công bố. Khi bán ra thị trường, xe sẽ cạnh tranh với các đối thủ "đồng hương" như; Cadillac Escalade ESV hay Lincoln Navigator L... Video: Giới thiệu chi tiết SUV Jeep Wagoneer L 2023 mới.