Isuzu MU-X ế chổng vó ở Việt Nam, nhưng “cháy hàng” tại Thái Lan

Vào hồi cuối tháng 10 năm ngoái, hãng xe Nhật Bản đã chính thức giới thiệu Isuzu MU-X thế hệ thứ ba tại thị trường Thái Lan. Đến ngày 12/11/2020, hãng Isuzu mới bắt đầu nhận cọc dành cho mẫu SUV cỡ trung này. Chỉ trong vòng hơn 1 tháng, hãng Isuzu đã nhận được 7.000 đơn đặt cọc của khách hàng Thái Lan dành cho MU-X thế hệ mới, bất chấp tình hình kinh tế đi xuống vì đại dịch Covid-19. Được biết, lượng xe mới bán ra tại thị trường Thái Lan trong 11 tháng đầu năm 2020 đã giảm 25,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, lượng xe du lịch bán ra ở thị trường này cũng giảm 32,6% trong cùng kỳ. Thế nhưng, khách hàng Thái Lan vẫn đổ xô đặt cọc Isuzu MU-X 2021. Hãng Isuzu cho biết, phần lớn khách hàng đặt mua mẫu SUV cỡ trung này đều chọn bản Ultimate cao cấp nhất. Trong khi đó, màu sơn được người tiêu dùng Thái Lan ưa chuộng nhất của Isuzu MU-X 2021 mới là trắng ngọc trai. Theo đánh giá của khách hàng Thái Lan, Isuzu MU-X 2021 có thiết kế thanh lịch, công nghệ hiện đại và trang bị an toàn đầy đủ. So với những đối thủ cùng phân khúc, mẫu xe này mang đến nhiều giá trị tốt hơn. Được ưa chuộng tại thị trường Thái Lan là thế nhưng Isuzu MU-X lại không có nhiều cơ hội ở Việt Nam. Tại Việt Nam, mẫu SUV cỡ trung này hiện có giá dao động từ 779 triệu đến 1,12 tỷ đồng. So với các đối thủ cùng phân khúc, Isuzu MU-X có giá bán khá tốt nhưng vẫn ế ẩm. Trong 11 tháng đầu năm 2020, chỉ có 475 chiếc Isuzu MU-X được bán cho khách hàng Việt Nam trong khi con số tương ứng của Toyota Fortuner là 7.239 chiếc và Ford Everest là 4.810 chiếc. Hiện chưa rõ thời điểm Isuzu MU-X thế hệ mới được đưa về Việt Nam. Ở thế hệ mới, mẫu xe này đã thay đổi đáng kể, cả về thiết kế, kích thước lẫn trang bị. Cụ thể, Isuzu MU-X 2021 sở hữu chiều dài 4.850 mm, rộng 1.870 mm, cao 1.875 mm và chiều dài cơ sở 2.855 mm. So với thế hệ cũ, xe dài hơn 25 mm, rộng hơn 10 mm, cao hơn 35 mm và chiều dài cơ sở tăng 10 mm. Bên trong mẫu xe SUV 7 chỗ ngồi thế hệ mới này được trang bị núm xoay chọn chế độ của hệ dẫn động 4 bánh nằm trên cụm điều khiển trung tâm, phanh đỗ xe điện tử, cửa gió điều hòa trên trần xe dành cho 2 hàng ghế sau, hàng ghế thứ hai gập 60:40 và hàng ghế thứ ba gập 50:50. Ngoài ra, mẫu xe này có những trang bị đáng chú ý như vành la-zăng với đường kính từ từ 17 - 20 inch, đèn pha LED, cửa cốp chỉnh điện, màn hình thông tin giải trí cảm ứng 7 inch hoặc 9 inch, màn hình màu đa thông tin TFT trong bảng đồng hồ, mở cửa không cần chìa khóa, khởi động máy bằng nút bấm, điều hòa tự động 2 vùng với lọc bụi mịn PM2.5 hay hệ thống đèn viền nội thất. Cuối cùng là những trang bị an toàn như 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo và kiểm soát lực kéo. Những hệ thống hỗ trợ người lái của xe bao gồm phát hiện điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi,... Ngoài ra, xe còn có cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo chệch làn đường, giới hạn tốc độ, đèn pha tự động, phanh tự động sau va chạm và hệ thống ngăn đạp nhầm chân ga. Tại thị trường Thái Lan, giá xe Isuzu MU-X 2021 với 6 phiên bản có mức bán ra dao động từ 1,109 - 1,579 triệu Baht (khoảng 824 triệu đến 1,17 tỷ đồng). Video: Giới thiệu mẫu SUV cỡ trung Isuzu MU-X 2021 thế hệ mới.

