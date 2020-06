Innotruck - siêu xe tải tương lai đầy đột phá và sang chảnh

Được hé lộ năm 2012 tại hội chợ thương mại quốc tế MobiliTec ở Đức, Innotruck là sản phẩm đại diện cho mối quan hệ hợp tác giữa Siemens và nhà thiết kế Luigi Colani, và quan trọng hơn, là một nghiên cứu các khả năng tương lai trong lĩnh vực kỹ thuật số và điện năng. Chỉ có hai chiếc siêu xe tải Innotruck từng được chế tạo trong lịch sử, và một trong số chúng giờ đây đang được chào bán thông qua trang web James Edition. xe tải tương lai Innotruck (một phép ghép chữ đơn giản của “innovation” và “truck”) đã được chế tạo thủ công hoàn toàn, sử dụng một phần mũi trông như máy bay chiến đấu, một hệ truyền động thân thiện môi trường và một toa moóc sang trọng kết nối trực tiếp tới khoang lái phía trước. Kết quả là một chiếc xe tải mang thiết kế khác lạ rất bắt mắt mà như bước ra từ một bộ phim viễn tưởng. Đương nhiên, mục tiêu của Innotruck không hề là gây ấn tượng bởi mặt thẩm mỹ. Ý tưởng chính ở đây là sử dụng chiếc xe đầu kéo toa moóc này làm một bàn thí nghiệm cho nhiều công nghệ khác nhau, do vậy mà trong những năm sau đó, nó đã được sử dụng làm “đạo cụ dạy học” tại nhiều trường đại học và chương trình khác biệt. Trong số hai chiếc Innotruck hàng độc từng được chế tạo, chiếc đang được rao bán là đời năm 2019. James Edition nói rằng nó không phải chiếc được nhà thiết kế Colani gìn giữ cho tới lúc ông ấy qua đời, nhưng họ cũng không nói rõ là nó đến từ đâu. Bởi tỉ lệ kích thước và hệ truyền động độc nhất, Innotruck đương nhiên không được cấp phép di chuyển trên đường phố EU. Do vậy, người mua nó chỉ có thể bổ sung vào bộ sưu tập của họ hoặc dùng nó làm vật trưng bày tại sự kiện. Innotruck có trang bị một động cơ chạy dầu được chuyển đổi thành bộ gia tăng cự li di chuyển và nhiều mô tơ điện để tạo lực đẩy chiếc xe to lớn đi mọi nơi. Tiếc rằng mọi thứ chỉ là mặt lý thuyết, bởi chiếc xe không hề chạy được do công việc chuyển đổi từ hệ truyền động hybrid sang điện hoàn toàn vẫn chưa được hoàn thiện. Không chỉ thân thiện môi trường, Innotruck còn giống một phương tiện hạng sang/khách VIP, với một phòng họp lớn ở phía sau. Người sử dụng có thể bước vào thông qua một lối cửa bên rộng rãi, và người bán nói rằng không gian nội thất có thể được cá nhân hóa tùy thuộc theo mong muốn của chủ sở hữu tương lai. Ban đầu, nó vốn được thiết kế với một ghế sofa dài, một cặp bàn tròn và hệ thống tủ phụ. Nhìn chung, không gian trong xe rất rộng và có thể trang trí bố cục kiểu RV, với không gian sinh hoạt và chỗ ngủ. Như cái tên gợi ý, Innotruck có mang trong mình nhiều công nghệ đột phá, và đó cũng là điểm khiến nó nổi bật. Cụ thể hơn, nó có lắp đặt một hệ thống quản lý năng lượng tân tiến, bao gồm pin năng lượng mặt trời, phanh phục hồi và tua-bin gió, biến nó trở thành một “lưới điện thông minh”, đồng nghĩa nó có thể làm nguồn cung cấp điện cho những phương tiện khác. Cabin có trang bị những công nghệ thích nghi: màn hình hiển thị và thiết bị điều khiển thích nghi theo cả khả năng và hành vi ứng xử của tài xế, cũng như điều kiện thay đổi xung quanh (ví như thời tiết và giao thông). Kiến trúc truyền thông của xe được thiết kế để có thể mở rộng, cho phép các ứng dụng điện toán trung tâm và plug-and-play, và cuối cùng, tích hợp các khả năng mới mà sẽ phục vụ mục đích tối ưu hóa lưu lượng giao thông và an toàn. Video: Innotruck - siêu xe tải tương lai đầy đột phá.

Được hé lộ năm 2012 tại hội chợ thương mại quốc tế MobiliTec ở Đức, Innotruck là sản phẩm đại diện cho mối quan hệ hợp tác giữa Siemens và nhà thiết kế Luigi Colani, và quan trọng hơn, là một nghiên cứu các khả năng tương lai trong lĩnh vực kỹ thuật số và điện năng. Chỉ có hai chiếc siêu xe tải Innotruck từng được chế tạo trong lịch sử, và một trong số chúng giờ đây đang được chào bán thông qua trang web James Edition. xe tải tương lai Innotruck (một phép ghép chữ đơn giản của “innovation” và “truck”) đã được chế tạo thủ công hoàn toàn, sử dụng một phần mũi trông như máy bay chiến đấu, một hệ truyền động thân thiện môi trường và một toa moóc sang trọng kết nối trực tiếp tới khoang lái phía trước. Kết quả là một chiếc xe tải mang thiết kế khác lạ rất bắt mắt mà như bước ra từ một bộ phim viễn tưởng. Đương nhiên, mục tiêu của Innotruck không hề là gây ấn tượng bởi mặt thẩm mỹ. Ý tưởng chính ở đây là sử dụng chiếc xe đầu kéo toa moóc này làm một bàn thí nghiệm cho nhiều công nghệ khác nhau, do vậy mà trong những năm sau đó, nó đã được sử dụng làm “đạo cụ dạy học” tại nhiều trường đại học và chương trình khác biệt. Trong số hai chiếc Innotruck hàng độc từng được chế tạo, chiếc đang được rao bán là đời năm 2019. James Edition nói rằng nó không phải chiếc được nhà thiết kế Colani gìn giữ cho tới lúc ông ấy qua đời, nhưng họ cũng không nói rõ là nó đến từ đâu. Bởi tỉ lệ kích thước và hệ truyền động độc nhất, Innotruck đương nhiên không được cấp phép di chuyển trên đường phố EU. Do vậy, người mua nó chỉ có thể bổ sung vào bộ sưu tập của họ hoặc dùng nó làm vật trưng bày tại sự kiện. Innotruck có trang bị một động cơ chạy dầu được chuyển đổi thành bộ gia tăng cự li di chuyển và nhiều mô tơ điện để tạo lực đẩy chiếc xe to lớn đi mọi nơi. Tiếc rằng mọi thứ chỉ là mặt lý thuyết, bởi chiếc xe không hề chạy được do công việc chuyển đổi từ hệ truyền động hybrid sang điện hoàn toàn vẫn chưa được hoàn thiện. Không chỉ thân thiện môi trường, Innotruck còn giống một phương tiện hạng sang/khách VIP, với một phòng họp lớn ở phía sau. Người sử dụng có thể bước vào thông qua một lối cửa bên rộng rãi, và người bán nói rằng không gian nội thất có thể được cá nhân hóa tùy thuộc theo mong muốn của chủ sở hữu tương lai. Ban đầu, nó vốn được thiết kế với một ghế sofa dài, một cặp bàn tròn và hệ thống tủ phụ. Nhìn chung, không gian trong xe rất rộng và có thể trang trí bố cục kiểu RV, với không gian sinh hoạt và chỗ ngủ. Như cái tên gợi ý, Innotruck có mang trong mình nhiều công nghệ đột phá, và đó cũng là điểm khiến nó nổi bật. Cụ thể hơn, nó có lắp đặt một hệ thống quản lý năng lượng tân tiến, bao gồm pin năng lượng mặt trời, phanh phục hồi và tua-bin gió, biến nó trở thành một “lưới điện thông minh”, đồng nghĩa nó có thể làm nguồn cung cấp điện cho những phương tiện khác. Cabin có trang bị những công nghệ thích nghi: màn hình hiển thị và thiết bị điều khiển thích nghi theo cả khả năng và hành vi ứng xử của tài xế, cũng như điều kiện thay đổi xung quanh (ví như thời tiết và giao thông). Kiến trúc truyền thông của xe được thiết kế để có thể mở rộng, cho phép các ứng dụng điện toán trung tâm và plug-and-play, và cuối cùng, tích hợp các khả năng mới mà sẽ phục vụ mục đích tối ưu hóa lưu lượng giao thông và an toàn. Video: Innotruck - siêu xe tải tương lai đầy đột phá.