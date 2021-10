HondaJet 2600 - máy bay phản lực hạng nhẹ có thể xuyên lục địa

Honda đã tiết lộ một mẫu concept máy bay phản lực doanh nhân mới, phù hợp một phân khúc khác với dòng máy bay HondaJet nguyên bản. HondaJet 2600 Concept mới được thiết kế để làm máy bay phản lực hạng nhẹ đầu tiên trên thế giới có khả năng bay xuyên lục địa không ngừng trên khắp nước Mỹ. Mẫu concept này đã được Honda Aircraft Company hé lộ tại một sự kiện đặc biệt ở Triển lãm và Hội nghị Kinh doanh Hàng không NBAA 2021. Thiết kế của nó dựa trên HondaJet hạng nhẹ nguyên bản, duy trì cấu hình động cơ đặt trên cánh (OTWEM), hoạt động với luồng khí lưu qua cánh để giảm thiểu sóng xung kích khí động học, qua đó giúp tăng tốc độ tối đa của máy bay phản lực. Công nghệ Natural Laminar Flow (NLF) trên cánh của máy bay cùng phần mũi và thân máy bay bằng chất liệu carbon tổng hợp cũng được giữ nguyên. Dựa trên những tiến bộ công nghệ này, HondaJet 2600 Concept sẽ có đủ phạm vi bay để có thể cạnh tranh trong phân khúc cỡ trung. Với tầm bay 2.625 hải lý (4.861 km), Honda đặt mục tiêu biến HondaJet 2600 trở thành máy bay phản lực hạng nhẹ đầu tiên trên thế giới có thể bay xuyên nước Mỹ mà không cần dừng lại lần nào. Nó cung cấp một không gian nội thất rộng rãi với chỗ ngồi cho 11 hành khách, và khả năng điều áp dẫn đầu phân khúc với độ cao cabin là 1.939 mét ở độ cao hoạt động tối đa là 14.326 mét. Du khách cũng sẽ có thể lựa chọn từ 3 kiểu cấu hình cabin dạng mô-dun và có thể tùy chỉnh. Mẫu máy bay tân tiến này được thiết kế để vận hành bởi một phi công duy nhất. Do vậy, khoang lái có các công nghệ tiên tiến như hệ thống tự động và chạy điện hoàn toàn, bao gồm cả tăng tốc tự động và phanh tự động. Hơn nữa, một giao diện công nghệ cao bổ sung cũng sẽ giúp giảm khối lượng công việc của phi công. Honda mong muốn cung cấp một loại máy bay bền vững có khả năng giảm lượng khí thải carbon tới 20% so với máy bay phản lực hạng nhẹ truyền thống. Không chỉ vậy, những công nghệ tiên tiến được tích hợp sẽ giúp mẫu concept này tiết kiệm nhiên liệu hơn 40% so với một chiếc máy bay phản lực cỡ trung. “Máy bay HondaJet 2600 Concept cho phép bay xuyên lục địa hiệu quả, mang đến mức độ thoải mái và sức chứa cabin đẳng cấp mới, đồng thời giảm đáng kể lượng khí thải CO2. Chúng tôi đang giới thiệu một thế hệ máy bay phản lực doanh nhân mới,” CEO Honda Aircraft, Michimasa Fujino cho biết. Video: Ra mắt máy bay HondaJet 2600 concept hoàn toàn mới.

