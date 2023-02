Honda ZR-V e:HEV bán ra từ 621 triệu đồng "sát vách" Việt Nam

Vào tháng 5/2022, hãng Honda đã chính thức giới thiệu mẫu SUV cỡ nhỏ ZR-V hoàn toàn mới ở thị trường Trung Quốc do liên doanh GAC Honda sản xuất và phân phối, đến tháng 9 cùng năm, đơn vị này đã tung ra phiên bản xe hybrid mang tên gọi Honda ZR-V e:HEV 2023 mới nhưng phải đến nay, cấu hình, nội thất và giá bán của xe mới được tiết lộ. Đầu tiên là việc giá xe Honda ZR-V e:HEV 2023 đã được chốt tại Trung Quốc với 4 phiên bản với mức từ 179.900 – 228.900 nhân dân tệ (tương đương 621 triệu đến 790 triệu đồng). Tiếp đến là nội thất xe lần đầu tiên được trang bị đèn viền điều chỉnh 10 màu, ghế thông gió/nhớ vị trí, hệ thống âm thanh BOSE 12 loa cao cấp. Bảng đồng hồ 10,2 inch, màn hình cảm ứng điều khiển trung tâm 10,1 inch, màn hình HUD, vô lăng 3 chấu đa chức năng và hệ thống Honda Connect 3.0. So với phiên bản sử dụng máy xăng, Honda ZR-V e:HEV có các điểm nhấn khác như logo e:HEV được thêm vào phía sau để thể hiện đặc điểm nhận dạng của nó. Các ống xả được trang trí bằng màu xám kim loại, mặt trước của xe với lưới tản nhiệt nằm dọc, thay vì tổ ong như xe máy xăng, trang trí đèn sương mù cũng được giản lược để phù hợp với kích thước hẹp, dài và rộng hơn. Đồng thời, mẫu xe hybrid cũng được phối màu Sky Blue độc quyền. Về an toàn, xe hỗ trợ các chức năng có trong gói Honda Sensing như kiểm soát hành trình thích ứng và giám sát điểm mù với 8 cảm biến siêu âm và 2 radar. Nó cũng có thể phát hiện các phương tiện đang tới khi rẽ phải thông qua camera góc rộng phía trước. Ở sức mạnh, Honda ZR-V e:HEV được trang bị hệ thống hybrid i-MMD thế hệ thứ tư của Honda, bao gồm các động cơ điện có công suất 135 kW và 315 Nm, pin lithium-ion và động cơ xăng 2.0L cho công suất 105 kW và 182 Nm. Tổng công suất của Honda ZR-V e:HEV do hệ truyền động hybrid mang đến là 149 kW sẽ kết hợp với hộp số eCVT. Tùy thuộc vào từng phiên bản, mức tiêu thụ nhiên liệu WLTC của Honda ZR-V e:HEV tại Trung Quốc sẽ dao động từ 5,13 lít/100km đến 5,26 lít/100km. Video: Đánh giá chi tiết Honda ZR-V 2023.

