Honda Odyssey 2021 mở cửa như iPhone, đá chân khi mở cốp

Vào hồi đầu tháng 9/2020, hãng Honda đã tung ra một số hình ảnh và thông tin đầu tiên về mẫu MPV cao cấp Odyssey phiên bản nâng cấp dành cho thị trường Nhật Bản nói riêng và châu Á nói chung. Mẫu xe này vốn sở hữu thiết kế hoàn toàn khác so với Honda Odyssey ở thị trường Mỹ. Đến nay, hãng xe Nhật Bản tiếp tục công bố những hình ảnh chi tiết hơn của Honda Odyssey 2021 mới. Qua đó, chúng ta có thể biết rõ hơn thiết kế từ ngoài vào trong của mẫu xe này. Qua những hình ảnh do hãng Honda tung ra, có thể thấy Odyssey 2021 được cải tiến thiết kế ở cả đầu xe lẫn đuôi xe. Trên đầu xe, mẫu MPV cao cấp này trông ấn tượng hơn với lưới tản nhiệt thể thao. Một điều thú vị là hãng Honda không chạy theo xu hướng lưới tản nhiệt càng to càng tốt hiện nay. Do đó, lưới tản nhiệt của Honda Odyssey 2021 tại Nhật Bản trên thực tế còn ngắn hơn phiên bản cũ. Nằm hai bên lưới tản nhiệt mới là cụm đèn pha LED toàn phần tiêu chuẩn. Trái ngược với đầu xe, phần sườn xe của Honda Odyssey 2021 không có gì thay đổi về thiết kế. Bù lại, hãng Honda đã bổ sung một tính năng mới cho cửa trượt của mẫu MPV cao cấp này. Theo đó, cửa trượt chỉnh điện của Honda Odyssey 2021 có thể mở bằng cách vuốt tay gần dải đèn LED màu xanh dương. Tính năng này hứa hẹn mang đến cảm giác tiện nghi và sang trọng hơn cho mẫu MPV Nhật Bản. Đằng sau, Honda Odyssey 2021 được bổ sung cửa cốp mới, cụm đèn hậu LED mượt mà hơn và cản va khác biệt. Chưa hết, hãng Honda còn trang bị cả công nghệ cửa cốp đá chân mới. Bên trong Honda Odyssey 2021 tại thị trường Nhật Bản là không gian nội thất 8 chỗ ở bản tiêu chuẩn và 7 chỗ ở bản Absolute cao cấp nhất. Để mang đến cảm giác mới mẻ cho nội thất, hãng Honda đã cải tiến mặt táp-lô với thiết kế 3 tầng. Nằm độc lập trên mặt táp-lô này là màn hình thông tin giải trí nằm độc lập với kích thước lớn hơn trước. Màn hình này do Gathers - thương hiệu sản xuất hệ thống thông tin giải trí của riêng hãng Honda tại thị trường Nhật Bản - thiết kế. Ngoài ra, không gian nội thất của Honda Odyssey 2021 còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số, vô lăng có thiết kế giống người anh em Accord mới và chất liệu nâng cấp. Hiện thông tin về động cơ của Honda Odyssey 2021 tại thị trường Nhật Bản vẫn chưa được công bố cụ thể. Chỉ biết rằng, xe sẽ sử dụng động cơ xăng i-VTEC 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2,4 lít, sản sinh công suất tối đa 173 mã lực và mô-men xoắn cực đại 225 Nm. Tùy chọn động cơ thứ hai là hệ truyền động hybrid với 2 mô-tơ điện mang tên e:HEV. Động cơ xăng của mẫu MPV này kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước FWD hoặc 4 bánh toàn thời gian AWD. Trong khi đó, Honda Odyssey Hybrid 2021 chỉ sử dụng hệ dẫn động FWD. Cuối cùng là những trang bị an toàn nằm trong gói Honda Sensing tiêu chuẩn, bao gồm phanh khẩn cấp tự động, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chuyển làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi.



Dự kiến, Honda Odyssey 2021 sẽ chính thức được bày bán tại thị trường Nhật Bản vào cuối năm nay. Hiện giá xe Honda Odyssey 2021 vẫn chưa được công bố. Video: Chi tiết Honda Odyssey 2021, cạnh tranh Toyota Sienna 2021.

