Honda M-NV 2023 giá rẻ kích thước như VinFast VF e34 có gì?

Honda M-NV hoàn toàn mới là mẫu SUV thuần điện ra mắt tại Trung Quốc vào giữa năm ngoái. Sau hơn 1 năm, hãng Honda chuẩn bị tung ra phiên bản nâng cấp nhẹ của mẫu xe này. Những hình ảnh cũng như thông tin đầu tiên của Honda M-NV 2023 mới đã được đăng trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc. Qua đó, có thể thấy điểm nhấn đáng chú ý nhất của Honda M-NV 2023 chính là mô-tơ điện. Cụ thể, mô-tơ điện này được nâng cấp sức mạnh từ 120 kW (161 mã lực) lên 160 kW (214 mã lực). Nhờ đó, xe có thể đạt vận tốc tối đa 150 km/h. Hiện chưa rõ phạm vi di chuyển sau khi sạc pin của Honda M-NV 2023 có tăng lên không. Trong khi đó, ở phiên bản cũ, xe dùng cụm pin Lithium-ion với dung lượng 61,3 kWh nên có thể chạy được 480 km sau 1 lần sạc. Một điểm mới nữa của Honda M-NV 2023 chạy điện chính là bộ vành la-zăng. Trước đây, xe dùng vành 18 inch với thiết kế 5 chấu thông thường. Tuy nhiên, ở phiên bản mới, hãng Honda đã chuyển sang loại vành có thiết kế khí động lực học như nhiều mẫu ôtô điện khác.Trừ những thay đổi kể trên, xe vẫn giữ nguyên thiết kế và kích thước như cũ. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ của Honda HR-V, mẫu SUV thuần điện này sở hữu chiều dài 4.324 mm, chiều rộng 1.785 mm, chiều cao 1.637 mm và chiều dài dài cơ sở 2.610 mm. Như vậy, mẫu xe này sở hữu kích thước về cơ bản là giống với VinFast VF e34 tại Việt Nam. Do liên doanh Dongfeng Honda sản xuất, M-NV về cơ bản là "anh em song sinh" của Everus VE-1. Khác với M-NV, Everus VE-1 lại là sản phẩm của liên doanh GAC Honda. Mẫu SUV thuần điện hạng B này được trang bị đèn pha LED thanh mảnh, nối với nhau bằng dải đèn LED định vị ban ngày ở giữa. Thêm vào đó là nẹp mạ crôm nằm vắt ngang đầu xe để tăng vẻ thanh lịch. Cổng sạc của xe được đặt giữa, thay cho lưới tản nhiệt. Ngoài ra, Honda M-NV còn có hốc gió trung tâm rộng trên cản trước và 2 khe gió giả hình tam giác. Bên sườn xe xuất hiện đường dập gân kéo dài từ đèn pha đến đèn hậu. Tương tự Honda HR-V, tay nắm cửa sau của xe cũng được đặt trên cột C. Bên dưới là nẹp hốc bánh và nẹp sườn màu đen, trang trí bằng ốp mạ crôm. Đằng sau xe được trang bị cụm đèn hậu nối liền với nhau. Cản sau của xe được sơn màu đen và đi kèm nẹp mạ crôm trang trí. Bước vào bên trong Honda M-NV, người dùng sẽ có cảm giác cao cấp hơn nhờ bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình 12,3 inch sau bảng đồng hồ. Đây là trang bị mà hiếm mẫu xe Honda nào có được. Bên cạnh đó là màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, sạc điện thoại thông minh không dây, hệ thống lọc không khí và cửa sổ trời toàn cảnh. Với mô-tơ điện mạnh hơn, giá xe Honda M-NV 2023 có thể sẽ tăng cao hơn so với trước. Ở phiên bản cũ, mẫu xe này có giá từ 148.800 - 159.800 Nhân dân tệ (khoảng 524 - 559 triệu đồng). Đáng tiếc là Honda M-NV chỉ dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Video: Chạm mặt xe SUV điện Honda M-NV thế hệ mới.

